Francuscy synoptycy ostrzegają przed wyjątkowo gorącym latem w Europie Północnej

Według Francuskiego Instytutu Meteorologicznego, możemy się spodziewać lata z rekordowo wysokimi temperaturami w dużej części Europy Północnej.

Tegoroczny koniec wiosny nie był tak ciepły jak obserwowaliśmy to w ubiegłym roku. Jednak informacje otrzymane od meteorologów z Météo-France wskazują, że zanosi się na wyjątkowo upalne lato w wielu miejscach Europy.

Bardziej sucho i cieplej w Europie Północnej

Francuski Instytut Meteorologiczny informuje, że lato będzie charakteryzować się pojawieniem kilku antycyklonów nad terytorium Francji i w znacznej części Europy. Antycyklon jest to rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla wyżów barycznych. Wewnątrz obszaru objętego antycyklonem zachmurzenie jest zazwyczaj małe i nie ma opadów. Tym samym oznacza to, że temperatury w okresie występowania antycyklonów są wyższe niż normalnie na danym obszarze.

Pogoda panująca nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego będzie bardziej zróżnicowana i chłodniejsza. Natomiast w Europie Północnej możemy spodziewać się lata bardziej suchego i cieplejszego niż zwykle – czytamy na stronie internetowej Météo-France.

Przepowiadanie pogody to umiejętność przewidywania. Szacuje się zatem, że prawdopodobieństwo wystąpienia w Europie Północnej lata cieplejszego niż normalnie jest na poziomie 50 procent. Prawdopodobieństwo wystąpienia temperatur zbliżonych do norm wieloletnich wynosi około 30 procent, podczas gdy, według francuskich synoptyków, istnieje tylko 20-procentowa szansa, że nadchodzące nad Północną Europę lato będzie zimniejsze niż normalnie.

- Łatwiej jest oceniać trendy pogodowe w perspektywie trzy miesięcznej

Météo-France przyznaje, że trudnym zadaniem jest prognozowanie pogody na okres dłuższy niż 10-15 dni. Niemniej jednak wiele prognoz opartych jest o analizę obserwowanych trendów. Prognoza sprowadza się wówczas do określenia ogólnego trendu, a więc czy lato będzie suche i gorące, czy też może mokre i zimne, a nie do określenia z dokładnością co do godziny, gdzie i kiedy spadnie deszcz, mówi meteorolog Guillaume Séchet.

Doniesienia francuskiego instytutu meteorologicznego skomentował w rozmowie z Nettavisen norweski krajowy meteorolog Kristen Gislefoss.

- Obliczenia i analizy Francuzów mogą również okazać się całkowicie błędne. Nie znam dokładnie prognoz z Météo-France, mogę jedynie powiedzieć, że Norweski Instytut Meteorologiczny nie wydaje prognoz z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Takie prognozy zazwyczaj nie sprawdzają się. Prognozy Météo-France są wyłącznie ich prognozami, pod którymi my się nie podpisujemy - mówi Kristen Gislefoss w rozmowie z Nettavisen.

Takiej temperatury spodziewajmy się w tym tygodniu:

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Franske meteorologer: - Går mot unormal varmsommer i Nord-Europa (Håvard Hjorthaug Vege, Mario Andrés Neira Torres)