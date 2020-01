Frode Berg dostanie od państwa 4,3 miliona koron zadośćuczynienia

Frode Berg otrzyma od państwa 4,3 miliona koron zadośćuczynienia za aresztowanie podczas operacji wywiadowczej w Rosji w 2017 roku.

Berg podpisał umowę z Prokuratorem Generalnym w czwartek, donosi telewizja NRK.

- Mogę potwierdzić, że mojemu klientowi zaoferowano rekompensatę w wysokości 4,3 miliona koron, powiedział Brynjulf Risnes prawnik reprezentujący Frode Berga w wypowiedzi dla Nettavisen.

64-letni Frode Berg został aresztowany w Moskwie przez policję bezpieczeństwa FSB w grudniu 2017 roku. Rosyjscy śledczy twierdzili, że Berg, emerytowany funkcjonariusz norweskiej straży granicznej, został zatrzymany w trakcie otrzymywania dokumentów rosyjskiej marynarki wojennej.

W kwietniu tego roku obywatel Norwegii został skazany za szpiegostwo na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Odszkodowanie zaproponowane natychmiast po powrocie do Norwegii

- Frode Berg uważa, że zaproponowane odszkodowanie jest hojne i odbiera je jako zadośćuczynienie za to co przeszedł. Odszkodowanie zaproponowano tuż po powrocie do Norwegii. Nigdy nie składaliśmy żadnego wniosku o odszkodowanie, powiedział Brynjulf Risnes.

Risnes potwierdził także, że przyznana kwota zadośćuczynienia zwolniona jest z podatku.

NRK było pierwszym medium, które wspomniało o tej sprawie.

1,2 miliona darmowej pomocy prawnej

Już wcześniej Berg otrzymał od gubernatora okręgu w Oslo i Viken bezpłatną pomoc prawną w wysokości 1,2 miliona koron.

- W ciągu dwóch lat opłacono ogółem około 1,2 miliona koron kosztów porad prawniczych. Połowa tej kwoty pokryła koszty pracy prawnika Novikova w Moskwie. Druga połowa trafiła do mnie. Od czasu powrotu Berga do Norwegii opłacanie prawników zostało wstrzymane, powiedział Risnes.

Nettavisen zwróciło się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o dostęp do listy wydatków poniesionych przez państwo norweskie w związku ze sprawą Frode Berga. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie udzieliło jeszcze odpowiedzi na ten wniosek.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frode Berg får 4,3 millioner kroner i erstatning fra staten (Thomas Paust, NTB)