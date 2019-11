Frode Berg wylądował w Oslo

Zdezorientowany, ale szczęśliwy Frode Berg wylądował w sobotę wieczorem na lotnisku wojskowym w Gardermoen.

Adwokat Brynjulf Risnes potwierdził w rozmowie z NTB, że Frode Berg przybył wraz z nim do Oslo Gardermoen w sobotę wieczorem. Po wylądowaniu Berg chciał się przede wszystkim spotkać z żoną.

- Naturalnie, że Berg cieszy się, że jest wolny, chociaż biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności nie łatwo jest mu w to uwierzyć. Trudno nam sobie wyobrazić, co oznaczają dwa lata więzienia w takiej sytuacji jakiej znalazł się Berg, powiedział Risnes w rozmowie z VG.

Berg jest zdezorientowany, gdyż nie rozumie dlaczego został uwięziony i dlaczego go wcześniej nie uwolniono. Risnes mówi, że skazany za szpiegostwo Norweg nie został przesłuchany przez norweskie władze.

Berg powinien być chroniony

Sam Frode Berg w piątek wieczorem pinformował za pośrednictwem Facebooka, że nie może się doczekać spotkania z rodziną. Dzień później jego marzenie się spełniło.

Frode Berg ze swoją żoną Anitą, po prawie dwuletnim pobycie w rosyjskim więzieniu. Foto: (NTB scanpix)

Do końca nie było pewności czy Berg naprawdę przyleci do Oslo samolotem startującym w sobotę z Wilna o 18.40. Lot można było śledzić na kilku stronach internetowych, a wielu dziennikarzy w sobotę wieczorem oczekiwało przylotu Berga na lotnisku Gardermoen. Samolot wylądował jednak na wojskowej części lotniska, więc nie wiadomo było, kto z niego tak naprawdę wysiadł.

Spotkanie z mediami

Jednak po krótkim czasie oczekiwania nadeszła wiadomość od prawnika Berga, że ten wrócił na norweską ziemię po dwóch latach rosyjskiej niewoli.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Przedstawiciele rodziny Berga już wcześniej w sobotę poinformowali kanał TV 2, że rodzina nie uzyskała precyzyjnych informacji, kiedy rzeczywiście wróci on do domu. Rodzina przybyła do Oslo w piątek, gdy jasne już było, że wkrótce odbędzie się wymiana więźniów.

64-letni Frode Berg został aresztowany w Moskwie przez policję bezpieczeństwa FSB w grudniu 2017 roku. Rosyjscy śledczy twierdzili, że Berg, emerytowany funkcjonariusz norweskiej straży granicznej, został zatrzymany w trakcie otrzymywania dokumentów rosyjskiej marynarki wojennej.

W kwietniu tego roku obywatel Norwegii został skazany za szpiegostwo na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze.

Po wylądowaniu w Oslo Berg ogłosił, że w najbliższej przyszłości zorganizuje konferencję prasową. Risnes w sobotę w TV 2 powiedział, że konferencja prasowa odbędzie się najwcześniej we wtorek, prawdopodobnie w Oslo.

Opieka lekarska

Berg w piątek został przekazany przedstawicielom norweskich władz na Litwie w ramach wymiany skazanych za szpiegostwo więźniów i przebywał w nieznanym miejscu na Litwie od momentu uwolnienia. Stan jego zdrowia zbadał lekarz.

W sobotę prawnik zamieścił zdjęcie własne i Berga wraz z ambasadorem Norwegii na Litwie Karsten Klepsvik.

Risnes Napisał wówczas:

- Zaczyna przyzwyczajać się do wolności

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frode Berg har landet i Oslo (NTB)