Frp chce VAT-u na samochody elektryczne już od przyszłego roku

Frp chce zmienić zapisy rządowej umowy koalicyjnej, która gwarantowała specjalne traktowanie samochodów elektrycznych do 2021 roku.

- Jeśli osiągniemy w tym zakresie porozumienie, będzie to solidna odpowiedź na kryzys jaki mamy dzisiaj w sprawie opłat drogowych, mówi w rozmowie z gazetą Dagbladet Sivert Bjørnstad, rzecznik ds. polityki finansowej Partii Postępu (Frp).

Sivert Bjørnstad chciałby przekonać pozostałe trzy partie rządowe do zmiany postanowień zawartych w porozumieniu koalicyjnym, którego zapisy gwarantują uprzywilejowaną politykę fiskalną w stosunku do samochodów elektrycznych do 2021 roku. Bjørnstad twierdzi, że jeśli zmiany wprowadzone zostaną już w przyszłym roku, przyniesie to budżetowi państwa około 7 miliardów dodatkowych koron dochodu. Pieniądze te mogłyby zatem zostać spożytkowane do obniżenia bramkowych opłat drogowych.

Bjørnstad dodaje również, że nie sądzi aby wprowadzenie podatku VAT na samochody elektryczne miało znaczący wpływ na obniżenie zainteresowania zakupem tego typu samochodu. Jeśli nastąpi spadek, to będzie on tylko chwilowy, ponieważ samochody elektryczne mają szereg innych zalet zachęcających do ich zakupu, a brak podatku VAT był tylko jedną z nich.

Henrik Aasheim (partia Høyre), szef Komisji Finansowej w norweskim parlamencie Stortinget, opowiedział się za rozpoczęciem dyskusji na temat zmian w systemie opłat za samochody elektryczne.

W opozycji do Aasheima stoi zaś Minister Klimatu i Środowiska Ola Elvestuen (partia Venstre). W wywiadzie dla agencji informacyjnej NTB powiedział on między innymi, że nie widzi realnych argumentów za wznowieniem dyskusji o ograniczeniu przywilejów przypisanych samochodom elektrycznym.

- Rozwój rynku samochodów elektrycznych w Norwegii to wielki historyczny sukces. Dlatego tak ważne jest, aby prawidłowo i rozważnie kontynuować ten rozwój, powiedział Elvestuen w wywiadzie udzielonym NTB.

- Najważniejszym aspektem jest to, kiedy osiągniemy wyznaczone przez nas cele klimatyczne, dodaje minister.

Minister ds. Klimatu i środowiska Ola Elvestuen (Venstre) uważa, że jest za wcześnie, aby mówić o ograniczaniu przywilejów dla kupujących samochody elektryczne.

Korzyści płynące z zakupu i użytkowania samochodów elektrycznych nie powinny być ograniczane tak długo, dopóki nie osiągniemy założonego celu, jakim jest 100 procentowa sprzedaż nowych i tylko elektrycznych samochodów, mówi Elvestuen. Osiągnięcie tego celu planuje się na rok 2025.

