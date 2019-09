Frp chce zakazu wysyłania otrzymywanej pomocy społecznej poza granice Norwegii

W pierwszej połowie bieżącego roku Somalijczycy zamieszkujący w Norwegii przesłali do swojego kraju około 280 milionów koron.

Silny wzrost sum pieniędzy wysyłanych poza granice Norwegii spowodował, że liderka Frp i Minister Finansów, Siv Jensen, chce zakazać odbiorcom pomocy społecznej wysyłania otrzymywanych pieniędzy do swoich krajów rodzinnych. Partia rozważa wprowadzenie systemu, w którym osoby korzystające z pomocy społecznej podpiszą deklarację o nieprzesyłaniu pieniędzy poza granice kraju.

Dane pokazujące wzrost transferów pieniężnych za granicę zebrała Nettavisen.

42 procent mieszkających w Norwegii imigrantów z Somalii otrzymuje pomoc społeczną. W bieżącym roku zaobserwowano gwałtowny wzrost przepływów pieniężnych z Norwegii do Somalii. W pierwszej połowie roku 2019, do Somalii wysłano bowiem aż 280,4 mln koron, co stanowi wzrost o 52 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

- Nie wiemy, czy pieniądze wysyłają te same osoby, które otrzymują pomoc społeczną. Jednak niepokojący wzrost ilości transferowanych pieniędzy jest powodem, aby zapytać czy taki związek istnieje, mówi w rozmowie z Nettavisen liderka Partii Postępu i minister finansów Siv Jensen.

Dane, które Nettavisen otrzymało od administracji podatkowej pokazują, że w pierwszej połowie bieżącego roku osoby prywatne wytransferowały z Norwegii 1,75 miliarda koron. Uzyskane dane to transfery zgłaszane do rejestru walutowego. Statystyki pokazują, że pieniądze są wysyłane do krajów, których mieszkańcy tworzą w Norwegii duże grupy imigrantów.

Wzrost transferów pieniężnych za granicę: 1. połowa 2018; 1. połowa 2019; wzrost w mln koron; wzrost w procentach.

Na liście znajdziemy zarówno kraje imigrantów zarobkowych, jak i kraje, których mieszkańcy w Norwegii mają status uchodźców - takie jak Somalia i Afganistan.

Jednak żaden kraj nie może się nawet zbliżyć do Somalii pod względem wysyłanych kwot oraz tempa wzrostu przesyłanych sum pieniędzy. Somalijczycy, w przeliczeniu na jedną osobę przebywającą w Norwegii, wysyłają do swojej ojczyzny prawie 15 razy więcej pieniędzy niż Polacy.

42 procent otrzymuje pomoc społeczną

Najnowsze dane z Norweskiego Centralnego Biura Statystycznego (SSB) pokazują, że nieco ponad 100.000 dzieci w Norwegii żyje w rodzinach utrzymujących się z niskich dochodów. Dotyczy to największym stopniu rodzin imigrantów - zwłaszcza rodzin somalijskich.

UBÓSTWO DZIECI: ponad 100.000 dzieci żyje w rodzinach utrzymujących się z niskich dochodów. Ponad połowa z nich (jasnozielone słupki) wychowuje się w rodzinach pochodzących ze środowisk imigranckich.

W ostatnich latach całkowita wielkość świadczeń z pomocy społecznej gwałtownie wzrosły - z 4,5 mld koron w 2012 roku do 7,0 mld koron w 2018 roku. Inne statystyki pokazują też, że aż 42 procent imigrantów z Somalii otrzymuje pomoc społeczną. Ta sama grupa w największym stopniu transferuje też pieniądze poza granice Norwegii.

UBÓSTWO DZIECI: Najwyższy odsetek dzieci żyjących w rodzinach utrzymujących się z niskich dochodów rejestrowana jest wśród uchodźców z Somalii.

Minister Finansów Siv Jensen uważa, że nowe dane stanowią podstawę do wprowadzenia zmian. Szczególny niepokój budzi fakt, że somalijskie dzieci, pomimo otrzymywanej pomocy społecznej, żyją w Norwegii w ubóstwie, ponieważ ich rodzice wysyłają tę pomoc społeczną do swoich krewnych przebywających w Somalii.

