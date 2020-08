Frp: Przyjmowanie uchodźców kwotowych trzeba zawiesić na czas nieokreślony

Partia Postępu (Frp) chce zawieszenia umowy o przyjmowaniu uchodźców kwotowych do Norwegii, ponieważ UDI przeprowadza wywiady on-line. To nie ma znaczenia, mówią politycy Venstre i KrF.

W bieżącym roku Norwegia, zgodnie z planem, ma przyjąć nieco ponad 3.000 uchodźców. Jak dotąd przybyło ich tylko 264. Pandemia koronawirusa opóźnia proces przyjmowania uchodźców, a w tym tygodniu, po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii w marcu, do Norwegii przybyło pięć rodzin uchodźców.

Wywiady tylko zdalne

Rzecznik ds. polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp) Jon Helgheim obawia się, że jakość procedury przyjmowania uchodźców jest obecnie zbyt niska. Wskazuje też, że ograniczenia w podróżowaniu oznaczają, że pracownicy Norweskiego Urzędu Imigracyjnego (UDI) nie mogą prowadzić fizycznych spotkań z uchodźcami.

- Wybór odpowiednich osób spośród ubiegających się o pomoc to niezwykle wymagająca praca. Tego zadania nie można wykonać zdalnie. Przy takim postępowaniu ryzykujemy, że trafimy na ludzi, których nigdy nie powinno tu być, mówi Jon Helgheim w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

PIĘĆ RODZIN: Norweski Urząd Imigracyjny (UDI) nie przeprowadził wywiadów z uchodźcami kwotowymi. Ponadto, zamknięte lotniska utrudniają przyjmowanie uchodźców, którym przyznano prawo pobytu. Pomimo tego, w czwartek do Norwegii przybyło pięć rodzin z Libanu. Tutaj rozpoczną nowe życie. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Z uwagi na trudną sytuację, w jakiej aktualnie znajduje się Norwegia, Jon Helgheim wzywa partie rządzące do odstąpienie od programu przyjmowania uchodźców.

- Mamy wiele innych potrzeb, na które możemy przeznaczyć zaoszczędzone środki w tym trudnym czasie. Rząd powinien wstrzymać przyjmowanie uchodźców kwotowych w niedającej się jeszcze przewidzieć przyszłości, mówi Helgheim.

- Kryzys uchodźczy nie zniknie

Propozycja Frp spotkała się z niewielkim zrozumieniem ze strony Venstre i Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF). Odpowiedzialność za pomoc ludziom znajdującym się kryzysie nie znika z powodu pandemii - podkreśla Terje Breivik, wiceprzewodniczący Venstre.

- To, że Helgheim wykorzystuje pandemię jako pretekst, by wyrazić sprzeciw wobec imigracji, nie jest zaskakujące. Frp jest przeciwna przyjmowaniu do Norwegii ustalonych kwot uchodźców. Myślę, że Helgheim powinien być szczery, zamiast zasłaniać się kryzysem pandemicznym, mówi Breivik.

Breivik cieszy się, że Norwegia wznowiła proces przyjmowania uchodźców.

- Ważne jest, aby proces ten przyspieszyć, tak aby w tym roku przyjąć wszystkich uchodźców, których zadeklarowaliśmy się przyjąć.

Zmniejszanie liczby uchodźców, jaką Norwegia zgodziła się przyjąć, jest zupełnie niewłaściwe, mówi Hans Fredrik Grøvan z KrF.

- Chociaż sytuacja pandemiczna utrudniła w tym roku prowadzenie naboru, to wciąż liczba uchodźców, których powinniśmy przyjąć wynosi 3.000. Zrozumiałe jest więc, że jeśli nie uda nam się przyjąć wszystkich w tym roku, to liczba uchodźców w roku przyszłym wyniesie 3.000 plus ci, których nie przyjmiemy z tegorocznego limitu, mówi.

