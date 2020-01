Frp wychodzi z rządu: - To przelało czarę goryczy

- Zbyt wiele szarych i przygnębiających kompromisów. Ale jeden przypadek był decydujący, powiedziała liderka Partii Postępu (Frp) Siv Jensen.

OSLO (Nettavisen, NTB): Partia Postępu (Frp) wychodzi z rządu po sporze o powrót do Norwegii kobiety związanej z IS i jej dwójki dzieci.

- Zawsze byliśmy gotowi pomagać i sprowadzać do domu niewinne dzieci, ale nie idziemy na kompromis z ludźmi, którzy aktywnie i świadomie przystąpili do organizacji terrorystycznych. To spowodowało, że czara goryczy się przelała, powiedziała liderka Frp Siv Jensen na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej.

Liderka Partii Postępu powiedziała również, że uważa, iż premier Erna Solberg nadal jest właściwą osobą do rządzenia krajem.

- Zbyt wiele szarych kompromisów

Jensen powiedziała ponadto na konferencji prasowej, że jest dumna z polityki, którą Frp wdrażała w rządzie przez ostatnie sześć i pół roku, ale entuzjazm z czasem ustał:

- Stopniowo podniecenie zanikało. Z biegiem czasu polityka charakteryzować się zaczęła zbyt wieloma szarymi kompromisami, powiedziała Jensen.

Erna Solberg: - Nie mogliśmy ryzykować śmierci chorego dziecka

- Mieliśmy następujący dylemat. Zdecydować się na przywiezienie do domu kobiety z IS i jej dwójki dzieci, albo zaryzykować śmierć chorego dziecka, powiedziała premier Erna Solberg (H), informując o wyjściu Partii Postępu z rządu.

Solberg podkreśliła, że zaprasza Frp do ścisłej i konstruktywnej współpracy w przyszłości.

Siv Jensen powiedziała jednak w wywiadzie dla NRK, że Frp będzie „«wyrazistą i twardą partią opozycyjną» i że partia nie jest już dłużej związana porozumieniem koalicyjnym z Granavolden.

Premier Erna Solberg (H) miała tydzień na rozwiązanie kryzysu Frp i powstrzymanie partii przed odejściem z rządu.

W niedzielne popołudnie liderka Frp Siv Jensen, wiceprzewodniczący Sylvi Listhaug i Terje Søviknes oraz lider grupy parlamentarnej Frp Hans Andreas Limi spotkali się w biurze partii w Oslo, aby omówić, jakie postulaty muszą zostać spełnione przez premier Solberg, by Frp wciąż zasiadało w ławach rządowych, podawało Aftenposten.

Po spotkaniu to Solberg miała zadecydować, czy ewentualne nowe żądania zostaną odrzucone, czy też będą omawiane dalej z pozostałymi członkami rządu: Venstre i KrF.

Liderzy okręgów Frp prosili Jensen o opuszczenie rządu

W niedzielę Aftenposten napisało, że kilku okręgowych liderów partii Frp poprosiło liderkę o opuszczenie szeregów rządu. Odd Eilert Persen z Troms i Finnmark wyraźnie stwierdził, że partia powinna odejść z rządu. Wtórował mu lider Frp w Møre og Romsdal, Frank Sve, Johan Aas z Innlandet oraz Dagfinn Henrik Olsen z Nordland, podało Aftenposten.

- Wystarczy. Myślę, że Frp powiniena wyjść z rządu, mówił Sve.

- Partii Frp zadano cios w plecy w taki sposób, że nie ma miejsca już na dalszą współpracę z pozostałymi partiami rządowymi, powiedział Aas.

- Wystarczy. Dalsza współpraca nikogo już nie uszczęśliwi, powiedział Olsen

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frp går ut av regjeringen: - Dette fikk begeret til å renne over (Trond Lepperød, Jørgen Berge, Heidi Schei Lilleås)