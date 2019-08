Gmina wybuduje największego na świecie plemnika: Sprawdź jego cenę

Gmina Stange w okręgu Hedmark postanowiła wydać 800.000 koron na budowę największej na świecie komórki plemnika - przy wielkim entuzjazmie lokalnych polityków.

Autorką rzeźby będzie miejscowa artystka Linda Bakke, która przedstawiła w środę prezentację swojego nowego, artystycznego projektu - realizowanego pod kuratelą gminy Stange.

Gmina połknęła bakcyla posiadania «największej na świecie» rzeźby i zdecydowała się na rzeźbę plemnika – zgodnie z pomysłem artystki.

Dzieło sztuki będzie miało 11,5 metra wysokości i 2,5 metra szerokości, a wykonane zostanie z polerowanej stali.

Pierwsza o sprawie napisała lokalna gazeta Stangeavisa.

- Niesamowite dzieło sztuki

Zgodnie z dokumentami budżetowymi gminy, lokalne firmy zebrały ogółem 168.000 NOK, a sama gmina wyraziła niedawno zgodę na przyznanie artystce 782.000 koron wsparcia na wykonanie rzeźby.

Według miejscowej gazety, po przedstawieniu przez artystkę swoich planów, jej pomysł spotkał się z burzą oklasków.

– Chociaż jest to kosztowne i nietypowe, to myślę, że musimy to zrobić. Mówimy o niewiarygodnie dobrym dziele sztuki, które uczyni naszą gminę widoczną na mapie, powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Aasa Gjestvang z lokalnych struktur Partii Centrum.

Również polityk Partii Pracy Bjarne H. Christiansen wspiera pomysł artystki i gminy:

- To nasze lokalne dzieło, które dobrze ilustruje to, kim jesteśmy, mówi Christiansen.

Gmina, tłumacząc wydatek publicznych pieniędzy, zapisała zaś w dokumentacji:

- Rzeźba podkreśla formę, która reprezentuje zarówno nasiono jako zarodek, jak i plemnika.

Również Partia Postępu Frp, a więc ugrupowanie, które często krytykowało nieodpowiedzialne wydawanie publicznych pieniędzy, została zainspirowana rzeźbą plemnika.

- To będzie naprawdę dobra reklama naszej gminy. To fantastyczna rzeźba, mówi Jan Olav Nybruket (Frp) w rozmowie ze Stangeavisa.

Ale wśród osób odwiedzających profil gminy na Facebooku próżno już szukać takiej jednomyślności.

950.000 koron to całkowity budżet 11,5-metrowej rzeźby plemnika. Foto: Linda Bakke

- To nieprawidłowe wykorzystanie naszych podatków. To jeszcze jeden dowód na to, jak mało rozumu mają osoby zarządzające naszymi wspólnymi pieniędzmi, czytamy na Facebooku.

Inny internauta pisze: - Kolejna bzdura i pretekst na marnowanie naszych pieniędzy z podatków.

Według artysty całkowity budżet rzeźby to 950.000 koron, a cały projek powinien zostać ukończony w przeciągu 4-5 miesięcy.

