Gotowość przeciwatomowa: Wszystkie przedszkola i szkoły w Oslo otrzymują tabletki jodu

- W styczniu wszystkie publiczne i prywatne przedszkola i szkoły w Oslo otrzymają tabletki jodu, powiedział główny lekarz gminy Oslo.

W Oslo rodzice otrzymali od gminnych instytucji służby zdrowia formularze dotyczące wyrażenia zgody na dystrybucję wśród dzieci tabletek jodu - na wypadek zdarzenia nuklearnego.

Anita Jeyananthan pełniąca funkcję konsultanta ds. ochrony przed infekcjami Urzędu Zdrowia gminy Oslo (Helseetaten), poinformowała, że wszystkie przedszkola, szkoły i placówki dziecięce w Oslo powinny otrzymać tabletki jodu do końca miesiąca.

- W styczniu wszystkie publiczne i prywatne przedszkola, szkoły, placówki opieki nad dziećmi i rodzinami oraz inne instytucje, w których zamieszkują dzieci, otrzymają tabletki jodu, powiedziała Jeyananthan w rozmowie z Nettavisen.

Formularz zgody

Rodzice dzieci i uczniów w wieku poniżej 16 roku życia muszą wyrazić zgodę na to, aby pracownicy przedszkola, szkoły lub innej placówki opiekuńczej rozdali swoim podopiecznym tabletki jodu w przypadku zdarzenia nuklearnego.

«W przypadku zdarzenia nuklearnego może być konieczne rozprowadzanie tabletek jodu wśród dzieci/uczniów na zalecenie Komitetu Reagowania Kryzysowego», czytamy w formularzu zgody.

- Wszystkie jednostki, których to dotyczy, są odpowiedzialne za wdrożenie rutynowych procedur postępowania z jodem w swoich planach ratunkowych. Lider każdej jednostki jest odpowiedzialny za przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i udzielenie informacji. Helseetaten przygotował arkusze informacyjne i propozycje procedur przechowywania i dystrybucji tabletek jodu w przypadku zdarzenia nuklearnego, powiedziała Jeyananthan.

- Oferta skierowana do wszystkich gmin

To Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Ochrony Przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego (DSA) wydały zalecenia, aby wszystkie gminy posiadały tabletki jodu, by te mogły być rozprowadzone wśród dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących piersią na wypadek zdarzenia nuklearnego.

- Wszystkie gminy dostały ofertę otrzymania tabletek jodu z centralnego magazynu w Oslo już w 2017 roku, powiedziała Astrid Liland dyrektor ds. gotowości na wypadek awarii w Dyrekcji Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego (DSA) w rozmowie z Nettavisen.

Oslo nie jest pierwszą gminą, która zapewnia dzieciom i młodzieży podanie tabletek jodu na wypadek zdarzenia nuklearnego. Wiele innych gmin również wdrożyło procedury dystrybucji tabletek.

- Zalecamy również osobom prywatnym posiadanie tabletek jodu w domu. W Norwegii tabletki jodu są dostępne w aptekach bez recepty od 2018 roku. Poziom sprzedaży znacznie wzrósł po emisji serialu Czernobyl na platformie HBO, powiedziała Liland.

Nettavisen uzyskało dostęp do danych dotyczących sprzedaży tabletek jodu w różnych sieciach aptecznych w Norwegii. W okresie od stycznia do listopada ubiegłego roku sprzedano 28.550 opakowań po dziesięć tabletek i 393 opakowań zawierających 100 tabletek.

Tysiące dzieci chorowało na nowotwory po wypadku w Czarnobylu. Zdjęcie pokazuje opuszczony szpital w jednym z najbardziej poszkodowanych miast. Foto: Genya Savilov (AFP)

- Tysiące dzieci, które zachorowały na raka

Jaki jest cel spożycia jodu po zdarzeniu nuklearnym? W przypadku awarii jądrowej radioaktywny jod może zostać rozproszony w powietrzu i poprzez wdychanie zanieczyszczonego powietrza lub przyjmowanie zanieczyszczonej żywności i napojów może zostać zaabsorbowany przez tarczycę. W takiej sytuacji spożycie naturalnego jodu zablokuje pobieranie jodu radioaktywnego, a tym samym zmniejszy ryzyko raka tarczycy. Jod nie chroni przed innymi pierwiastkami radioaktywnymi.

- Tabletki jodu należy przyjąć tuż przed lub bezpośrednio po ekspozycji. Stworzyliśmy pakiet informacyjny na ten temat, który jest szeroko rozpowszechniany przez przychodnie zdrowia, lekarzy rodzinnych, apteki, Ministerstwo Zdrowia oraz DSA, powiedziała Astrid Liland.

- Czy polecasz rodzicom wyrażenie zgody na podanie jodu?

- Zdecydowanie tak. Jest to całkowicie nieszkodliwy lek. Jest to sól jodowo-potasowa, chroniąca przed rakiem tarczycy. Dzieci są szczególnie delikatne i wrażliwe na wchłanianie radioaktywnego jodu (jod naturalny chroni przed redystrybucją jodu radioaktywnego). Przy skażeniu jądrowym dzieci otrzymają zbyt dużą dawkę promieniowania w stosunku do wielkości tarczycy. Doświadczenie z awarii w Czarnobylu pokazuje, że z powodu emisji radioaktywnego jodu tysiące dzieci zachorowało na raka tarczycy.

Władze wzywają również dorosłych mieszkańców Norwegii do posiadania tabletek jodu w domu. Opakowanie dziesięciu tabletek jodu marki Jodix kosztuje około 250 koron. Za opakowanie 100 tabletek zapłacimy 900 koron.

Grupą, która powinna bezwzględnie przyjąć jod w czasie awarii jądrowej są dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią, czyli josoby najbardziej narażone na negatywny wpływ radioaktywnego jodu.

Astrid Liland jest liderką sekcji reagowania kryzysowego w Dyrekcji Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego (DSA). Foto: Foto: Astrid Liland

Ryzyko wzrosło

Dyrekcja Ochrony przed Promieniowaniem i Bezpieczeństwa Jądrowego stwierdza, że analiza aktualnego stanu zagrożenia awarią nuklearną wskazuje, że tabletki jodu powinny być dostępne jako środek zaradczy na terenie całego kraju. Europejskie elektrownie jądrowe starzeją się i w ten sposób rośnie również ryzyko wystąpienia poważnych awarii jądrowych. DSA twierdzi także, że wzrosło prawdopodobieństwo wystąpienia działań terrorystycznych z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych.

- DSA jest w pełnej gotowości dwadzieścia cztery godziny na dobę. DSA otrzymuje powiadomienia na wypadek wystąpienia Norwegii, lub poza jej granicami, jakiegokolwiek incydentu z udziałem materiałów radioaktywnych lub jądrowych. Gdyby miało miejsce takie zdarzenie, które mogłoby mieć konsekwencje dla Norwegii, DSA niezwłoczne przekazuje informacje władzom okręgów, Komitetowi Nadzoru Jądrowego oraz doradcom Komitetu Kryzysowego. Okręgi powiadamiają gminy, które z kolei informują o zdarzeniu swoich mieszkańców, mówi Liland.

