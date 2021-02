Gwałtowna zapaść w handlu przygranicznym w 2020 roku

Pandemia koronawirusa spowodowała załamanie w handlu przygranicznym.

Najnowsze dane z Centralnego Urzędu Statystycznego (SSB) pokazują, że w 2020 roku wartość obrotów w handlu przygranicznym wyniosła 2 mld koron. W 2019 roku było to 16 mld koron. Z roku na rok odnotowano zatem spadek aż o 87,7 procent.

- Ta roczna kwota jest mniejsza niż to, co w ciągu ostanich dziesięciu lat wydawaliśmy na przygraniczne zakupy kwartalnie, mówi w komentarzu Guro Henriksen z Centralnego Urzędu Statystycznego.

W zeszłym roku Norwegowie odbyli łącznie 1,46 miliona jednodniowych wycieczek za granicę. Porównując to z 9,55 miliona jednodniowych podróży odbytych rok wcześniej, widzimy spadek o prawie 85 procent. Szwecja odnotowała tym samym ogromne straty w handlu, do których w dużej mierze przyczyniła się nieobecność Norwegów w szwedzkich centrach handlowych.

- Chociaż ograniczenia w podróżowaniu w okresie letnim zostały nieco złagodzone, w 2020 roku większość Norwegów niemal całkowicie zrezygnowała z przygranicznych zakupów w Szwecji. Z drugiej zaś strony, zapaść w handlu przygranicznym wpłynęła pozytywnie na wyniki krajowego handlu detalicznego, gdzie w zeszłym roku padło kilka rekordów - mówi Henriksen.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Strömstad

Celem tych nielicznych jednodniowych wyjazdów były miejsca odwiedzane także w poprzednich latach. Oznacza to, że niemal połowa jednodniowych wycieczek odbyła się do Strömstad, niedaleko Svinesund. Tam też Norwegowie pozostawili nieco ponad połowę wartości całych zeszłorocznych zakupów przygranicznych (patrz wykres poniżej).

Według Centralnego Urzędu Statystycznego, od ostatnich dziesięciu lat preferencje zakupowe Norwegów w kwestii miejsc dokonywania zakupów są dość stabilne. Odnotowano niewielki spadek liczby podróży i zakupów w miejscach takich jak Charlottenberg i Töcksfors. Mimo obostrzeń dane wskazują wyraźnie, że w 2020 roku to wciąż Szwecja była ulubionym celem jednodniowych wycieczek mieszkańców Norwegii.

Zróżnicowane

Dane za rok 2020 pokazują, że do końca marca zeszłego roku obroty w handlu przygranicznem były na normalnym poziomie. Poza tym, złagodzenie restrykcji latem, gdy można było podróżować do Szwecji bez obowiązku odbycia kwarantanny powrotnej, doprowadziło do niewielkiego wzrostów wartości dokonywanych zakupów. Pod koniec roku ponownie wprowadzono surowe ograniczenia w podróżowaniu, czego skutkiem był niemal całkowity zanik handlu przygranicznego w czwartym kwartale.

Obroty na minimalnym poziomie

Czwarty kwartał jest zazwyczaj dobrym kwartałem dla handlu przygranicznego, ponieważ wielu Norwegów w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, wydaje na zakupy spore sumy pieniędzy. Jednak w czwartym kwartale roku 2020 suma obrotów w handlu przygranicznym wyniosła zaledwie 53 miliony koron, co stanowi spadek aż o 98 procent - w porównaniu do czwartego kwartału roku 2019.

Ponadto, od IV kwartału 2019 roku do III kwartału 2020 roku spadek obrotów w handlu przygranicznym wyniósł całe 72 procent. Obroty w tym okresie wyniosły zaledwie 5 mld koron, podczas gdy w analogicznym okresie lat 2018-2019 obroty handlu przygranicznego wyniosły 17,9 mld koron.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Bråstopp for grensehandelen i 2020 (Jan Revfem)

Reklame Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin