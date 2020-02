Gwałtowny spadek liczby osób ubiegających się o azyl w Norwegii

- To rzeczywiste liczby a nie dane, o których często mówią badacze i tak zwani eksperci w dziedzinie imigracji, mówi rzecznik polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp) Jon Helgheim.

STORTINGET (Nettavisen Ekonomia): Pomimo, że największy kryzys migracyjny w Europie uważa się za zakończony, na Starym Kontynencie o azyl ubiega się 44 procent więcej osób niż przed kryzysem 2015-2016. W Norwegii złożono aż o 78 procent mniej wniosków o azyl niż przed kryzysem. Co jest powodem tak dużej różnicy?

Rekordowa liczba uchodźców ubiegających się o azyl przybyła do Norwegii i pozostałych krajów Europy w 2015 i 2016 roku. Od tamtego czasu, do Norwegii napływa bardzo mało azylantów.

Rok 2013 był w Europie ostatnim normalnym rokiem pod względem liczby osób ubiegających się o azyl. W czasie kryzysu imigracyjnego Niemcy przyjęły ponad 1,2 miliona azylantów.

Gwałtowny spadek liczby azylantów w Norwegii

Porównując dane europejskiej bazy danych Eurostat z 2018 roku z danymi z roku 2013 widzimy, że Norwegia należy do krajów, w których odnotowano największy spadek liczby osób ubiegających się o azyl. W tym samym czasie inne kraje odnotowały gwałtowny wzrost liczby azylantów.

- Przedstawione przez Eurostat dane są następujące: w 2018 w Europie o azyl ubiegało się o 44 procent więcej osób niż w 2013 roku. W Norwegii w tym samym czasie liczba osób ubiegających się o azyl zmalała o 78 procent, powiedział rzecznik polityki imigracyjnej Partii Postęu (Frp) Jon Helgheim.

Rzecznik polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp) Jon Helgheim uważa, że to restrykcyjna norweska polityka azylowa doprowadziła do spadku liczby osób ubiegających się o azyl. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- To rzeczywiste liczby a nie dane, o których często mówią badacze i tak zwani eksperci w dziedzinie imigracji. To właśnie ci ludzie twierdzą, że na liczbę imigrantów nie ma wpływu, która partia zarządza polityką imigrancką, powiedział Helgheim.

Helgheim uważa, że spadek liczby osób ubiegających się o azyl ma silny związek z restrykcyjną norweską polityką azylową i imigracyjną.

Helgheim uważa, że wiele osób wyjeżdża do krajów takich jak Francja i Szwecja, aby tam pozostać na stałe. Nawet jeśli nie mają do tego prawa. Polityka emigracyjna w tych krajach jest mniej rygorystyczna niż na przykład w Norwegii i Danii.

- Czy uważasz, że Norwegia postrzegana jest jako jeden z krajów posiadający najbardziej restrykcyjną politykę imigracyjną w Europie?

- Tak, jesteśmy jednym z najsurowszych pod tym względem krajów w Europie. Jesteśmy krajem, który dokonał zaostrzenia przepisów, a to w dużej mierze przyczyniło się do ograniczenia liczby osób ubiegających się o azyl.

Imigracja klimatyczna

Helgheim nieustannie wzywa do zaostrzania przepisów w nadchodzących latach i nie chce otwierać Norwegii dla uchodźców klimatycznych, w stopniu, w jakim robią to inni politycy.

- Z dużym prawdopodobieństwem w najbliższym czasie spodziewać się możemy większej ilości klęsk żywiołowych i suszy. Czy Norwegia nie powinna jednak wziąć tego pod uwagę?

- Nie, nie ma powodów, aby brać pod uwagę wzrost ilości azylantów z powodu zmian klimatu. W ostatniej dekadzie w wyniku klęsk żywiołowych i ekstremalnych warunków pogodowych zginęła najmniejsza liczba ludności w historii. Co oznacza, że mniej osób musi emigrować z powodu zmian klimatu.

- Ale jeśli jednak akceptujemy, że zmiany klimatu są spowodowane działalnością człowieka, jak wierzy większość ludzi, to przyznać należy, że Norwegia przyczyniła się do tych zmian we wręcz nieproporcjonalnie dużym stopniu.

- Jeśli Norwegia przyczyniła się do zmian klimatu bardziej niż inne kraje, byłoby podwójnie niewłaściwe sprowadzanie ludzi do Norwegii.

- Więc uważasz, że imigracja jest jednak problemem klimatycznym?

- Tak. Jeśli zamierzasz przenieść wiele osób z miejsca, w którym emisja jest niewielka, do miejsca, w którym emisje są znacznie wyższe - to będzie to skutkowało wzrostem emisji gazów cieplarnianych.

Dyrektor Urzędu ds. cudzoziemców (UDI) Frode Forfang uważa, że gwałtowny spadek liczby osób ubiegających się o azyl spowodowany był wieloma czynnikami. Nie tylko zaostrzoną norweską polityką azylową. Foto: (NTB scanpix)

Frode Forfang ma zupełnie inne wyjaśnienie zajawiska spadku liczby osób ubiegających się o azyl. Uważa on, że wiąże się to z czymś więcej niż tylko z zaostrzoną norweską polityką azylową.

- Fakt, że liczba osób ubiegających się o azyl w spadła jest naturalną konsekwencją działań i środków wprowadzonych po jesieni 2015 roku. Umowa między UE a Turcją, zamknięcie granic bałkańskich, kontrole na granicach wewnętrznych między kilkoma krajami Schengen i ogólne zaostrzenie polityki w wielu krajach są jednymi z najważniejszych wyjaśnień obserwowanego trendu spadkowego, pisze Forfang w wydanym oświadczeniu.

