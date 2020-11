Gwałtowny wzrost bezrobocia wśród imigrantów

W trzecim kwartale tego roku, wśród emigrantów w Norwegii zarejestrowano bezrobocie na poziomie 9,5 procent. To wzrost aż o 4 punkty procentowe w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku.

Dane Centralnego Urzędu Statystycznego (SSB) pokazują, że bezrobocie w całym norweskim społeczeństwie wzrosło z 1,7 do 3,2 procent. W III kwartale tego roku, jako całkowicie bezrobotne zarejestrowane były 122.224 osoby. Spośród nich 46.895 to imigranci. Oznacza to, że imigranci stanowili aż 38,4 procent zarejestrowanych bezrobotnych.

Najwyższą stopę bezrobocia wynoszącą 14,3 procent odnotowano wśród imigrantów z Afryki. Bezrobocie wśród imigrantów z Azji wynosiło 10,7 procent a wśród imigrantów ze wschodnich krajów UE 10 procent.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Wzrost bezrobocia należy w dużej mierze przypisać kryzysowi związanemu z epidemią koronawirusa, która wpłynęła na rynek pracy wywołując falę zwolnień i powodując mniejszenie liczby wolnych miejsc pracy.

Oslo i Viken były okręgami o najwyższym zarejestrowanym w sierpniu bezrobociu wśród imigrantów, odpowiednio 10,4 i 10 procent. Dwa najbardziej wysunięte na północ okręgi, czyli Troms, Finnmark i Nordland miały z kolei najniższe bezrobocie zarejestrowane wśród imigrantów, które wynosiło nieco ponad 7 procent.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Kraftig økning i arbeidsledige innvandrere (NTB)