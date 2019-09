Gwałtowny wzrost liczby młodych rencistów

Gwałtowny wzrost liczby rencistów w wieku od 25 do 29 lat. Od 2010 roku wzrost ten wynosi aż 177 procent.

W 2010 roku, w grupie wiekowej od 25 do 29 lat zarejestrowanych było 4.027 rencistów. Dane podane przez norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) pokazują, że liczba osób pobierających świadczenia rentowe w roku 2019, w tej samej grupie wiekowej, wynosiła już 11.158 osób. Stanowi to wzrost o niebagatelne 177 procent i jest on zdecydowanie największy - w porównaniu do innych grup wiekowych.

Wzrost liczby młodych rencistów obserwowany jest corocznie począwszy od roku 2010. Od 2018 do 2019 roku liczba ta wzrosła o 16,5 procent - co odpowiada 1.578 osobom.

Znaczący wzrost również wśród młodszych

Duży wzrost liczby osób pobierających renty obserwowany jest również w grupie ludzi młodszych. W grupie wiekowej 20 - 24 lat liczba takich osób podwoiła się od roku 2010. Dziewięć lat temu w tej grupie wiekowej zarejestrowanych było 3.209 rencistów. W 2019 roku liczba ta wynosiła już 6.502 osób. Odpowiada to wzrostowi o 103 procent.

Wyraźnie widoczny jest również wzrost liczby rencistów w grupie wiekowej 18 - 19 lat. W 2010 roku w grupie tej zarejestrowano 956 osób otrzymujących świadczenia rentowe. W 2019 roku liczba ta to już 1.424 rencistów, a więc w ostatnich dziewięciu latach zanotowany został wzrost o 49 procent.

Od 2010 roku wzrost liczby rencistów zanotowano prawie we wszystkich grupach wiekowych. Wyjątek stanowią tu jedynie osoby w wieku 60 - 67 lat.

Wsparcie AAP

Według kanału radiowego P4, 81 procent osób w wieku od 25 do 29 lat, które stały się niepełnosprawne w ubiegłym roku, otrzymało tzw. zasiłek rehabilitacyjny arbeidsavklaringspenger (AAP), czyli środki mające pomóc wrócić do pracy osobom, które po przebytej chorobie nadal nie są w pełni sprawne i potrzebują dalszej rehabilitacji by wrócić do pracy lub osobom oczekującym na przyznanie renty inwalidzkiej.

Ograniczenia jakie rząd wprowadził w przyznawaniu rehabilitacyjnych środków pomocowych (arbeidsavklaringspenger) spowodowało, że pewna grupa osób nie otrzymuje potrzebnego wsparcia, mówi wiceliderka Partii Pracy (Ap) Hadia Tajik.

- Niektórzy są teraz przesunięci do grupy osób otrzymujących 100 procent renty inwalidzkiej. A są to ludzie, którzy mogliby pracować, lecz z powodu braku wsparcia nie mają możliwości powrotu na rynek pracy, mówi Tajik w rozmowie z kanałem P4.

- Nav musi robić więcej

Erlend Wiborg (Frp) przewodniczący parlamentarnego Komitetu Pracy i Pomocy Społecznej uważa, że rząd podjął już działania zmierzające do ograniczenia wzrostu liczby rencistów. Sugeruje również, że Nav może zrobić jeszcze więcej.

- Większość z tych ludzi może pracować i Nav musi znaleźć sposób ich aktywizacji na rynku pracy, mówi Wiborg.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Enorm økning i antall unge uføre (NTB)