Gwałtowny wzrost liczby przypadków koronawirusa w Norwegii: Oslo i Bergen zaostrzają zasady bezpieczeństwa

Łącznie 489 przypadków koronawirusa w Norwegii. W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 212 nowych przypadków zakażeń.

OSLO: - Do tej pory w Norwegii zarejestrowano 489 przypadków koronawirusa, a od wczoraj przybyło 212 zarażonych. Średni wiek zainfekowanych to 46 lat, a około dwie trzecie to mężczyźni. Większość osób została zarażona za granicą lub miała bliski kontakt z osobami, które za granicą przebywały. Musimy spodziewać się również przypadków śmiertelnych, poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej Camilla Stoltenberg, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Stoltenberg dodała także, że FHI spodziewa się gwałtownego wzrostu liczby zainfekowanych osób.

Według scenariusza FHI, zarażonych zostać może 2,2 miliona Norwegów, z czego jedna trzecia może, czyli nieco ponad 730.000, będzie miała objawy choroby. Około 3 procent, czyli 22.000 osób, może wymagać leczenia szpitalnego.

Oslo i Bergen zaostrzają przepisy

Oslo wprowadza szereg nowych reguł dotyczących ograniczania liczby zachorowań. w tym takie, że naruszenia kwarantanny mogą skutkować wyrokami pozbawienia wolności.

Ratusz stolicy Norwegii poinformował w środę o następujących regułach obowiązujących w mieście i gminie Oslo.

Gmina Oslo podnosi w środę poziom gotowości do trzeciego poziomu. Oznacza to między innymi, że w Oslo powołane zostało centrum zarządzania kryzysowego.

Organizatorzy imprez muszą wystąpić do władz gminy o zgodę na zorganizowanie wydarzeń z udziałem ponad 100 uczestników.

Wszystkie wydarzenia z udziałem ponad 500 uczestników (na zewnątrz i pod dachem) są zakazane.

Kluby nocne, restauracje, sale konferencyjne etc. muszą zapewnić, że wszyscy obecni na spotkaniu/imprezie będą się znajdować w odległości min. 1 metra od innych obecnych.

Ratusz w Oslo jest na razie zamknięty dla turystów i imprez, a na weselach nakłada się ograniczenia dotyczące liczby gości.

Również w Bergen organizatorzy wszystkich publicznych wydarzeń muszą zapewnić, aby uczestnicy mogli zachować metr odległości od innych zgromadzonych w danym pomieszczeniu.

- Wszystkie miejsca, gdzie organizowane są spotkania, miejsca gdzie spożywane są posiłki, sale i areny bez przydziału miejsc muszą umożliwić wszystkim obecnym zachowanie jednego metra odległości od wszystkich innych zgromadzonych w pomieszczeniu osób, poinformowała gmina Bergen na wtorkowej konferencji prasowej.

- Jesteśmy w bardzo poważnej sytuacji, to pierwsze słowa przewodniczącego Rady Miasta Rogera Valhammera (Ap) na konferencji prasowej.

Wydano też kolejne zalecenia.

Organizatorzy spotkań muszą zadbać o to, aby uczestnicy mogli zachować higienę rąk.

Każdy, kto korzysta z transportu publicznego, musi dbać o higienę i brać pod uwagę innych pasażerów.

Wszystkie decyzje obu gmin (Oslo i Bergen) opierają się na zapisach ustawy o ochronie przed chorobami zakaźnymi . Daje to gminie możliwość nakładania kar na tych, którzy nie przestrzegają zaleceń.

Kary za nieprzestrzeganie zaleceń

Naruszenie zasad może skutkować karami grzywny. Jeśli złamanie zaleceń doprowadzi do utraty życia innej osoby skutkiem może być czteroletnia kara więzienia.

Radny miasta Roger Valhammer podkreśla powagę sytuacji:

- Sytuacja jest bardzo poważna zarówno w mieście, kraju, jak i na świecie. Należy podkreślić, że dla większości z nas koronawirus nie jest śmiertelnie niebezpieczny, ale naszym głównym przesłaniem i zadaniem jest ochrona najwrażliwszych grup społecznych, mówi Roger Valhammer.

Roger Valhammer dodał, że innym ważnym zadaniem gminy jest zapewnienie funkcjonowania służby zdrowia.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Helsemyndighetene om koronaviruset: Ny kraftig økning (Anders Lohne Fosse, Håvard Hjorthaug Vege)

Drastiske korona-tiltak i Oslo: Karantenebrudd kan straffes med fengsel (Anders Lohne Fosse, Håvard HjorthaugVege)

Bergen kommune innskjerper smittevern –ber folk holde avstand (Anders Lohne Fosse, Håvard Hjorthaug Vege)