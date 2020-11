H&M zamyka sklepy w Norwegii

Gigant odzieżowy mocno ucierpiał podczas epidemii koronawirusa.

Już w październiku Nettavisen informowało, że w przyszłym roku Hennes & Mauritz na całym świecie zamknie aż 250 swoich sklepów. W środę portal E24 podał, że w Norwegii w 2020 i 2021 roku zamkniętych zostanie siedem sklepów tej firmy.

Jeszcze w 2020 roku planowane jest zamknięcie sklepów H&M w Stortorvet w Oslo, w Slottet Shopping w Kristiansand, w Maxisenteret w Hamar oraz w Arkaden w Skien.

Według E24, w 2021 roku planowane są zamknięcia sklepów w Fornebu, w Gunerius w Oslo oraz Vågen w Sandned.

Thea Kjendlie, rzeczniczka prasowa H&M w rozmowie z portalem stwierdziła, że jest jeszcze za wcześnie, aby z całą pewnością powiedzieć, które sklepy zostaną zamknięte w przyszłym roku.

- Zmiana trybu pracy

Według Kjendlie, przyczyną zamknięć sklepów nie są ich niskie obroty, ale zmiany, które zachodzą w H&M Group. Jako argument podaje to, że w 2020 roku firma także otwierała nowe sklepy.

- Dostosowujemy się do zmieniających się zachowań klientów. Pandemia spowodowała przyspieszenie cyfryzacji handlu. Optymalizujemy oferty naszych sklepów, a to w konsekwencji prowadzi do otwierania nowych sklepów, ich relokacji, konwersji, konsolidacji, a także zamykania sklepów już istniejących - mówi.

Czasowo zamknięto aż 80 procent sklepów

W ostatnim raporcie H&M, który ukazał się 1 października, dyrektor generalna Helena Helmersson napisała, że zdaniem zarządu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, pracownicy wykonali fantastyczną pracę. Napisała też, że wydaje się, iż najgorszy czas dla firmy już minął oraz że H&M jest dobrze przygotowane do wyjścia z kryzysu.

Sieć odzieżowa została mocno dotknięta kryzysem związanym z epidemią koronawirusa, zwłaszcza w drugim kwartale, kiedy to około 80 procent sklepów koncernu zostało czasowo zamkniętych.

Helmersson napisała również, że w następstwie pandemii spodziewany jest wzrost popytu na niedrogie, lecz jednocześnie wyprodukowane w zrównoważony sposób produkty.

- Przyspieszamy prace nad zmianami, aby nadal zwiększać naszą wartość dla klientów.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Hennes og Mauritz legger ned butikker i Norge (Trine Solberg)