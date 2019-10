Hauglie: Odbiorcy pomocy społecznej niesłusznie skazani na karę pozbawienia wolności

Według Minister Pracy dziesiątki odbiorców pomocy społecznej zostało niesłusznie skazanych za pobranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w innych krajach EOG. Minister nie utraciła zaufania do dyrektor Nav.

Przepisy dotyczące pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego i świadczeń opiekuńczych przez osoby przebywające czasowo w innym kraju UE i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), nie były stosowane we właściwy sposób od 2012 roku, a więc od czasu wprowadzenia unijnych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, stwierdziło Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

Do takich wniosków doszło ministerstwo po dokonanej kontroli praktyk stosowanych w norweskim Urzędzie Pracy i Opieki Społecznej (Nav). Przepisy dotyczące zasiłkobiorców mieszkających za granicą na stałe były stosowane prawidłowo.

- Oczywiście zdecydowanie za to przepraszam, powiedziała minister pracy i spraw społecznych Anniken Hauglie (H) tym, którzy zostali oskarżeni o oszustwa na skutek nieprawidłowego rozumienia prawa przez władze. I to aż od 2012 roku.

W poniedziałek zwołano konferencję prasową z udziałem minister pracy i spraw społecznych Anniken Hauglie (H), dyrektor Nav Sigrun Vågeng i prokuratora generalnego Tor-Aksel Busch.

Szczegóły i najważniejsze daty skandalu w Nav znajdują się w dalszej części artykułu.

2.400 przypadków

Hauglie poinformowała, że przeprowadzona zostanie zewnętrzna kontrola w celu zbadania, w jaki sposób doszło do sytuacji, w której przepisy EU/EOG zostały nieprawidłowo zastosowane.

- W wyniku złej interpretacji przepisów prawnych, wiele osób błędnie otrzymało powiadomienia, że są zobligowani do zwrotu pobranych zasiłków do Nav. Według doniesień wiele osób zostało skazanych na karę pozbawienia wolności lub nałożono na nie inne sankcje karne.

Dyrektor Nav Sigrun Vågeng szacuje, że około 2.400 osób otrzymało nieprawny nakaz zwrotu otrzymanych świadczeń.

- To bardzo smutne i oczywiście najmocniej za to przepraszam, mówi dyrektor Nav.

48 niewłaściwych wyroków

Według prokuratora generalnego Tor-Aksel Buscha wydano co najmniej 48 nieprawidłowych wyroków za oszustwa w obszarze ubezpieczeń społecznych. Trzydzieści sześć wydanych orzeczeń obejmuje wyroki bezwarunkowego więzienia. Najdłuższy orzeczony wyrok więzienia to osiem miesięcy.

Norweska Prokuratura Generalna twierdzi, że poprosi o ponowne rozpatrzenie spraw i prosi policję o dokonanie ponownej kontroli orzeczonych wyroków.

Hauglie poinformowała, że została poproszona przez parlament o złożenie wyjaśnień w tej sprawie.

- Chciałbym również powiedzieć, że podejmiemy inicjatywę zewnętrznego dochodzenia w tej sprawie. Musimy dotrzeć do sedna tego, co się wydarzyło i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby taka sytuacja w przyszłości się nie powtórzyła - mówi.

- Ci, którzy zostali niesprawiedliwie ukarani lub otrzymali niezgodne z prawem żądania zwrotu zasiłków, powinni otrzymać odszkodowanie.

Kalendarz skandalu Nav

2012: Nowe przepisy UE dotyczące ubezpieczeń społecznych stają się częścią norweskiego prawa. Artykuł 21 stanowi, że osoby pobierające zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny i zasiłek opiekuńczy mogą otrzymywać świadczenia, nawet, jeśli czasowo przebywają w innym kraju europejskim (EU/EOG). Nav pozostaje przy swojej interpretacji twierdząc, że osoba pobierająca świadczenia musi przebywać w Norwegii, aby otrzymać pieniądze.

Od czerwca 2017 r. do marca 2018 r.: Sąd ds. ubezpieczeń społecznych (Trygderetten*) rozstrzyga, że w kilku sprawach Nav niewłaściwie przestrzega przepisów dotyczących spornych przepisów. Sprawy odsyłane są z powrotem do Nav. Urząd wciąż nie zmienia jednak swoich praktyk.

Grudzień 2018 r .: Trygderetten ostrzega, że zwróci się do europejskiego sądu EFTA o wydanie opinii doradczej w sprawie trzech nierozstrzygniętych spraw związanych z art. 21.

20 grudnia 2018 r .: Nav informuje o sprawie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych.

Styczeń 2019: Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych stwierdza, że ​​Nav nie może zawieszać świadczeń, ponieważ odbiorca tymczasowo przebywa w innym kraju europejskim.

Marzec 2019: Ministerstwo zgadza się, że stosowane praktyki należy zmienić. Niedługo potem Nav postanawia przyjrzeć się problemowi tymczasowych pobytów w innym kraju europejskim i raz jeszcze przeanalizować przeszłe przypadki.

Październik 2019: Prokuratura Generalna zostaje powiadomiona o błędzie. Rozpoczynają się wstrzymania wykonania pierwszych wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności za oszustwa związane ze świadczeniami społecznymi.

28 października: dyrektor Nav Sigrun Vågeng, minister pracy i spraw społecznych Anniken Hauglie (H) i prokurator generalny Tor-Aksel Busch zwołują konferencję prasową. Wiadomo już, że co najmniej 48 osób zostało skazanych za oszustwa w obszarze ubezpieczeń społecznych na skutek niewłaściwej interpretacji przepisów. Aż 36 z nich zostało skazanych na karę więzienie, a najdłuższy wyrok to osiem miesięcy więzienia.



* - Trygderetten jest norweskim organem sądowym, który rozpatruje odwołania od decyzji NAV na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych i niektórych innych przepisów. Trygderetten jest niezależnym organem utworzonym w 1967 roku.

Hauglie ma zaufanie do dyrektora Nav

Hauglie podkreśla, że nadal ma pełne zaufanie do dyrektora Nav.

- Ważne jest, aby przyznać, że został popełniony błąd. Błędy się zdarzają. Należy zwrócić uwagę, że błąd został odkryty przez Trygderetten, który zajął się sprawą na wniosek Nav, powiedziała minister.

Sigrun Vågeng (68) podkreśliła:

- Mogę zapewnić wszystkich, że podchodzimy do tej sprawy bardzo poważnie.

Całkowicie nie do zaakceptowania

Erlend Wiborg (Frp) z Komitetu Pracy i Polityki Społecznej w Stortinget uważa, że jest to całkowicie nie do przyjęcia, że dziesiątki osób zostało niesłusznie skazanych.

- Fakt, że niewinni ludzie zostali skazani, a niektórzy musieli odbywać kary pozbawienia wolności, świadczy o powadze sprawy. Bycie skazanym za niewinność niesie ze sobą poważne konsekwencje dla jednostki, jej rodziny i kariery.

- Spodziewam się zatem pełnego raportu z opisem jak mogło do takiej sytuacji dojść i jakie środki zostaną podjęte by zapobiec podobnym błędom w przyszłości. Lecz najważniejsze jest przede wszystkim to, by osoby niewinnie skazane zostały oczyszczone z zarzutów tak szybko, jak to możliwe.

Na skandal zareagowała również premier Norwegii Erna Solberg.

- To jest niesprawiedliwe i bolesne. Takie sytuacje nie powinny się wydarzyć w Norwegii. Dlatego powinniśmy dokładnie przeanalizować, dlaczego tak się stało. Po pierwsze jednak, musimy teraz zwrócić się do tych osób, które ucierpiały, powiedziała premier w rozmowie z TV2.

