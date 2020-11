Helse Norge: Zalecenia dotyczące świątecznych podróży i obchodów Bożego Narodzenia

Oto wskazówki premier na nadchodzące, nietypowe tym razem święta Bożego Narodzenia.

OSLO (Nettavisen): Rząd przygotowuje pakiet zaleceń na nadchodzące święta, a premier prosi o dalszą wytrwałość. Zalecenia dotyczą świątecznych podróży, obchodów Bożego Narodzenia i świątecznych zakupów.

Rząd i władze zdrowotne dostrzegają co prawda oznaki spadku wskaźników infekcji, jednak nikt nie odważy się na cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem zmieniać wprowadzonych obostrzeń mających na celu kontrolowanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Jak świętować Boże Narodzenie w 2020 roku?

Norweskie władze ds. zdrowia opublikowały zalecenia na święta Bożego Narodzenia, dzięki przestrzeganiu których możliwe będzie utrzymanie kontroli nad zakażeniami.

Porady można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej helsenorge.no.

Pierwsze i podstawowe zalecenie brzmi: «Unikajmy niepotrzebnych podróży krajowych».

«Podróż do domu na święta Bożego Narodzenia może być ważna dla wielu osób i dlatego jest to dozwolone». Jednak podróżujący z obszarów o wysokich wskaźnikach infekcji do obszaru o niskich wskaźnikach muszą zachować środki ostrożności przez 10 dni po przyjeździe:

- Należy ograniczyć liczbę bliskich kontaktów.

- Utrzymywać 2 metry odstępu od osób z grup ryzyka.

- Zachować szczególną higienę rąk i ostrożność podczas kaszlu.

- Zwrócić szczególną uwagę na niepokojące objawy.

- Poddawać się testom, jeśli wystąpią objawy lub podejrzenie, że mogłeś być narażony na infekcję.

Władze zdrowotne proszą o przestrzeganie lokalnych przepisów obowiązujących w gminie, do której podróżujemy. Należy także się zastanowić się co zrobić, jeśli zachorujemy i konieczna będzie izolacja lub kwarantanna.

Przyjeżdżający z zagranicy

W przypadku przyjazdów do Norwegii z zagranicy należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Obcokrajowcy podróżujący do Norwegii muszą przy wjeździe okazać dokumentację negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Test należy wykonać w ciągu 72 godzin przed wjazdem do Norwegii.

Brak takiego testu, może skutkować odmową zgody na wjazd do kraju. Wyjątki od tego wymogu znajdują się na stronie lovdata.no.

Zatwierdzonymi testami na obecność koronawirusa jest test PCR lub szybki test antygenowy. Certyfikat wykonania testu musi być w dostarczony języku norweskim, duńskim, szwedzkim, angielskim, francuskim lub niemieckim.

Wszyscy, którzy przybędą do Norwegii z zagranicy, zostają poddani kwarantannie. Osoby przybywające z krajów lub obszarów EOG/Schengen, oznaczonych kolorem żółtym, nie podlegają obowiązkowi kwarantanny.

Kto pojedzie do hotelu kwarantannowego?

Jeśli jesteś mieszkańcem (wpisanym do ewidencji ludności - folkeregisteret) lub posiadasz nieruchomość w Norwegii, możesz przeprowadzić kwarantannę w domu lub w odpowiednim do tego celu miejscu zamieszkania. Jeśli nie mieszkasz, ani nie posiadasz mieszkania w Norwegii, musisz przejść kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Jeśli studiujesz za granicą, ale jesteś wpisanym do ewidencji ludności w Norwegii, nie musisz przechodzić kwarantanny w hotelu kwarantanny - jest to dodatkowo określone w poradach z Helse Norge.

- Jeśli studiujesz w krajach nordyckich i zgodnie ze specjalnymi zasadami musiałeś zmienić adres zamieszkania na miejsce studiów, nie musisz przeprowadzać kwarantanny w hotelu kwarantannowym. Każdy, kto studiuje za granicą, musi odbyć 10-dniową kwarantannę w odpowiednim do tego celu miejscu, bez bliskiego kontaktu z członkami rodziny i innymi osobami, z którymi normalnie nie mieszka, czytamy na stronie Helse Norge.

Spotkania rodzinne i imprezy

Władze proszą o pozostanie w domu i ograniczenie fizycznych kontaktów społecznych z innymi osobami. Dlatego zaleca się odwołać albo odłożyć wszelkie wizyty już teraz.

Nie zaleca się spotkań w domach prywatnych, ogrodach czy domkach wypoczynkowych - w więcej niż pięciu gości oprócz domowników.

Istnieją dwa wyjątki od tej reguły:

Jeśli wszyscy goście pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego, może być ich więcej. Oznacza to, że może organizować spotkanie wszystkich domowników, nawet nawet jeśli ma wiele dzieci, podaje Helse Norge.

Jeśli wszyscy goście pochodzą z tej samej grupy w przedszkolu lub szkole podstawowej.

Władze zdrowotne uważają, że nie można zaliczyć pary lub gospodarstwa domowego jako jednego gościa.

Jeśli planujesz udać się na kolację świąteczną, rada jest bardzo prosta:

- Można znaleźć alternatywy dla licznych przyjęć bożonarodzeniowych i świątecznych spotkań.

Zalecenia na czas świątecznych zakupów

Władze ds. zdrowia przekazały zalecenia dla handlu w czasie przedświątecznych zakupów:

Właściciel sklepu jest odpowiedzialny za to, aby klienci zachowywali odpowiedni dystans od innych osób, zarówno wewnątrz sklepu, w centrum handlowym, przy punktach odbioru paczek, jak i poza terenem sklepu, jeśli zachodzi konieczność stania w kolejce.

Liczba osób wpuszczanych do sklepu powinna być ograniczona powierzchnią, która umożliwia zachowanie co najmniej 1 metra dystansu od innych osób. W przypadku centrów handlowych należy przygotować strategię dla całego centrum, biorąc pod uwagę części wspólne.

Zachęca się do prowadzenia zakupów online lub stosowania innych rozwiązań dotyczących dostaw towarów.

Zaleca się wydłużenie godzin otwarcia sklepów oraz wydłużenie czasu trwania promocji tak, by uniknąć gromadzenia się wielu klientów w tym samym czasie.

- Wprowadzenie zachęt dla klientów, by ci robili zakupy w momentach, gdy w sklepie nie ma wielu innych klientów.

Informowanie klientów o konieczności pozostania w domu - w przypadku choroby.

Umożliwienie zachowania właściwej higieny rąk w sklepach.

