Historyczne zmiany w norweskiej ustawie o biotechnologii

Parlamentarna większość zagłosowała za udzieleniem pomocy samotnym kobietom w zapłodnieniu, a dawstwo komórek jajowych będzie od teraz w Norwegii legalna.

STORTINGET (Nettavisen): We wtorkowe popołudnie norweski parlament wprowadził w ustawie o biotechnologii kilka historycznych zmian. Propozycje, nad którymi debatowali parlamentarzyści, już wcześniej wywołały duże napięcie. Wtorkowa decyzja oznacza, że dozwolone będą: ​​dawstwo komórek jajowych, wspomaganie zapłodnienia samotnych kobiet, wczesne badania USG i wykonywanie testów NIPT, które mogą wykryć uszkodzenia i choroby płodu we wczesnym okresie ciąży.

Głosowanie w sprawie biotechnologii odbyło się przy pełnym zapełnieniu sali parlamentu - na życzenie Chrześcijańskiej Partii Ludowej. W tym celu, w poniedziałek zainstalowano między siedzeniami w auli Stortingu pleksiglasowe osłony, aby wzmocnić ochronę przed zakażeniem w czasie obrad i głosowania.

Przewodnicząca norweskiego parlamentu Tone Wilhelmsen Trøen (H) sprawdza pleksiglasowe osłony zamontowane między siedzeniami na sali Stortingu. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Zgodnie z informacją podaną przez prezydium Stortingu, zamontowanie ścianek z pleksiglasu kosztowało 225.000 koron. Zainstalowane przegrody nie zostaną usunięte po dzisiejszymi głosowaniu.

- Duży krok wstecz

Lider Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) Kjell Ingolf Ropstad wyjaśnił, że wyniki głosowania są porażką jego ugrupowania, ponieważ po przyjętych zmianach prawo nie chroni już praw dzieci.

- W 2020 roku zrobiliśmy duży krok wstecz w odniesieniu do zasady równości praw. Celem KrF było zapewnienie prawa, które nie tworzy społeczeństwa segregowanego oraz prawa, które chroni prawa dzieci, napisał Ropstad.

Polityk dodał jeszcze, że obawia się nieszczęśliwej przyszłości Norwegii, w której nie będą rodziły się dzieci z nieprawidłowościami chromosomowymi.

- Wiele osób zaangażowało się, by w społeczeństwie każdy znalazł dla siebie miejsce. Doświadczenie Danii i Islandii pokazuje, że przy masowym prowadzeniu wczesnej diagnostyki, prawie nie rodzą się dzieci z zespołem Downa. KrF nie chce dopuścić do takiej sytuacji w Norwegii, wyjaśnił Ropstad.

Zagłosowano za dawstwem komórek jajowych

Parlament przegłosował także legalizację w Norwegii dawstwa komórek jajowych. Jest to zatem druzgocąca porażka dla KrF. Partii, która walczyła przeciwko wprowadzeniu tych zmian i zdobyła w tej sprawie nawet poparcie swoich współkoalicjantów z partii rządowych - polityków z Høyre i Venstre.

W Norwegii oddawanie nasienia jest dozwolone do 90 roku życia, podczas dawstwo komórek jajowych dotychczas była zabroniona. Norwegia zajmuje szczególną pozycję w Europie, ponieważ donacja komórek jajowych dozwolona jest we wszystkich krajach UE, za wyjątkiem Niemiec.

Na początku tego roku Rada ds. Biotechnologii uzgodniła, że Norwegia powinna zezwolić na dawstwo komórek jajowych, skoro dozwolone jest dawstwo nasienia. Argument o równości płci był w tym przypadku szczególnie ważny dla zwolenników wprowadzenia tych zmian.

NIPT

Norweski parlament zadecydował również, aby udostępnić wszystkim kobietom w ciąży możliwość wykonania testów NIPT. Test ten to genetyczne, nieinwazyjne badanie prenatalne, które można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.

Pozwala on wykryć już na początku ciąży ewentualne defekty chromosomowe, takie jak zespół Downa.

Jednak minister zdrowia Bent Høie (H) ostrzegł przed testem, podczas wtorkowej debaty w Stortingu.

- To jest test, podobny do wszystkich innych testów, który daje nam odpowiedzi. Ale jest to również test stawiający przed nami duże wyzwania i mogący dać wiele fałszywych wyników pozytywnych, ostrzegał Høie przed głosowaniem nad zmianami w ustawą o biotechnologii.

- Historyczny dzień

Przedstawiciele największego ugrupowania opozycyjnego, Partii Pracy nie kryli swego zadowolenia ze zmian przyjętych dzisiaj przez norweski parlament.

- To historyczny dzień i historyczny postęp, który wiele znaczy dla wielu norweskich rodzin. Partia Pracy ma długą tradycję umieszczania kwestii związanych ze zdrowiem kobiet, opieką macierzyńską i rozwojem technologicznym na liście swoich priorytetowych działań.

Lider AP Jonas Gahr Støre był również zadowolony po przyjęciu nowych zmian.

- Zmiany te zapewniają bezpieczeństwo matkom i dzieciom oraz zapewniają wszystkim kobietom, niezależnie od ich zamożności, pochodzenia i miejsca zamieszkania, prawo do równego traktowania. Chcemy pomóc kobietom w zajściu w ciążę, ułatwić im uzyskiwanie informacji o przebiegu ciąży i zapewnić bezpieczeństwo i opiekę w dobrym systemie opieki zdrowotnej, podkreśla Støre.

Zadowolona

Liderka Partii Postępu (Frp), Siv Jensen była również zadowolona z tego, co we wtorkowe popołudnie wydarzyło się w Stortingu .

- Bardzo się cieszę, że propozycje zostały przyjęte. Mamy teraz dobre ramy dla prawa, które nie wcale nie zostało mocno zliberalizowane. To nowoczesny postęp i wykonaliśmy krok naprzód. Krok, który zapewnia bezpieczeństwo w życiu codziennym wielu ludziom w Norwegii, mówi Jensen w rozmowie z agencją informacyjną NTB.

