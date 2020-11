Høie: - Mamy drugą falę epidemii i sytuacja jest poważna

Minister zdrowia przyznaje, że Norwegia jest w drugiej fali epidemii i zdradza nieco więcej na temat obostrzeń, jakie zostaną wprowadzone w tym tygodniu.

KONGENS GATE, OSLO (Nettavisen): Rząd i władze norweskiej służby zdrowia zorganizowały we wtorek konferencję prasową na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Norwegii.

Z przedstawionych dzisiaj danych wynika, że w październiku odnotowano niestety dwukrotnie więcej nowych przypadków infekcji niż we wrześniu.

- Sytuacja jest poważna. W ciągu ostatnich 24 godzin w Norwegii zarejestrowano ponad 700 nowych przypadków infekcji. Każdego ranka budzimy się z rekordową liczbą zakażeń - tymi słowami otworzył dzisiejszą konferencję prasową minister zdrowia Bent Høie.

- Jestem jednak pewien, że zobaczymy rezultaty tego, co robimy teraz - dodał.

Minister zdrowia przyznał również, że nie ma dziś czasu na czekanie, aby sprawdzić, czy wprowadzone w zeszłym tygodniu środki kontroli zakażeń są wystarczające. Ostrzegł tym samym, że już ​​w tym tygodniu pojawią się kolejne ograniczenia. Minister nie podał szczegółów nowych obostrzeń, ponieważ te wciąż są dyskutowane w Generalnej Dyrekcji Zdrowia oraz w Instytucie Zdrowia Publicznego (FHI).

- Ograniczenia będą dotyczyły liczby osób na spotkaniach, a także o wjazdu do Norwegii pracowników z Europy. Są to przypadki stwarzające obecnie bardzo duże ryzyko infekcji - mówi Høie.

Poważna sytuacja

Høie przyznał, że aby ponownie wygrać z rozprzestrzenianiem się infekcji, Norwegowie muszą zdać sobie sprawę z jednej rzeczy:

- Znajdujemy się bardzo poważnej sytuacji i jesteśmy w okresie przechodzenia drugiej fali epidemii. Nadal mamy kontrolę, ale presja infekcji jest coraz większa. Oznacza to, że gminy nie są już w stanie w wystarczającym stopniu testować, śledzić rozprzestrzenianie się infekcji oraz izolować zakażonych. Może to oznaczać początek utraty kontroli - podkreślił minister.

- Dlatego teraz wszyscy jesteśmy całkowicie zależni od przestrzegania czterech głównych zasad: zostań w domu, jeśli jesteś chory; myj ręce i zachowaj dystans. Czwartym zaleceniem, które pojawiło się w zeszłym tygodniu jest ograniczanie liczby spotykanych osób, mówi Høie .

Niestabilna sytuacja na rynku pracy

- Ostatnie tygodnie przypominają nam, że sytuacja na rynku pracy jest bardzo niestabilna - powiedział na konferencji minister pracy i spraw socjalnych Henrik Asheim.

Asheim poinformował również, że przedłużony zostanie program wypłacania zasiłków chorobowych dla tych, którzy są zarażeni lub podejrzewani o zakażenie - i którzy są z tego powodu nieobecni w pracy.

- Proponujemy przedłużenie tego programu do marca 2021 roku, mówi Asheim.

Tymczasowo podwyższona stawka zasiłku dla bezrobotnych miała spaść do normalnego poziomu od stycznia 2021 roku.

przedłużone również zostanie (do czerwca 2021 roku) prawo do otrzymania zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy muszą pozostać w domu w związku z zamknięciem szkół lub przedszkoli.

6.347 nowych przypadków zakażeń w październiku

W październiku w Norwegii odnotowano 6.347 nowych przypadków infekcji, co oznacza podwojenie liczby zakażonych w porównaniu z wrześniem, kiedy to zarejestrowano łącznie 3.229 zakażeń. W sierpniu, według danych Instytutu Zdrowia Publicznego, odnotowano 1.748 nowych przypadków. Łączne dane na dzień 2 listopada pokazują, że od początku epidemii testom na obecność SARS-CoV-2 poddano w Norwegii łącznie 1.711.988 osób, z czego covid-19 zdiagnozowano u 20.634 badanych. Do norweskich szpitali przyjęto ogółem 1.264 osób, z czego 259 pacjentów umieszczono na oddziałach intensywnej terapii. Do tej pory z powodu covid-19 zgłoszono w Norwegii 282 zgony.

Wstępne dane z krajowego systemu rejestracji chorób zakaźnych (MSIS) pokazują, w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 704 nowe przypadki infekcji. To rekordowa liczba od początku epidemii. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie badanych jest znacznie więcej osób niż w początkowej fazie epidemii. Niestety odsetek testów pozytywnych również wzrósł.

Według danych Generalnej Dyrekcji Zdrowia w ciągu ostatniej doby do norweskich szpitali przyjęto 61 pacjentów z koronawirusem - o trzy osoby mniej niż w poniedziałek.

