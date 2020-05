Høie: - Nie możemy żyć z zamkniętymi granicami

- Na dłuższą metę niemożliwe jest, dla tak niewielkiego kraju jak Norwegia, życie z zamkniętymi granicami, mówi minister zdrowia Bent Høie (H).

- 80 procent naszego eksportu trafia do UE. Towary muszą wyjeżdżać i przyjeżdżać, a my potrzebujemy również pracowników z zewnątrz, powiedział we wtorek minister zdrowia Bent Høie na codziennej konferencji prasowej rządu.

- Nie możemy długo żyć z zamkniętymi granicami, powiedział minister nie dając jednocześnie żadnego sygnału o tym, kiedy ustaną kontrole graniczne. Obecnie większość osób przekraczających granicę do Norwegii musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie.

Zamiast tego minister zdrowia podkreślił, że otwarcie granic musi nastąpić w drodze współpracy międzynarodowej.

- Możemy kontrolować sytuację związaną z infekcją w Norwegii, ale otwarcie granic może oznaczać import zakażeń, powiedział Høie.

Współpraca międzynarodowa

- Przejęliśmy kontrolę nad rozprzestrzenianiem się infekcji i zrobiliśmy to razem, mówił Høie na dzisiejszej konferencji prasowej.

- Podejmujemy także współpracę międzynarodową. Jesteśmy zależni od pomocy Europy i reszty świata, dodał minister.

Høie wspomniał też o poniedziałkowej «wideokonferencji darczyńców», w trakcie której zebrano pieniądze na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Uczestnicy konferencji niemal osiągnęli wielomiliardowy cel, zbierając łącznie kwotę o równowartości 83 miliardów koron. Norwegia wniosła do tej sumy ponad 2 miliardy NOK.

Celem spotkania było zebranie kwoty 7,5 miliarda euro – a więc około 85 miliardów NOK. Celem zbiórki jest przyspieszenie pracy nad szczepionkami. Po trzech godzinach, w poniedziałkowe popołudnie podsumowanie konferencji wykazało, że zebrano 7,36 miliarda euro.

- Komisja Europejska zapewnia kwotę 1 miliarda euro, powiedziała otwierając konferencję online przewodnicząca Komisji Europejskiej i gospodarz konferencji Ursula von der Leyen. Zaraz po niej wpłaty zadeklarowały Francja i Niemcy. Oba kraje zadeklarowały przekazanie po nieco ponad pół miliarda euro. Swój wkład wnieśli również przywódcy z ponad 50 krajów i kilku fundacji.

Na spotkanie zaproszona została również norweska premier Erna Solberg, która w imieniu Norwegii zadeklarowała wpłatę 2,1 miliarda NOK - w ramach starań nad osiągnięciem poniedziałkowego celu wirtualnej konferencji. Norwegia zadeklarowała również, że w nadchodzących latach wyda aż 13 miliardów koron na prace nad szczepionkami.

