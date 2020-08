Høie: - W piątek nadeszły dobre wieści o szczepionce

Minister zdrowia Bent Høie wydał w piątek zalecenia dotyczące noszenia maseczek i przekazał pozytywne wiadomości dotyczących szczepionki.

OSLO (Nettavisen): - W walce z koronawirusem znajdujemy się w krytycznym momencie. Musimy się z tym się zmierzyć, powiedziała na piatkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Monica Mæland i podkreśliła, że świętowanie studenckich otrzęsin będzie miało swoje konsekwencje w wielu miejscach w Norwegii.

- Wiele osób jest zaniepokojonych postępowaniem policji. Nie mamy specjalnych policyjnych grup epidemicznych i takich oddziałów w Norwegii mieć nie będziemy. Dzisiaj każdy ma obowiązek słuchać nakazów i postępować zgodnie z nakazami otrzymywanymi od policjantów.

Dobra wiadomość o szczepionce

Minister Zdrowia Høie mówi, że zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób obecna sytuacja jest trudna.

- W serialu «Gra o tron» padało niejednokrotnie takie zdanie: «Winter is coming» - i tak się dzieje, powiedział Høie.

- Będziemy mogli mówić o zakończeniu pandemii dopiero wtedy, gdy wygaśnie ona we wszystkich krajach na całym świecie. Dopiero wtedy będziemy mogli przestać być w gotowości, mówił minister zdrowia i dodał, że głównym obowiązkiem norweskiego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa Norwegii.

Høie poinformował też, że w piątek pojawiły się dobre wiadomości dotyczące szczepionki na koronawirusa.

- Komisja Europejska zawarła dzisiaj porozumienie z międzynarodową spółką AstraZeneca w sprawie tak zwanej szczepionki oksfordzkiej. Preparat ten to substancja mogąca w niedalekiej przyszłości stać się szeroko stosowaną szczepionką, a badania nad nią są aktualnie najbardziej zaawansowane. W sprawie tej umowy mieliśmy i wciąż mamy bardzo dobry i bliski kontakt z Komisją Europejską, powiedział Høie i dodał, że współpraca nad tą szczepionką będzie dotyczyła również Norwegii.

POZYTYWNE: W piątek minister zdrowia Bent Høie poinformował o dobrych wieściach dotyczących szczepionki. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Szczepionka oksfordzka jest testowana od kwietnia i została podana połowie grupy testowej liczącej 1.000 osób. Odnotowany efekt jej zastosowania w grupie osób w wieku od 18 do 55 lat, był zdaniem naukowców dobry.

Høie podkreślił również, że pomimo faktu, iż głównym zadaniem norweskich władz jest zapewnienie norweskiemu społeczeństwu dostępu do szczepionki, to walka z wirusem zależy też od zastosowania globalnych środków ograniczających rozprzestrzenianie się infekcji. Tak więc współpraca międzynarodowa jest absolutnie niezbędna, aby zapewnić wszystkim krajom dostęp do szczepionek. Także tym, które nie są silne zarówno politycznie, jak i ekonomicznie.

Maseczki w transporcie publicznym

Rząd przedstawił także nowe wytyczne dotyczące stosowania masek zasłaniających usta i nos, oparte na zaleceniach Generalnej Dyrekcji Zdrowia oraz Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Generalna Dyrekcja Zdrowia podała w komunikacie prasowym, że ​​maski materiałowe są dobrą alternatywą dla masek chirurgicznych.

- Zalecamy używanie masek w określonych sytuacjach, w niektórych częściach Norwegii oraz przez ograniczony czas - podał zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Rostrup Nakstad.

Zaleca się noszenie masek w zapełnionych autobusach i pociągach w gminie Oslo oraz w regionie Indre Østfold.

Zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Espen Rostrup Nakstad poinformował o nowych zaleceniach dotyczących noszenia maseczek. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Należy również podkreślić, że najważniejszym środkiem kontroli rozprzestrzeniania się infekcji jest zachowanie dystansu. Nowe badania pokazują, że zachowanie odległości co najmniej jednego metra od drugiej osoby może zmniejszyć ryzyko infekcji o 80 procent. Właściwe stosowanie masek zmniejsza to ryzyko o 40 proc. Prawidłowo używane maski, zasłaniające usta i nos, wspomagają ochronę przed zakażeniem w sytuacjach, w których nie można zachować dystansu, np. w transporcie publicznym - podkreślił Espen Rostrup Nakstad.

W komunikacie prasowym FHI czytamy ponadto, że ​​stosowanie masek nie jest zalecane w szkołach i przedszkolach.

- Nie zalecamy używania masek w szkołach. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i pracowników szkół podstawowych, średnich i ponadgimnazjalnych. To samo dotyczy dzieci i pracowników przedszkoli.

Dzieci poniżej drugiego roku życia również nie powinny nakładać maseczek.

Główny lekarz FHI, Bjørn Gunnar Iversen twierdzi, że aby powstrzymać proces rozprzestrzeniania się wirusa w Oslo, maski powinno codziennie nosić około 30.000 osób.

WYJAŚNIENIE: Główny lekarz FHI, Bjørn Gunnar Iversen wyjaśnił, jak duży musi być rozmiar maski, aby ta spełniała swoje zadanie. Foto: Heidi Schei Lilleås (Mediehuset Nettavisen)

Høie uważa również, że nie ma powodu, aby zacząć robić zapasy maseczek.

- Nie kupuj maski, jeśli nie zamierzasz jej używać, podkreślił.

Minister poinformował również, że nie ma, jak dotąd planów na dostarczanie społeczeństwu pobezpłatnych masek.

- Rozwój nie wskazuje na krajowy nawrót choroby

Według Instytutu Zdrowia Publicznego rozwój epidemii Covid-19 w Norwegii nie wskazuje obecnie na ogólnokrajowy zaostrzony nawrót choroby.

W ostatnich trzech tygodniach nastąpił co prawda wzrost liczby zgłoszonych przypadków, ale wzrosła także liczba wykonywanych testów. Odsetek wyników pozytywnych wśród badanych osób wzrósł do 0,88 procenta, wynika z opublikowanego dzisiaj raportu o ryzyku epidemicznym.

Młodzi dorośli oraz osoby w wieku poniżej 50 lat stanowią około dwóch trzecich przypadków zarejestrowanych w ciągu ostatnich trzech tygodni. Tylko sześć gmin miało w zeszłym tygodniu więcej niż dziesięć przypadków zakażeń.

- Uważamy, że dotychczasowy rozwój choroby nie wskazuje na ponowny, ogólnokrajowy wybuch epidemii. Przy ponownym wybuchu mielibyśmy wyższy odsetek próbek pozytywnych - szczególnie zważywszy, jak bardzo w zeszłym tygodniu zwiększyliśmy liczbę wykonywanych testów. Mielibyśmy również więcej gmin raportujących zwiększoną liczbę zakażeń, czytamy w raporcie.

