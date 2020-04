Høie: Ciężko pracujemy nad zapewnieniem środków ochrony przed zarażeniem

Pracownicy szpitali i domów opieki wyrażają zaniepokojenie brakiem wyposażenia chroniącego przed zakażeniem. - Nadchodzą duże dostawy, informuje minister zdrowia Bent Høie.

OSLO (Nettavisen): Sprzęt chroniący przed zarażeniem jest obecnie dystrybuowany do gmin w wielu częściach kraju, w tym sprzęt chroniący drogi oddechowe i przyłbice, powiedział minister zdrowia Bent Høie na konferencji prasowej w piątek.

- To moje ważne zadanie, aby upewnić się, że pracownicy służby zdrowia, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z wirusem, zaopatrzeni są w odpowiedni sprzęt chroniący przed zakażeniem - powiedział Høie, dodając, że podejmowane są wysiłki na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zapewnienia niezbędnego wyposażenia.

Do gmin dostarczane jest aktualnie 1,2 miliona masek 13.000 przyłbic i 40.000 płaszczy ochronnych Kolejne dostawy są w drodze.

U 458 pracowników szpitali zdiagnozowano zakażenie koronawirusem, a liczba ta stale rośnie, informuje NTB.

Zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia, Espen Nakstad wyraził zaniepokojenie, że wielu pracowników służby zdrowia narażonych jest na ryzyko infekcji, ale twierdzi, że procedury zapobiegające zarażeniu są właściwe.

NA PIERWSZEJ LINII: Władze otrzymują wiadomości od pracowników szpitali i domów opieki, którzy są zaniepokojeni możliwością zakażenia. Władze zapewniają, że intensywnie pracują, aby zapewnić wszystkim odpowiedni sprzęt ochronny. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Dziękuję wszystkim będącym na pierwszej linii

- Liczba hospitalizowanych pacjentów z potwierdzoną chorobą Covid-19 ustabilizowała się, ale liczba zakażonych rośnie. Nadal słyszymy o pracownikach szpitali i domów opieki, którzy obawiają się zakażenia. To zrozumiałe. Chciałbym podziękować tym, którzy są na pierwszej linii walki z epidemią, powiedział Espen Nakstad i dodał, że podejmowane są ciągłe wysiłki w celu zabezpieczenia dostaw sprzętu.

- Bardzo się cieszymy, że Chiny mogą dostarczyć niezbędne wyposażenie do Norwegii właśnie teraz, w czasach wielkiej potrzeby. Nakstad powiedział, że przeprowadzona jest dokładna kontrola jakości dostarczanego sprzętu i środków ochrony.

- W Norwegii nie obserwujemy gwałtownego wzrostu zakażeń w szpitalach, tak jak dzieje się to w innych krajach. Jesteśmy świadomi zagrożeń i pracujemy nad ich ograniczaniem - odpowiedział Nakstad na pytania prasy.

Minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Maeland, minister kultury i równości Abid Raja, minister zdrowia i opieki Bent Høie, zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia, Espen Nakstad i Frode Forland, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego wzięli udział w piątkowej konferencji prasowej.

- Ten piątek przed świętami wielkanocnymi dla wielu osób jest inny niż zwykle - powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H) i wspomniała o ludziach, którzy stracili dochody, oraz o tych którzy walczą z narastająca falą zachorowań.

- Mamy wszyscy do wypełnienia jedno zadanie; zwalczyć wirusa i zapobiec śmierci. Musimy nadal utrzymywać bezpieczną odległość między ludźmi i dbać o higienę. Maeland podkreśliła, że to jest najszybsza droga do powrotu do normalności.

- 17. maja będzie inaczej

Minister kultury Abid Q. Raja powiedział, że tegoroczne obchody Święta Konstytucji 17. maja będą inne niż latach ubiegłych i zapowiedział, że na obchody święta nałożone zostaną ograniczenia. Raja powiedział również, że ocena działań podjętych w celu zapobiegania infekcjom w okresie Wielkanocy będzie stanowić podstawę dla dokonania oceny ryzyka majowego święta.

- Chcemy, aby komitety organizacyjne obchodów Święta 17. Maja w całym kraju miały jak najlepszą podstawę do lokalnego dostosowania się do krajowych wytycznych. Raja powiedział, że zachęca wszystkich do elastyczności i kreatywności.

5.208 zainfekowanych

Najnowsze dane z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) z piątku pokazują, że do tej pory w Norwegii potwierdzono ogółem 5.208 przypadków infekcji Covid-19. W ciągu ostatniej doby liczba zainfekowanych wzrosła o 278 osób. Według danych norweskich oddziałów intensywnej terapii, na oddziale intensywnej terapii znajduje się aktualnie 109 osób. Dane te mogą się różnić od danych norweskiej Dyrekcji ds. Zdrowia (Helsedirektoratet).

Na dzień 3. kwietnia o godzinie 08.00 FHI zarejestrował ogółem 44 przypadki śmiertelne (w piątek po południu informowano w mediach już o 56 przypadkach). Średni wiek zmarłych wynosi 84 lata (od 51 do 102), a odsetek mężczyzn i kobiet jest równy.

Średni wiek zarażonych: 48 lat

Średni wiek zainfekowanych osób to w Norwegii 48 lat, a rozkład płci jest mniej więcej równy: 51 procent to mężczyźni.

Wśród poddawanych testom osób, około 5 procent badanych uzyskuje wynik pozytywny.

Nadmiernie reprezentowane osoby urodzone w Somalii

Według norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) wśród wszystkich zgłoszonych przypadków Covid-19, miejsce urodzenia zainfekowanych możemy określić w przypadku 5.131 osób. Z ogólnej liczby osób, które zaraziły się w Norwegii albo poza nią, za granicą urodziło się 1.001 osób (20 procent). Większość spośród nich to osoby, które urodziły się w Somalii (245).

Kolejne kraje, z których pochodzą urodzeni za granicą zainfekowani to: Szwecja (50), Pakistan (49), Irak (46), Iran (43), Dania (36) i Filipiny (37).

Wśród osób, o których wiadomo, że zaraziły się w Norwegii i w przypadku których znamy ich miejsce urodzenia (2.828), poza Norwegią urodziło się 571 osób (27 procent). Pochodzą oni głównie z : Somalii (150), Iraku (31), Szwecji (25), Pakistanu (32), Iranu (27), Filipin (22), Danii (21) – podaje FHI.

673 osoby zaraziły się w Austrii

Spośród wszystkich potwierdzonych przypadków, 2.868 osób zaraziło się koronawirusem w Norwegii, 1.502 zainfekowanych zakaziło się za granicą, a w przypadku 838 osób nie można było określić miejsca zarażenia. Austria jest krajem, w którym zaraziło się najwięcej zainfekowanych Norwegów. Koronawirusa z Austrii do Norwegii przywiozły bowiem 673 osoby.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Høie: Jobber hardt for å skaffe smittevernutstyr - takker alle som står i frontlinjen(Henrik Wiese-Hansen, Trond Lepperød)