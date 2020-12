Høie z wyraźnym ostrzeżeniem przed zbliżającymi się świętami: - Tego robić nie możemy

Minister zdrowia nie chce, aby święta w Bożego Narodzenia okazały się epidemiczną bombą.

MARMORHALLEN (Nettavisen): Rząd przygotował pakiet zaleceń na nadchodzące święta, a minister zdrowia prosi o zachowanie zasad ostrożności i ostrzega przed możliwą trzecią falą epidemii.

Norweski minister zdrowia Bent Høie - Nie należy tego robić

Høie powiedział na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej, że musimy być przygotowani na wejście w Nowy Rok ze zwiększonymi wskaźnikami infekcji.

- W nadchodzące święta część z nas wróci do swoich domów, w tym część z zagranicy. Więcej ludzi spotykać się będzie z rodziną i przyjaciółmi na spotkaniach towarzyskich. To wszystko może wpłynąć na wzrost wartości wskaźników infekcji. Dlatego też będziemy kontynuować egzekwowanie ogólnokrajowych obostrzeń aż do drugiej połowy stycznia. Niestety, coraz częściej docierają też do nas informacje o unikaniu przez wiele osób testowania się na obecność koronawirusa - aby nie musieć obchodzić świąt Bożego Narodzenia w reżimie kwarantanny. Nie należy tego robić. Jeśli masz objawy lub podejrzenie, że jesteś zarażony, powinieneś to sprawdzić - powiedział minister zdrowia.

Les mer Przy wjeździe do Norwegii możemy już uniknąć pobytu w hotelu kwarantanny

Høie przekazał również wyraźne ostrzeżenie pracodawcom, którzy próbują oszukiwać i obchodzić obowiązujące zasady kwarantanny.

- Norweska Inspekcja Pracy będzie częściej gościła w zakładach pracy - brzmiało krystalicznie jasne przesłanie Ministra Zdrowia.

- Norweska Inspekcja Pracy będzie miała dostęp do odpowiednich rejestrów. Będzie to dobre rozwiązanie również dla policji i władz publicznych - powiedział minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Negatywny test w siódmym dniu

Minister zdrowia i opieki stwierdził ponadto, że negatywny wynik testu wykonanego w siódmym dniu wystarczy, aby zakończyć kwarantannę, ale Generalna Dyrekcja Zdrowia chce zachować aktualnie obowiązujące zasady kwarantanny przynajmniej do czasu Bożego Narodzenia.

- Podzielam tę ocenę, stwierdził Høie.

Norweska Generalna Dyrekcja Zdrowia stwierdziła, że ​​gminy są mocno obciążone koniecznością wykonywania dużej liczby testów.

- Dlatego ewentualne zmiany można wprowadzić dopiero po świętach Bożego Narodzenia, kiedy jest mniej podróży, a presja będzie mniejsza, powiedział zastępca Generalnego Dyrektora Zdrowia Geir Stene-Larsen.

Les mer Minister zdrowia popiera świąteczne obostrzenia obowiązujące w Oslo

Zadowolony z działań podjętych w Oslo

Høie powiedział też kilka słów o Oslo, które wprowadziło najsurowsze obostrzenia w kraju.

- To była dobra decyzja. Popieram przedłużenie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych przez Radę Miasta, powiedział minister zapytany przez Nettavisen.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Høie jeszcze raz podkreślił, że nikt nie może spocząć na laurach.

- Spojrzymy na Danię i pomyślmy, że też tak możemy skończyć. Wskaźniki infekcji są nadal zbyt wysokie. Jeszcze w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, dlaczego okręg Trøndelag ma tak niskie wskaźniki infekcji. Niestety obecnie sytuacja nie wygląda już tak dobrze. Tam widzimy, jak szybko może się zmienić sytuacja - powiedział minister zdrowia.

Les mer Raymond Johansen za wprowadzeniem chińskiego modelu testowania na granicy

Sprzęt do szczepień

Stene-Larsen poinformował, że ​​zakupiono już sprzęt do szczepień, który zostanie przekazany gminom.

- Są to igły do strzykawek, chłodnice, waciki i inne. Połowa zacznie być wysyłana już teraz, a reszta w lutym i marcu, powiedział Larsen.

- To kamień milowy w pracach nad powstrzymaniem pandemii, powiedział Larsen.

Dystrybucja sprzętu do szczepionek rusza na północy kraju, a dostawca w ciągu najbliższych dwóch tygodni wyruszy również na południe. Przed Nowym Rokiem wszystkie gminy otrzymają wystarczającą ilość sprzętu. Będą zatem mogły rozpocząć szczepienia od razu, gdy tylko pojawią się pierwsze szczepionki, informuje Generalna Dyrekcja Zdrowia.

- Mało prawdopodobne, że ktoś zostanie zaszczepiony przed świętami Bożego Narodzenia, ale przełom roku jest dużo bardziej prawdopodobny. Nic nie zostało jeszcze potwierdzone, ale prace są już zaawansowane, powiedział Høie na konferencji prasowej.

- Jeśli wszystko potoczy się tak, jak chcemy, to do lata uda nam się zaszczepić dużą część populacji. Nie oznacza to jednak, że lato spędzimy bez obostrzeń ograniczających rozprzestrzenianie się epidemii, stwierdził Høie.

Minister zdrowia ma też pełną świadomość, że otwarte informowanie o szczepionkach będzie kluczowe, w procesie zmniejszania sceptycyzmu wśród osób, które chcą odmówić przyjęcia szczepionki.

Les mer FHI: 40 procent chce zaczekać ze szczepieniem

Szwedzki koordynator ds. szczepionek, Richard Bergström oświadczył niedawno, że w pierwszym kwartale przyszłego roku Norwegia otrzyma co najmniej 500.000 dawek szczepionki Pfizer.

Bergström negocjuje umowy zakupu szczepionek dla UE i jest również osobą, która ma zabezpieczyć dostawy szczepionek dla Norwegii - kupując norweskie dawki i odsprzedając je Norwegii.

Mutacja wirusa

Dyrektor departamentu Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) Line Vold potwierdziła, że w Wielkiej Brytanii zgłoszono zmutowany wariant wirusa.

- Podobno jest bardziej zaraźliwy. To jest powód, dla którego Wielka Brytania tak szybko rozpoczęła prace i analizy, które mogą potwierdzić lub obalić założenia dotyczące zwiększonej zakaźności. Dlatego też będziemy w Norwegii uważnie obserwować rozwój sytuacji, powiedziała.

- Jak dotąd nie stwierdziliśmy występowania tego wariantu wirusa w Norwegii. Nic nie wskazuje też na to, że wariant wirusa, który wykryto w Wielkiej Brytanii, powoduje poważniejszy przebieg choroby lub że będzie negatywnie wpływać na skuteczność szczepionki, dodała Vold.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Høie med klar advarsel før jul: - Dette skal man ikke gjøre (Trond Lepperød, Mario Andrés Neira Torres, Heidi Schei Lilleås)

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,80 øre - fastpris 4,90 øre