Høyre chce zaostrzenia polityki imigracyjnej: - Stawiamy warunki

- Chcemy zaostrzyć pewne przepisy, które obowiązuje aktualnie - mówi Henrik Asheim.

OSLO MET (Nettavisen): W poniedziałek komitet programowy Høyre przedstawił swoją propozycję nowego programu partii na okres parlamentarny 2021-2025. W dokumencie tym komitet proponuje między innymi zaostrzenie polityki imigracyjnej w kilku obszarach.

- Chcemy zaostrzyć pewne przepisy, które obowiązuje aktualnie - mówi wiceprzewodniczący komitetu programowego Høyre i minister szkolnictwa wyższego Henrik Asheim (H) w rozmowie z Nettavisen.

Główna zasada: tymczasowość

Zasadniczo komitet programowy proponuje przyznawanie uchodźcom przybywającym do Norwegii tylko prawa pobytu tymczasowego. W propozycji programu pojawia się również zapis, że «spodziewany jest powrót uchodźców na obszary, z których uciekli, gdy tylko stanie się to bezpieczne».

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Chcemy w większym stopniu pomagać uchodźcom przebywającym w bezpiecznych krajach trzecich. Możemy za te same pieniądze pomóc większej liczbie osób, mówi Asheim.

W dokumencie programowym zapisano, że konserwatyści z Høyre przeanalizują system, w którym Norwegia zapewnia ochronę osobom potrzebującym ochrony, płacąc za ich relokację do bezpiecznych krajów trzecich.

Høyre chce również zaostrzyć przepisy dotyczące prawa ubiegania się o pozwolenie na pobyt stały przez obywateli spoza UE/EOG i krajów nordyckich. Komitet programowy partii chce bowiem wydłużenia obowiązkoweg okresu przebywania w Norwegii, uprawniającego do starania się o pobyt stały. Aktualnie taki wymóg pobytu w kraju wynosi 3 ata, a politycy Høyre chcą jego wydłużenia do lat sześciu.

Chcą również wprowadzić obowiązek co najmniej czterech lat samowystarczalności oraz wymagania dotyczące posiadania pracy - jako warunków uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące łączenia rodzin

Partia chce również zaostrzenia polityki łączenia rodzin, stawiając nowe wymagania wobec tych, którzy chcą sprowadzić rodzinę do Norwegii. Aby móc sprowadzić rodzinę do Norwegii, trzeba będzie zapewnić jej utrzymanie.

W przedstawionej propozycji programowej czytamy również, że Høyre zamierza:

Dążyć do ścisłej, przewidywalnej i zrównoważonej polityki imigracyjnej.

Pracować nad ogólnoeuropejskimi rozwiązaniami polityki uchodźczej i migracyjnej.

Nie przyznawać obywatelstwa, jeżeli wnioskujący aktywnie sprzeciwia się lub odmawia współpracy przy ustalaniu własnej tożsamości.

Nie osiedlać imigrantów na obszarach, w których ich odsetek przekracza 30 procent.

Osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom pozostającym w związkach z osobami tej samej płci zapewnić prawo do łączenia rodziny z małżonkiem/partnerem.

Zapewnić edukację w zakresie norweskich wartości i norm społecznych, zwłaszcza dotyczących równouprawnienia kobiet, mniejszości seksualnych i religijnych oraz przestrzegania zasad wolności słowa.

Sprzedaż alkoholu do 23

Høyre chce również wprowadzić kilka poważnych zmian w sprzedaży alkoholu. Komitet programowy proponuje między innymi wydłużenie godzin otwarcia Vinmonopolet do 20:00, oraz by zwykłe sklepy mogły sprzedawać lżejszy alkohol do godziny 23:00.

Większość członków komitetu programowego jest również za zezwoleniem sklepom spożywczym na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 8 procent.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Høyre vil stramme inn i innvandringspolitikken: - Vi stiller krav (Jørgen Berge)