Hulajnogi elektryczne – konieczne wspólne przepisy dla całej Norwegii

O hulajnogach elektrycznych dyskutuje się całym kraju. Techniczne służby gminne chcą, aby obowiązywały ujednolicone zasady ich użytkowania.

Na początku tego miesiąca hulajnogi elektryczne wywołały gniew i irytację w Bergen, gdzie pewna firma wprowadziła do użytkowania 500 pojazdów tego typu - bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia ze strony gminy.

- Dowiedzieliśmy się o tym i dzisiaj spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy, która jest odpowiedzialna za udostępnione mieszkańcom hulajnogi. Poprosiliśmy ich, aby usunęli hulajnogi z miasta, czego zrobić nie chcą. To co robią jest tak niedorzeczne, że aż trudno jest ich traktować poważnie. Zasadniczo nie jesteśmy przeciwni elektrycznym hulajnogom, ale chcemy by wszystko odbywało się w sposób uporządkowany, powiedział radny rozwoju miasta Thor Haakon Bakke w rozmowie z Bergensavisen.

Radny ds. rozwoju miasta Thor Haakon Bakke nie jest zadowolony z elektrycznych hulajnóg, które zostały udostępnione do użytkowania w zeszłym tygodniu - bez pozwolenia gminy Bergen. Foto: Facebook

Hulajnogi elektryczne obecne są również w wielu innych norweskich miastach, a ich użytkowanie w wielu przypadkach doprowadziło do licznych nieporozumień i niejednokrotnie kończyło się rozstrzygnięciami na sali sadowej.

Do dyskusji włączyło się również Norweskie Stowarzyszenie Inżynierów Miejskich (NKF):

- Elektryczne hulajnogi są dla wielu osób są dobrym dodatkiem do codziennego transportu w mieście. Jednocześnie nie ma wątpliwości co do potrzeby wprowadzenia konkretnych wytycznych dotyczących ich użytkowania i zarządzania, mówi Rune Aale-Hansen, dyrektor NKF w komunikacie prasowym.

Sposób, w jaki poszczególne gminy zezwalają na rozmieszczenie oraz liczbę hulajnóg, jest różny.

- Uważamy, że istnieje rosnąca potrzeba przygotowania krajowej rekomendacji dotyczącej rozmieszczania, zarządzania i użytkowania elektrycznych hulajnóg. Dlatego też podejmujemy inicjatywę, stworzenia wspólnej rekomendacji wraz z gminami. Zachęcamy zatem gminy do wzięcia udziału w tych pracach, abyśmy mogli skorzystać z ich doświadczeń, mówi Aale-Hansen.

Dyrektor generalny NKF Rune Aale-Hansen chce, aby ustalone zostały wspólne zalecenia i przepisy dotyczące użytkowania elektrycznych hulajnóg. Foto: Alex Asensi (NKF)

NKF uważa, że ​​krajowe zalecenia i zasady potrzebne są w wielu obszarach dotyczących użytkowania elektrycznych hulajnóg:

- Powinniśmy ustalić, czy hulajnogi elektryczne powinny mieć ustalone punkty ich zwrotu i czy ograniczyć liczbę operatorów a także liczbę pojazdów, które można rozmieścić w danym mieście - na przykład w odniesieniu do liczby mieszkańców. Ponadto należy wyjaśnić, jak reagować na naruszenia zasad, mówi dyrektor NKF.

To może pomóc zarówno gminom, jak i przedstawicielom branży, mówi Aale-Hansen.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Tar grep om el-sparkesyklene - vil ha felles reglement for hele landet (Anders Lohne Fosse)