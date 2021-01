Huragan «Frank» pustoszy północną Norwegię - problemy także na południu

Od czwartku silne wiatry i obfite opady deszczu dają się we znaki mieszkańcom północnej i wschodniej Norwegii. Straż pożarna prosi mieszkańców rejonu Oslo o zachowanie ostrożności.

Od czwartku po południu do piątku rano, we wschodniej Norwegii i na południu kraju (w okręgach Agder i Rogaland) spodziewane są intensywne opady atmosferyczne - informuje Norweski Instytut Meteorologiczny. Spaść może od 40 do 50 centymetrów śniegu, a na nizinach spodziewane są obfite opady deszczu.

W Oslo straż pożarna prosi, aby mieszkańcy przedsięwzięli środki ostrożności i zapewnili odprowadzanie wód opadowych z dala od swoich domów i piwnic.

W Sandefjord około godziny 15:00 policja poinformowała, że ​​na ulicy Torggata w centrum miasta kołyszą się na wietrze zwisające metalowe okucia dachowe. Gmina została powiadomiona o konieczności zabezpieczenia budynku.

Przerwa w dostawie prądu w Hemsedal

W czwartkowe popołudnie cała gmina Hemsedal, czyli około 4.400 odbiorców prądu, pozbawiona została elektryczności. Nie ma pewności, ile czasu zajmie przywrócenie normalnych dostaw prądu.

- Problemy pojawiły się w napowietrznym łączu zasilającym. Jak dotąd nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych informacji o tym, kiedy awaria zostanie usunięta, potwierdza Per Gunnar Markegård dyrektor generalny Hemsedal Energi w rozmowie z gazetą VG.

Hemsedal Energi po raz pierwszy poinformowało o awarii zasilania w czwartek o godzinie 15.34.

Uszkodzenie dachu

Chociaż huragan «Frank» pustoszy głównie północną Norwegię, to skutki orkanu zaobserwowano również w Namsos w okręgu Trøndelag, gdzie w czwartek wiatr uszkadzał i porywał elementy dachów, podał okręg policji Trøndelag.

Policja prosi ludzi w okolicy Ramsvika, aby pozostali w pomieszczeniach do czasu opanowania sytuacji.

W związku ze zdarzeniem nie zgłoszono żadnych obrażeń wśród okolicznych mieszkańców.

Most Helgelandsbrua zamknięty

Najgorsze warunki dotknęły jednak północne części Norwegii czyli okręg Nordland oraz południowe części okręgu Troms og Finnmark.

- Na tych terenach podmuchy wiatru mogą wynosić nawet 45 - 50 m/s. Oznacza to stan pomiędzy huraganem drugiej a trzeciej kategorii, powiedział w czwartek po południu w rozmowie z Nettavisen Eirik Samuelsen krajowy meteorolog z Instytutu Meteorologicznego.

Gazeta Helgelands Blad podaje też, że tuż przed 15.00 w czwartek, w miescowości Stokka zarejestrowano podmuchy wiatru o prędkości do 92 węzłów, co odpowiada 170 km/h.

Na tym obszarze Norweski Zarząd Dróg Publicznych musiał przedsięwziąć specjalne środki ostrożności.

Helgelandsbrua - most, który łączy gminy Alstahaug i Leirfjord w Nordland - został dziś zamknięty z powodu silnych wiatrów.

Według strony internetowej helgelandsbrua.no, most zamykany jest w momencie, gdy zmierzona prędkość wiatru wynosi powyżej 32 m/s. Na tablicy informacyjnej Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych wyraźnie widać, że wiatr ma prędkość 33 m/s.

Informacje dla zmotoryzowanych

Droga E6 nad Saltfjellet jest tymczasowo zamknięta. W Nordland, E10 Bjørnefjell, E12 Umbukta i Rv77 Graddis będą zamknięte z powodu huraganu od 15:00 w czwartek do 18:00 w piątek.

Zgłoszenia szkód

Firmy ubezpieczeniowe są już przygotowane na przyjęcie wielu roszczeń w sprawie odszkodowań za zniszczone mienie. Pierwsze zgłoszenia już zaczęły napływać.

W czwartek po południu do firmy ubezpieczeniowej Gjensidige wpłynęło już około dziesięciu spraw związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Raporty szkód zawierają naprawdę duże kwoty, a ogólny rachunek roszczeń szybko zacznie być liczony w milionach koron.

- Jedna ze szkód dotyczy magazynu narzędzi, z którego odpadły duże części dachu, mówi Pål Rune Eklo, kierownik ds. komunikacji w Gjensidige.

- Jest też zgłoszenie przypadku zerwania dużego dachu, który porwany przez wiatr uderzył w inne budynki, dodał Eklo.

W środę firma wysłała prawie 11.000 wiadomości tekstowych z ostrzeżeniami do swoich klientów zamieszkałych w dotkniętych obszarach.

