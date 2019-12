Ikea w Norwegii ma wielki świąteczny prezent dla swoich pracowników

Ikea w Norwegii wypłaci swoim pracownikom duże premie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Średnia premia to około 40.000 koron na pracownika.

Prawie 3.000 norweskich pracowników Ikei ma dodatkowy powód, aby w tym roku niecierpliwie oczekiwać nadejścia Świąt. Ikea Norwegia potwierdziła Nettavisen, że ich pracownicy otrzymają niezwykły prezent świąteczny.

- Wszyscy pracownicy, którzy pracowali nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu minionego roku, otrzymają w premię w wysokości 113 procent własnego wynagrodzenia. Oznacza to, że nasi pracownicy otrzymają w grudniu dodatkową pensję, mówi w rozmowie z Nettavisen Siv E. Egger Westin, menedżer ds. komunikacji w Ikea Retail Norwegia.

Gigntyczna suma

W sumie Ikea wypłaci swoim pracownikom 120 milionów koron. Odpowiada to 113 procentom regularnego miesięcznego wynagrodzenia. Średnia dodatkowa wypłata wyniesie zatem około 40.000 koron, w tym zawarte jest wynagrodzenie za urlop i składka pracodawcy.

Ikea. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Ikea wypłaca premie od wielu lat, ale dawno nie były one aż tak wysokie. W latach 2016 i 2017 premia wynosiła średnio około 12.500 koron.

- Kiedy osiągamy dobre wyniki, to jest to zasługa naszych pracowników, którzy każdego dnia na te wyniki ciężko pracują. Chcieliśmy ich zatem docenić i wydaje nam się, że premia to świetny sposób, aby to zrobić, mówi Westin.

Dobre wyniki

Westin powiedziała, że ostatni rok rozrachunkowy dla Ikei Norge, który trwał od września 2018 do sierpnia 2019 roku, był rokiem dobrym. Odnotowano bowiem znaczący wzrost przychodów.

Przychody operacyjne wzrosły do 8,3 miliarda NOK, w porównaniu z 7,9 miliarda NOK w poprzednim roku rozrachunkowym. Był to historycznie największy wzrost przychodów w koncernie.

- Dlatego właśnie możemy dać naszym pracownikom premie, powiedziała Westin.

Odnotowany wzrost cieszy tym bardziej, że w poprzednim okresie rozrachunkowym sprzedaż Ikei spadła poraz pierwszy od dwudziestu lat. Firma przyznała następnie, że miniony rok był wyzwaniem komercyjnym, a spółka miała problemy z przyciągnięciem wystarczającej liczby odwiedzających. Ikea przedstawiła także plany otwarcia swoich czterech nowych sklepów.

- W 2018 roku rozpoczęliśmy kompleksowy trzyletni program zmian. Jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia nowej IKEA, gdzie trzema motorami zmian będą: lepsze doznania klientów, niskie ceny oraz pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, powiedziała Westin.

Nowe usługi

Westin wskazuje, że IKEA ciężko pracuje, aby ulepszyć swoją ofertę usług. Klienci mogą między innymi zarezerwować pomoc projektanta wnętrz - bezpośrednio lub przez Skype.

- W lutym otwieramy studio projektowe na Akersgata w Oslo, aby ci, którzy tego chcą, mogli zaprojektować sobie np. kuchnię lub wewnętrzne wyposażenie szafy.

Ikea ma również ambicje, by do 2030 roku stać się firmą klimatycznie pozytywną i nastawioną na obieg zamknięty w produkcji, dystrybucji i recyklingu.

- Do roku 2025 będziemy wytwarzać tyle energii odnawialnej, ile zużyjemy w 2020 roku. Będziemy dostarczać produkty do domów naszych klientów w sposób bezemisyjny. Będziemy bardzo koncentrować się na integracji i różnorodności, między innymi rozwijając inicjatywę Hurtigsporet* we wszystkich naszych sklepach, mówi Westin.

* Hurtigsporet jest odpowiedzią na wezwanie rządu skierowane do społeczności biznesowej, aby znaleźć rozwiązania, które pomogą szybciej zintegrować i włączyć uchodźców i imigrantów do pracy i społeczeństwa. Jest to współpraca między IKEA, NAV Alna i Voksenopplæringen (VOX) w Helsfyr.

