Instytut Zdrowia Publicznego FHI: - Gminy podejmują ogromny wysiłek

- Pojawiające się lokalne ogniska zakażeń są dla gmin dużym wyzwaniem logistycznym, mówi Line Vold z Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

OSLO (Nettavisen): Gmina Bergen jest jedną z gmin, w której pojawiło się kolejne lokalne ognisko epidemii. W środę Roger Valhammer Bergen określił sytuację jako wciąż poważną.

We wtorek, w ciągu 24 godzin w Bergen zarejestrowano 27 nowych przypadków infekcji.

- Ograniczenie rozprzestrzeniania infekcji

- Na chwilę obecną kluczowe jest ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się infekcji - powiedział w środę przewodniczący Rady Miasta Bergen Roger Valhammer (Partia Pracy) i zapowiedział, że obowiązywanie tymczasowych przepisów zostaje przedłużone w mieście do wtorku 22 września.

- We wtorek w Bergen zarejestrowano 27 nowych przypadków Covid-19. Od 28 lutego w mieście potwierdzano 1.272 przypadków infekcji - poinformował Valhammer.

Przetestowano 10.760 osób w ciągu jednego tygodnia

Gmina Bergen zbliża się już do zalecanej, krajowej zdolności przeprowadzania testów. - czyli do możliwości przetestowania w ciągu tygodnia 5 procent mieszkańców gminy. Aktualnie gmina ma techniczne i logistyczne możliwosci przetestowania 4,4 procenta swojej populacji. W zeszłym tygodniu fizycznie przebadano zaś 10.760 osób, co stanowi 3,8 procent mieszkańców gminy.

Duży wzrost liczby zakażeń tylko w niektórych gminach

W swoim cotygodniowym raporcie Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) poinformował, że rozprzestrzenianie się infekcji w społeczeństwie na poziomie krajowym jest nadal na stosunkowo niskim poziomie.

- Wzrost liczby zgłoszonych przypadków zakażeń w ostatnich tygodniach można w dużej mierze przypisać lokalnym ogniskom w Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg oraz Oslo.

FHI: - Służymy pomocą

Line Vold, dyrektor departamentu w Państwowym Instytucie Zdrowia Publicznego, mówi w rozmowie z Nettavisen, że pojawiające się lokalne ogniska zakażeń Covid-19 są dla gmin dużym wyzwaniem logistycznym.

- Uważnie śledzimy sytuację i pomagamy tym gminom, w których występują lokalne ogniska epidemii lub obserwowany jest wzrost wskaźników infekcji. Radzimy jak radzić sobie z zaistniałą sytuacją. Zapewniamy pomoc w postaci porad, oceny ryzyka oraz pomocy w analizie i systematyzacji danych - pisze Vold w e-mailu przesłanym do Nettavisen.

W ostatnich tygodniach w gminach Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg i Bergen odnotowano największy procentowy wzrost wskaźników rozprzestrzeniania się infekcji. Liczbowo największy wzrost zgłoszonych przypadków odnotowały gminy Oslo i Bergen.

LOKALNE OGNISKA EPIDEMII: W Bergen obserwowane są wybuchy lokalnych ognisk zakażeń. Rada Miejska przyjęła tymczasowe rozporządzenie w sprawie środków kontroli zakażeń, które obowiązuje do 22 września. Foto: Trond Lepperød

Høie: - Powinniśmy dobrze wykorzystać czas

Minister Zdrowia Bent Høie (H) prosi wszystkie gminy o przygotowanie się na pojawienie się lokalnych ognisk zakażeń.

- Gminy, które mają niskie wskaźniki infekcji, powinny dobrze wykorzystać ten czas - powiedział na konferencji prasowej.

- Współpraca między zarządem gminy a lekarzem gminnym musi się dobrze układać i być bardzo bliska. Dobremu zarządzaniu nie sprzyjają długie ścieżki decyzyjne ani nadmiernie rozwinięta biurokracja - kontynuował.

W norweskich szpitalach hospitalizowanych jest 16 pacjentów z koronawirusem

W środę w norweskich szpitalach hospitalizowanych było 16 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Jest to o dwóch pacjentów mniej niż dnia poprzedniego. Żaden z pacjentów nie jest wspomagany oddechowo, podaje agencja informacyjna NTB.

Według Generalnej Dyrekcji Zdrowia dziewięciu pacjentów jest hospitalizowanych w południowo-wschodnim regionie medycznym Helse Sør-Øst, sześciu w placówkach szpitalnych regionu zachodniego Helse Vest a jeden pacjent przebywa w szpiatlu administrowanym przez region medyczny środkowej Norwegii Helse Midt-Norge.

Do północy w środę w Norwegii zarejestrowano w sumie 12.393 osób zarażonych koronawirusem. To wzrost o 117 przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzień wcześniej zarejestrowano 122 nowe przypadki, dane pochodzą z krajowego systemu raportowania chorób zakaźnych (MSIS).

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Folkehelseinstituttet: - Kommunene gjør nå en kjempeinnsats (Trond Lepperød)