Instytut Zdrowia Publicznego: Koronawirus może pojawić się w Norwegii w każdej chwili

Instytut Zdrowia Publicznego czyni przygotowania na wypadek rozprzestrzenienia się koronawirusa na terytorium Norwegii. Wciąż jednak jest wiele wątpliwości dotyczących pojawienia się ewentualnych, pierwszych przypadków zakażeń.

- Wirus może dotrzeć do Norwegii w każdej chwili. Może na przykład przybyć do naszego kraju wraz z podróżującymi z Chin, mówi w rozmowie z agencją informacyjną NTB Siri Helene Hauge, konsultantka z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Hauge podkreśla też, że ​​sytuacja zmienia się z dnia na dzień i wciąż istnieje wiele pytań bez odpowiedzi na temat choroby wirusowej, która swój początek ma w Chinach.

- Nie wiemy jeszcze na pewno, ile osób jest zarażonych i jaka część z nich poważnie zachoruje. Wiemy, że u niektórych osób występują łagodne objawy, u niektórych nie występują objawy w ogóle, pewna część zainfekowanych zapada na zapalenie płuc, a u niektórzy chorzy umierają. Mamy pełen zakres możliwości, mówi.

Liczba chorych prawdopodobnie wzrośnie

Chińskie władze medyczne poinformowały w niedzielę, że liczba potwierdzonych zakażeń w Chinach przekroczyła 2.000 i że w wyniku epidemii zginęło 56 osób.

- Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie, a rzeczywista liczba zarażonych osób jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Władze norweskie wprowadziły już szereg środków w celu przygotowania się na ewentualne pojawienie się wirusa. Wprowadzono i udostępniono narzędzia i procedury umożliwiające szybkie zdiagnozowanie choroby, jeśli dotrze ona do kraju. Wysłano również wytyczne do podmiotów służby zdrowia w całym kraju, w jaki sposób ją leczyć i jak postępować w przypadku pojawienia się pierwszych zakażeń.

Wysłano również informacje z odpowiednimi wytycznymi do wszystkich norweskich portów lotniczych i naczelnych lekarzy w gminach.

Zarażenie jak zwykłym przeziębieniem

Póki co nie ma jeszcze szczepionki przeciwko wirusowi, ale chińskim naukowcom udało się już go wyizolować, co jest ważnym krokiem na drodze do opracowania szczepionki.

Specjalistka ma na razie prostą radę, w jaki sposób możemy się zabezpieczać przed infekcją, jeśli koronawirus dotrze do Norwegii:

- Jest to infekcja dróg oddechowych. Przenosi się w taki sam sposób, jak inne przeziębienia i grypa. Dlatego ważna jest higiena rąk i unikanie kontaktów z osobami chorymi. Podobnie sami chorzy powinni zachować ostrożność, szczególnie podczas kaszlu i unikać zarażania innych.

Wygląda na to, że póki co nikt w Norwegii jeszcze nie zaraził się koronawirusem.

- Jeśli przebywałeś w rejonie Wuhan w Chinach przez ostatnie 14 dni i masz gorączkę lub inne objawy infekcji układu oddechowego, skonsultuj się z lekarzem w celu sprawdzenia co ci dolega, ostrzega Hauge. Podkreśla też, że ​​jeśli jesteś w Norwegii i właśnie teraz chorujesz, a ostatnimi czasy nie podróżowałeś, to prawdopodobnie zachorowałeś na coś innego.

