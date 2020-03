Internetowe fakty dotyczące koronawirusa - sprawdzamy ich prawdziwość

Nieudokumentowane fakty i ewidentne błędy dotyczące koronawirusa (Cov-19) rozprzestrzeniają się szybciej niż samo zarażenie.

Wraz z eksplozją zachorowań na koronawirusa, w mediach społecznościowych pojawiają się różne, często nieprawdziwe informacje dotyczące zakażenia. We współpracy z portalem Datahjelperne.no postaramy się zatem zebrać niektóre informacje i ocenić, czy są one prawdziwe.

Dobre rady dotyczące uważnego czytania artykułów i udostępniania treści na Facebooku:

- Czy artykuł umieszczony został przez administratora strony? Czy ma redaktora?

- Należy unikać artykułów niepodpisanych pełnym nazwiskiem.

- Czy autor podaje referencje do przytaczanych informacji? Czy źródła informacji są wiarygodne?

- Sprawdź, kto jest właścicielem witryny na whois i whois via norid dla norweskich stron internetowych.

Koronawirus nie toleruje temperatur powyżej 26-27 stopni

Włoska lekarka Lidia Rota Vender stwierdziła, że ma rozwiązanie jak zapanować nad rozwojem epidemii.

W swoim wpisie stwierdziła, że koronawirus nie powoduje objawów przeziębienia, takich jak zatkany nos, katar i mokry kaszel, ale powoduje tylko suchy kaszel. Wirus nie toleruje ciepła i umiera, jeśli zostanie wystawiony na działanie temperatur przekraczających 26–27 stopni. Dlatego ważne jest, aby pić gorące napoje, takie jak herbata i kawa, kilka razy dziennie. Gorące napoje neutralizują wirusa. Unikać należy zimnych napojów z kostkami lodu oraz jedzenia śniegu!

Ta informacja jest nieprawdziwa. Pierwotnie pochodziła z aplikacji Whatsapp i podawała fałszywe informacje z Unicef. Została udostępniona w większości kanałów społecznościowych.

Czy chińscy lekarze leczą koronawirusa witaminą C?

Istnieją również informacje, że Chińczycy używali dużych dawek witaminy C w celu zapobiegania i leczenia wirusa.

Faktisk.no donosi, że źródłem tych informacji jest Andrew Saul, który sam siebie nazywa «Megavitaminowym Człowiekiem» . Na stronie doctoryourself.com twierdzi między innymi, że wysokie dawki witaminy C mogą pomóc w leczeniu wielu chorób, w tym raka.

Według większości ekspertów witamina C nie leczy chorych na koronawirusa.

Koronawirus w papierze toaletowym

Kilka dni temu na Facebooku pojawiło się również kilka informacji dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa na papierze toaletowym. Jest to oczywiście informacja nieprawdziwa.

Ta informacja jest przykładem, jak łatwo jest tworzyć fałszywe posty z «najświeższymi wiadomościami» , które wyglądają, jakby pochodziły ze znanych serwisów informacyjnych, takich jak BBC, CNN i innych. W Internecie dostępnych jest wiele narzędzi, umożliwiających tworzenie treści, które wyglądają jak prawdziwe wiadomości.

Fałszywe mapy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa

Wiele witryn udostępnia mapy na żywo, aby pokazać rozprzestrzenianie się koronawirusa w świecie. Nie wszystkie strony są prawdziwe. Wiele z nich stworzono jako platformy, skąd przypadkowo można załadować do komputera szkodliwe treści. Inne zostały zaprojektowane po to, by celowo wprowadzać czytelników w błąd poprzez prezentację nieprawdziwych danych. Zatem uważajcie!

Powieść Dean Koontz z 1981 roku przewidywała wybuch koronawirusa

Wiele osób udostępniło tę wiadomość na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. Nie jest to jednak prawda. Według Faktisk.no fikcyjny wirus „Wuhan-400” opisany w «The Eyes of Darkness» ma jedynie powierzchowne podobieństwo do koronawirusa. W oryginalnym wydaniu książki fikcyjny wirus powstał w Rosji i nazywał się «Gorki-400» . Wiele przytaczanych fragmentów książki jest również mieszanych z treścią innej książki, która przewiduje epidemię choroby płuc w 2020 roku.

Koronawirus może rozprzestrzeniać się przez ukąszenia komarów

Koronawirus powoduje infekcję dróg oddechowych, która rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową, gdy zarażona osoba kaszle i kicha.

- Szeroko dyskutowano, czy koronawirus przenosi się drogą kropelkową czy powietrzną. Teraz nie ma wątpliwości, że do infekcji dochodzi głównie drogą kropelkową, mówi Nina Kristine Sorknes, starszy konsultant w Dziale ds. odporności i zapobiegania infekcjom w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego w wywiadzie dla sykepleien.no.

Regularne płukanie nosa słoną wodą

Nie ma dowodów na to, że osoby regularnie płuczące nos solą fizjologiczną są lepiej chronione przed koronawirusem. Praktyka ta może pomóc niektórym osobom szybciej zregenerować się po przeziębieniu, ale nie zapobiega infekcjom dróg oddechowych.

Spryskiwanie organizmu alkoholem lub... chlorem

Niektórzy sugerują, że rozpylanie alkoholu lub chloru na całym ciele może chronić przed zakażeniem COVID-19. Inną wskazówką jest to, że płukanie ust/gardła wybielaczem, słoną wodą albo octem lub picie dużych ilości wody może «wypłukać wirusa» z organizmu.

Nie ma dowodów na poparcie tych stwierdzeń. Tylko utrzymanie higieny, w tym częste mycie rąk i unikanie bliskich kontaktów społecznych, mogą pomóc zmniejszyć ryzyko infekcji.

Używaj maski na usta?

Osoby bez objawów choroby powinny stosować maski, jeśli kontaktowały sięz chorą osobą lub mają potwierdzoną obecność wirusa.

Maski działają tylko wtedy, gdy kaszlesz lub kichasz. W takim przypadku powinieneś za jej pomocą izolować sam siebie, a skuteczność uzyskasz tylko w połączeniu z częstym myciem rąk i innymi praktykami higienicznymi.

Służba zdrowia używa nie tylko masek, ale także odzieży ochronnej w kontakcie z osobami, które mogą być nosicielami infekcji. To wszystko wskazuje na fakt, że infekcja może być przenoszona także przez odzież.

Uważnie pierz swoje ubrania

Wirus może być przenoszony także na ubraniach. Dlatego upewnij się, że właściwie pierzesz swoje ubrania.

- Zanieczyszczone tkaniny i pościel powinny być umieszczone bezpośrednio w pralce i prane w temperaturze co najmniej 60 stopni, to wyraźna rada Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Antybiotyki mogą zapobiegać i leczyć koronawirusa

Antybiotyki nie działają przeciwko wirusom, tylko bakteriom. Dlatego używanie antybiotyków nie zapobiegnie ani nie wyleczy infekcji spowodowanej koronawirusem.

Obecnie nie ma konkretnych, sprawdzonych leków na zakażenie COVID-19. Zainfekowani mogą łagodzić i leczyć łagodne objawy za pomocą leków przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol.

