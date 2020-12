Johansen prosi państwo o wsparcie na czas kryzysu – wcześniej odmówił przyjęcia 600 milionów

Rada Miasta uważa, że ​​rząd nie dotrzymał złożonej obietnicy.

- Potrzebujemy osobnego pakietu środków pomocowych dla Oslo - powiedział dwa tygodnie temu przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen.

Na początku tego roku radny miasta ds. środowiska i transportu Arild Hermstad (MDG) poprosił również o osobny pakiet kryzysowy dla przedsiębiorstwa transportu publicznego Ruter.

Rada Miasta Oslo odmówiła jednak przyjęcia rządowego pakietu wsparcia o wartości blisko 600 milionów koron.

- Jest to zarówno aroganckie, jak i prowokujące - mówi oburzony Bård Hoksrud, radny z ramienia Partii Postępu (Frp).

Już w styczniu 2020 roku przewodniczący Rady Miasta Raymond Johansen powiedział «NIE» porozumieniu, które zapewniłoby Oslo dodatkowe środki na transport publiczny i niższe stawki bramkowych opłat drogowych.

- Nie da się zrealizować celu zerowego wzrostu emisji, jeśli sprawimy, że jeżdżenie samochodem będzie łatwiejsze i tańsze. Odrzucamy tę umowę, ponieważ obawiamy się, że spowoduje ona gwałtowny wzrost ruchu samochodowego. Chcemy zrobić coś odwrotnego. Zmniejszenie ruchu samochodowego w Oslo, to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i redukcja lokalnego zanieczyszczenia powietrza, powiedział Johansen w rozmowie z ABC News.

Gdyby gmina Oslo przystąpiła do porozumienia, to według Ministerstwa Transportu i Komunikacji, w roku 2020 do stolicy Norwegii trafiłoby 604 mln koron wsparcia.

- Raymond Johansen powiedział, że potrzebne są państwowe pieniądze na utrzymanie transportu publicznego. Ale z powodu wojny jaką prowadzi z kierowcami odmówił przyjęcia ponad pół miliarda koron. Jest to zarówno aroganckie, jak i prowokacyjne, mówi Hoksrud w rozmowie z Nettavisen.

Hoksrud uważa, że ​​to wyraźny znak, że to Partia Zielonych MDG rządzi miastem, a nie Partia Pracy i Raymond Johansen.

- Wszystko to pokazuje jedynie, że to MGD rządzi gminą Oslo. Partia Pracy nie jest już dla zwykłych ludzi pracy, którzy często są uzależnieni od samochodów. Ale może nie jest to takie dziwne, kiedy siedzisz w wieży ratusza i jeździsz jaguarem opłaconym przez gminę Oslo - mówi Hoksrud.

Raymond Johansen ber om krisehjelp fra staten – takker nei til 600 mill: – Fryktelig arrogant (Espen Teigen)



