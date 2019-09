Jonas Gahr Støre: - Silna motywacja do bycia premierem

Lider Partii Pracy (Ap) poprowadził swoje ugrupowanie do spadku notowań z blisko 40 do 24,8 procent.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): Po historycznie najgorszych wyborach samorządowych dla Partii Pracy, Nettavisen spotkała się z przewodniczącym ugrupowania Jonasem Gahr Støre i poprosiła go o krótką rozmowę.

- Jako lider partii muszę wziąć za to odpowiedzialność.

- Wynik wyborów 24,8 procent - jak bardzo jest to frustrujące?

- Poparcie jakie uzyskaliśmy w wyborach lokalnych jest bardzo niskie. Wynik jest znacznie poniżej oczekiwań. Musimy podejść do tego co się stało z ogromną powagą, mówi Støre w rozmowie z Nettavisen.

- Czy jako lider bierzesz na siebie część odpowiedzialności za wynik? Jesteś w stanie dokonać samokrytyki?

- Oczywiście! Jako lider partii biorę odpowiedzialność za to, w jakim miejscu znaleźliśmy się teraz. Prowadzenie polityki w 350 gminach to wysiłek, który ponosimy zespołowo, jednak kierownictwo partii musi wziąć na siebie wyraźną odpowiedzialność za wyniki. Wziąłem tę odpowiedzialność również na siebie.

Mam nadzieję na uczciwe i jasne opinie powyborcze

Støre jest więc przygotowany na krytykę, która spadnie na niego wewnątrz partii:

- Zdaję sobie sprawę, że musimy z otrzymanej lekcji wyciągnąć wnioski i podjąć wysiłek mający na celu poprawę notowań. Nadchodzące spotkania będą czasem, w którym mam nadzieję otrzymam szczere i uczciwe opinie od członków partii, powiedział Støre.

- Czy jesteś przygotowany na krytykę ze strony swoich najbliższych współpracowników?

- Tak jestem. A jeśli głosy krytyki pojawią się, wysłucham ich bardzo uważnie.

Podnieść się po upadku

- Jaka jest Twoja motywacja do następnych wyborów w 2021 roku?

- Mam ogromną motywację, ponieważ wiem, że możemy osiągnąć znacznie lepszy wynik. Wierzę w politykę, którą prowadzimy. Ponadto jako lider partii uzyskiwałem notowania dochodzące do 40 procent. Teraz nasze wyniki oscylują w okolicach 25 procent, jestem więc bardzo zmotywowany do osiągnięcia lepszych wyników pod moim kierownictwem.

- Chciałbyś zostać premierem?

- Chcę przede wszystkim budować zaufanie do naszej polityki. Jestem kandydatem na premiera Partii Pracy i chcę realizować politykę naszej partii. To oczywiście duża motywacja - mówi Støre.

JOHANNES BERGH: - Prawdopodobnie Jonas Gahr Støre zostaje premierem w 2021 roku. Foto: Jørgen Berge

- Prawdopodobnie Støre zostanie premierem

Nettavisen rozmawiała również z ekspertem wyborczym Johannesem Berghiem, który kieruje Instytutem Badań Społecznych:

- Mimo słabych notowań Ap, wzrasta poparcie dla tzw. czerwono-zielonej frakcji lewicowej. Partie te z dużym prawdopodobieństwem uzyskają większość w następnych wyborach parlamentarnych w 2021 roku. Naturalną konsekwencją tego będzie wybór Jonasa Gahr Støre na premiera - powiedział Bergh w wywiadzie udzielonym Nettavisen.

- Co najważniejszego powinien zrobić Støre w ciągu nadchodzących dwóch lat?

- Najważniejsze to odzyskać utraconych wyborców, którzy przeszli do innych czerwono-zielonych ugrupowań – Partii Centrum (Sp), Zielonych (MDG), Socjalistycznej Partii Lewicy (SV) i lewicowej partii Rødt. Będzie to dla Støre dużym wyzwaniem, zauważa ekspert.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Wynik wyborów dla Sp wyniósł 14,4 procent, MDG 6,8 procent, SV 6,1 procent i Rødt 3,8 procent.

Według Bergha partia Pracy ma szansę odnieść sukces, jeśli skoncentruje się w swoich działaniach na właściwych zagadnieniach:

- Nie ma jednego przepisu na sukces, ale w poprzedniej kampanii wyborczej Ap położyło nacisk na niewłaściwe problemy. Skoncentrowali się na polityce klimatycznej, środowiskowej i lokalnej. Ap w przyszłości, by mieć szansę na sukces, powinno podkreślać problematykę wspólnego dobrobytu, kwestie pracy i zatrudnienia oraz rozmawiać o przyszłości naszej ekonomii.

- Støre nie będzie teraz mówił o potencjalnych partnerach koalicji rządowej. Dlaczego?

- Zieloni MDG i Partia Centrum Sp to bardzo różne partie, które prawdopodobnie będą miały duże problemy ze znalezieniem porozumienia i wspólnym rządzeniem. Dlatego włąśnie naturalnym jest, aby nie tworzyć tu i teraz potencjalnych konstelacji rządowych.

Bergh uważa, że będzie to prawdopodobnie jeszcze trudniejsze dla Støre niż dla Jensa Stoltenberg, który tworzył rząd z udziałem SV i Sp.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Jonas Gahr Støre: - Sterk motivasjon å kunne bli statsminister (Heidi Schei Lilleås)