Już 20 lekarzy pozbawionych prawa do wystawiania zwolnień chorobowych

Już 20 lekarzy bez prawa do wystawiania zwolnień chorobowych. Popełniane błędy i naruszenia prawa powodują, że Urząd Pracy i Opieki Społecznej (Nav) umieścił ich na swojej «czarnej liście».

Wszyscy odsunięci od wystawiania zwolnień lekarze mieszkają w regionach Vestlandet i Østlandet. Na tej wyjątkowej «czarnej liście» znajduje się dzisiaj 20 lekarzy, a ośmiu spośród nich to lekarze pierwszego kontaktu, pisze Aftenposten.

Statystyki kontrolne norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (Nav) pokazują, że w ostatnich latach liczba lekarzy, którzy tracą prawo wystawiania zwolnień chorobowych, rośnie z roku na rok. W 2014 roku zaledwie jeden lekarz został pozbawiony możliwości wypisywania zwolnień. W 2018 roku prawo to utraciło 9 lekarzy, a w roku bieżącym na czarną listę trafiło już 12 kolejnych.

Nav po przeprowadzeniu kontroli pozbawia lekarzy prawa do wystawiania zwolnień chorobowych na podstawie kilku rodzajów błędów i naruszeń przepisów. Przykładowo: wystawianie zwolnień na długi okres czasu wyłącznie na podstawie objawów (bez szczegółowych badań); brak szczegółowych analiz i dokładnej oceny zdolności pacjenta do pracy; nieterminowe dostarczanie dokumentacji do Nav; wadliwie prowadzona dokumentacja medyczna; wystawianie zwolnień lekarskich ze wsteczną datą.

Wszyscy lekarze, którzy znajdują się obecnie nie na czarnej liście Nav stracili prawo do wystawiania zwolnień chorobowych na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat.

- Zwolnienie chorobowe, które zostało wystawione z naruszeniem prawa może być podstawą do otrzymania zarówno wynagrodzenia chorobowego, renty, jak i arbeidsavklaringspenger (czyli środków mających pomóc wrócić do pracy osobom po przebytych długotrwałych chorobach). Mówimy tutaj o wypłatach naprawdę dużych kwot, mówi w rozmowie z Aftenposten Ole Johan Heir, dyrektor Wydziału Kontroli Nav.

Z obliczeń dokonanych jeszcze w 2011 roku wynika, że co najmniej 6 procent wypłacanych zasiłków społecznych trafia do osób, które świadomie oszukują Nav. W ubiegłym roku w Norwegii wypłacono zasiłki chorobowe w łącznej wysokości 40 miliardów koron.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

20 leger fratatt retten til å sykmelde (NTB)