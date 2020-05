Jysk zawiesił 98 pracowników – prognozując jednocześnie wzrost sprzedaży

Jysk - gigant sprzedaży mebli tymczasowo zwolnił 98 pracowników. W tym samym czasie zarząd sieci prognozował wzrost sprzedaży.

12 marca premier Erna Solberg ogłosiła zamknięcie Norwegii. Już następnego dnia odbyło się spotkanie związkowych przedstawicieli pracowników sieci Jysk z zarządem firmy.

Z powodu zamknięcia kraju i związanych z tym ograniczeń, w całym kraju pojawił się strach przed falą zwolnień i bezrobocia. W odpowiedzi na wyraźne żądania zarówno firm, jak i związków zawodowych, norweski parlament Stortinget wprowadził pakiet kryzysowy, który zapewnił zwalnianym pracownikom pełne wynagrodzenie w początkowym okresie ich „postojowego”, a udział pracodawców w pokryciu tych kosztów został znacznie zredukowany.

Teraz możesz zobaczyć mecze PKO BP Ekstraklasy w Nettavisen Direktesport. Dowiedz się więcej TUTAJ.

W ten oto sposób wiele firm mogło czasowo zwolnić pracowników praktycznie bez ponoszenia kosztów. Zarząd sieci Jysk również rozpoczął przygotowania do zawieszenia części swoich pracowników.

Według dokumentów, do których dotarł Nettavisen, 23 marca w firma przekazał pracownikom pierwsze powiadomienia o zwolnieniach. Zawieszony personel otrzymał zaledwie dwa dni na spakowanie się.

- Do 27 marca wysłanych na postojowe zostało 98 pracowników Jysk, co odpowiadało redukcji 45,33 pełnoetatowych stanowisk, powiedział Are Bjøntegaard, kierownik ds. sprzedaży i marketingu w Jysk Norwegia.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Oczekiwany wzrost sprzedaży podczas zwolnień

Tydzień później, 3 kwietnia, na wewnętrznych stronach sieci pojawił się komunikat o kampanii sprzedażowej «Zielony Tydzień» («Green week»).

W tym samym okresie, w którym kierownictwo firmy Jysk przekazywało swoim pracownikom informacje o zwolnieniach, spodziewano się, że dzięki kampanii «Green week» sprzedaż sieci wzrośnie o około pięć procent.

Jednak w wyniku wprowadzonej kampanii «Zielony Tydzień» nie osiągnięto pięcioprocentowego wzrostu sprzedaży. Efekt zaskoczył bowiem wszystkich...

Dobre wieści

17 kwietnia na wewnętrznych stronach sieci pojawiła się zaskakująca wiadomość. Henrik Gromada, kierownik ds. logistyki, napisał:

- Po początkowym spadku sprzedaży, zaobserwowaliśmy wzrost zamówień. Liczba zamówień online eksplodowała z 1.500 do 5.500 zamówień dziennie!

W sumie firma odnotowała 300-procentowy wzrost sprzedaży w handlu internetowym, a według kierownika ds. logistyki ilość towarów, które wysłano do klientów, odpowiada 140 załadowanym do pełna ciężarówkom.

- Nasze odczucia nasze były takie, jakbyśmy każdego dnia mieli Black Friday, napisał Gromada.

Jednocześnie firma ogłosiła, że ​​zatrudni 35 nowych osób w Danii.

Zadowolone kierownictwo

Według zweryfikowanych przez Nettavisen danych o obrotach sklepów Jysk, cała firma odnotowała w kwietniu wzrost sprzedaży o 28,3 procent, a w maju wzrost ten wyniósł już 44,9 procent.

Zapytany przez Nettavisen, menedżer ds. sprzedaży i marketingu Are Bjøntegaard oświadczał, że ​​pracownicy sieci nie przebywają już na czasowych zwolnieniach i że ostatni ze zwolnionych zostali wezwani do pracy 15 maja.

- Skoro Jysk doświadczył tak znaczącego wzrostu sprzedaży tuż po zwolnieniach, jak możecie bronić decyzji o zwolnieniach tak wielu pracowników?

- W tym okresie mieliśmy zarówno sklepy, które utrzymywały sprzedaż na poziomie z zeszłego roku, jak i takie, które odnotowały wyraźny spadek obrotów. Największy wzrost sprzedaży zaobserwowano jednak w Internecie, co nie angażowało sklepów stacjonarnych, pisze Bjøntegaard w e-mailu.

Jednak zgodnie z wewnętrznymi dokumentami sieci, tylko 4 na 99 sklepów był zamknięte w kwietniu. Są to sklepy w Voss, Gol, Kirkenes i Husnes.

Nettavisen dotarło także do informacji, że nie jest prawdą, iż sprzedaż online nie angażuje sklepów stacjonarnych.

- Większość sprzedaży online odbywa się przez sklepy. Klient zamawia online, a towary odbiera w sklepie. Jak twierdzą źródła Nettavisen, sklepy stacjonarne muszą obsługiwać większość wzrastającej sprzedaży internetowej.

Zarząd uważa, żeprzyczyną zwolnień w dużej mierze było zamknięcie kraju oraz związane z tym ograniczenia w handlu. Do sklepów przychodziło mniej klientów, a godziny otwarcia centrów handlowych także uległy skróceniu.

- Wszystko to dało podstawę do zwolnień. Jednak sklepy, które doświadczyły wzrostu liczby klientów odwoływały ze zwolnień swoich pracowników, pisze Bjøntegaard.

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Jysk permitterte 98 ansatte - satte salgsrekord (Espen Teigen)