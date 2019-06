Kierowcy e-hulajnóg bez ograniczeń w spożywaniu alkoholu

Brak ustawowego orgraniczenia w spożywaniu alkoholu dla osób poruszającymi się elektrycznymi hulajnogami oraz urządzeniami Segway.

Wynajem elektrycznych hulajnóg stał się bardzo popularny w dużych miastach. Wiele osób, zwłaszcza nocą, preferuje elektryczną hulajnogę zamiast taksówki.

Od pewnego czasu pojawiają się jednak liczne doniesienia o niebezpiecznych zdarzeniach z udziałem elektrycznych hulajnóg, które skutkują między innymi obrażeniami zarówno kierujących jak i pieszych. W zeszłym tygodniu w Szwecji miał miejsce pierwszy śmiertelny wypadek. Problem nasila się, gdy jadący elektryczną hulajnogą jest pod wpływem alkoholu.

- Ponieważ nie ma limitów prawnych regulujących maksymalne ilości alkoholu dla osób prowadzących hulajnogi, dlatego do każdego kierującego należy ocena, czy jest on w stanie prawidłowo i bezpiecznie używać tego środka komunikacji. Nie ma również limitu wieku. Dzieci w każdym wieku mogą używać hulajnóg. Decyzja zależy wyłącznie od rodziców, wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną NTB Bård Morten Johansen, starszy konsultant w Trygg Trafikk (Trygg Trafikk to norweska organizacja działająca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu).

Jeszcze do ubiegłego roku małe pojazdy elektryczne (hulajnogi, Segway-e) uznawano za pojazdy silnikowe i stosowane do nich były te same limity spożycia alkoholu jak do kierujących samochodami. Poruszając się hulajnogą pod wpływem alkoholu ryzykowano utratę prawa jazdy.

Jak rower

Jednak dzięki zmianie legislacyjnej rząd zmienił status elektrycznych hulajnóg, urządzeń typu Segway, deskorolek elektrycznych i innych małych pojazdów elektrycznych zrównując je do rangi zwykłego roweru.

- Brak jest ustawowych ograniczeń w spożyciu alkoholu dla jadących rowerem. Oczywiście istnieje wymóg, aby stan nietrzeźwości nie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia roweru lub urządzenia napędzanego elektrycznie, mówi Johansen.

Istnieje również inny problem klasyfikacji hulajnogi elektrycznej, który znany jest zarówno w Norwegii jak i w Szwecji. Polega on na tym, że e-hulajnoga nie jest zaliczana do tej samej grupy co rowery elektryczne, które muszą spełniać specjalne wymogi dotyczące wyposażenia i na przykład jakości hamulców.

Prowadzenie elektrycznych pojazdów jest wymagające

- Aby bezpiecznie prowadzić hulajnogę elektryczną należy posiadać pewne umiejętności, pozwalające na jazdę i jednoczesne obserwowanie ruchu ulicznego. Ponadto gwałtowne zmiany toru poruszania się z chodnika na drogę lub ścieżkę rowerową mogą być zaskoczeniem dla innych uczestników ruchu. Wszystko to stawia dość duże wymagania w zakresie samokontroli, samodyscypliny i koncentracji uwagi.

Pechowe połączenie

Spożycie alkoholu ma ogromny wpływ na osłabienie koncentracji, kontroli otoczenia i samodyscypliny.

- Dlatego też połączenie alkoholu z jazdą na elektrycznej hulajnodze jest bardzo niefortunne. Niektóre firmy zajmujące się wynajmem hulajnóg już teraz wprowadziły ograniczenia wynajmu w godzinach wieczornych i nocnych, zwłaszcza w weekendy, kiedy to wiele osób przebywa w centrach miast pod wpływem alkoholu, mówi.

Możliwość otrzymania kary

Inspektor policji Egil Jørgen Brekke odrzuca jednak zarzuty wskazujące, że osoby kierujące elektryczną hulajnogą pod wpływem alkoholu nie mogą być ukarani.

- Nie wolno jechać pod wpływem alkoholu ani rowerem ani elektryczną hulajnogą. Jeśli osoba nietrzeźwa zostanie zatrzymana, może zostać ukarana, mówi Brekke w wywiadzie udzielonym gazecie VG.

Inspektor policji powołuje się na paragraf 21 ustawy o ruchu drogowym. Paragraf ten stanowi, że niedozwolone jest prowadzenie pojazdów, w stanie uniemożliwiającym bezpieczne poruszanie się pojazdem. Brekke stwierdził również, że wydano już wyroki skazujące w związku z wypadkami z udziałem rowerów.

Więcej obrażeń

Obecnie niewiele jest statystyk, które wskazywałyby skalę wypadków i obrażeń powodowanych przez pojazdy elektryczne. W maju Szpital Uniwersytecki w Oslo poinformował, że każdego dnia po pomoc zgłasza się średnio jedna osoba z obrażeniami odniesionymi po kolizji z elektryczną hulajnogą. Obrażenia te stanowiły około 5 procent wszystkich zarejestrowanych obrażeń w Oslo w okresie od kwietnia do maja tego roku.

- Dane liczbowe wskazują, że mamy do czynienia ze wzrostem ilości wypadków z udziałem elektrycznych hulajnóg. Statystyki te będziemy bacznie monitorować, powiedział Guro Ranes, dyrektor ds. Bezpieczeństwa ruchu drogowego w Norweskiej Administracji Dróg Publicznych.

W Stanach Zjednoczonych odnotowano do tej pory ponad 1500 przypadków obrażeń ciała z udziałem elektrycznych hulajnóg. W liczbie tej są również potwierdzone cztery wypadki śmiertelne.

