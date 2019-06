Kierowcy zapłacą 7,5 miliarda za sfinansowanie pakietu środowiskowego dla Trondheim

Liderka liberalnej partii Venstre, Trine Skei Grande podpisała nową umowę dotyczącą realizacji pakietu środowiskowego dla obszaru Trondheim. Umowa obejmuje m.in. miliardowe wydatki dla kierowców.

Podpisanie umowy zorganizowano na Dworcu Centralnym w Trondheim, a oprócz Trine Skei Grande na miejscu pojawiła się również minister samorządu terytorialnego i modernizacji Monica Mæland (H).

Do Trondheim przyjechał również Anders Werp (H), sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Komunikacji, a to oznacza, że ​​minister transportu Jon Georg Dale (Frp) nie zdecydował się na podróż na północ.

Umowa dla Trondheim uzgodniona została już w marcu tego roku i zakłada ona m.in., że opłaty drogowe płacone przez kierowców będą znaczącym źródłem finansowania projektu.

W planie finansowania pakietu środowiskowego dla obszaru Trondheim, spodziewane wpływy z bramkowych opłat drogowych to około 3,33 mld koron w latach 2019–23 oraz 4,12 mld koron w latach 2024–2029. Daje nam to łączną kwotę na poziomie 7,45 mld NOK w całym okresie.

Koszty operacyjne funkcjonowania systemu poboru opłat szacuje się na około 550 mln NOK, co zgodnie z tekstem umowy oznacza, że ​​dochód netto pochodzący z opłat za przejazdy wyniesie około 6,9 mld koron.

Dyskusja na temat opłat za przejazdy przez bramki drogowe osiągnęła wiosną tego roku wysoką temperaturę. Burzliwe reakcje społeczne potęgowane są przedwyborczymi sukcesami, jakie w sondażach odnosi nowe ugrupowanie - Akcja obywatelska «Nie dla opłat bramkowych» (FNB). Przypomnijmy jeszcze, że w całej Norwegii trwa właśnie kampania wyborcza przed zbliżającymi się wielkimi krokami jesiennymi wyborami samorządowymi.

Dwa tygodnie temu nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Partii Postępu Frp uchwaliło sześć punktów zawierających m.in. polityczne żądania obniżenia opłat za przejazdy, zatrzymania uchwalania nowych pakietów środowiskowych dla miast oraz obniżenie kosztów w istniejących już pakietach miejskich.

Jednak nawet dziś, bez obniżania opłat, środowiskowe pakiety dla miast zmagają się z problemami finansowymi. Przyczynia się do tego udanie prowadzona polityka upowszechniania samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne traktowane są w taryfikatorach opłat drogowych ulgowo, co kolei prowadzi do znacznego zmniejszania się przychodów z opłat bramkowych.

