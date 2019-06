Kiisaska qaansheegata korontada ee loo diray inkasso oo sii kordhaya

Dad badan oo dhib kala kulmay bixinta biilasha korontada.

Riix hankan Norsk

Waxaa diyaariyey: Jan Revfem



Shirkadda maamulka daymaha ee Lindorff ayaa sheegtay in qaar badan oo bulshada ka mid ah ay iska bixin waayeen qarashaadka korontada oo aad u badnayd bilaha qaar. Afartii bilood ee ugu horeeyey sannadkan waxaa innkasso loo gudbiyey 14.000 kiis, kuwaasoo marka la barbardhigo ka badan 12.000 kiis oo sannadkii 2018 bilahaas oo kale loo gudbiyey isla hay'adan.

Celcelis ahaan lacagta halkii qaansheegato ee loo diray hay’adda dadka daymaha kasoo ururisa dadka ee (inkasso) ayaa ahaa 5000 kr, waxaana sannadkii ka horeeyey marka la barbardhigo ay ahayd 4000kr halkii qaan sheegato.

Su’aal uu Nettavisen Økonomi waydiiyey faqanqeeye Morten Trasti i Lindorff oo ahayd in bal la dhihi mid aad u sareeya kororkan ayuu ku jawaabay:

- Uguma yeeri karo wax la yaab leh, tani waa saamaynta qiimo kororkii aan soo aragnay. Ma ahan fajiciso in qaasatan qoyska miisaaniyadoodu ciriiriga ahayd waqtigii dayrta ayna u raaceen biilasha korontada oo waqtiga qaboobaha aad kor ugu kaday. Waxaan u malaynaynaa in kororka qarashaadka korontadu uu ku yimid koror lama filaan ah oo ku yimid qarashaadka qoysaska.

Isku gayn Lindorff waxay ahayd inay soo ururiso 160 milyan krone sannadkii hore taasoo laga rabay dad aanay u suurto gelin inay iska bixiyaan. Kororka qiimaha korontada ee dhammaadka sannadkii hore ayaa abuuray horumarka taban ee arrintan ku aadan.

- waa maxay cawaaqibta ka dhalan karta haddii aan la bixin biilasha korontada?

- Waxaan qabnaa in biilasha korontadu yihiin kuwa leh muhiimadda koowaad ee bixinta. Cawaaqib ayaa ka dhalan karta in aan la bixin. Cawaaqibta ugu dambaysa waa in korontada la gooyo, laakiin waa mid u taal shirkadaha korontada oo ay tahay inay sameeyaan ayuu ku jawaabay Trasti.

Kororka lacagaha loo gudbiyey innkasso sannadkan ayaa la sheegay inay 15 boqolkiiba marka loo eego sannadkii horeeyey.