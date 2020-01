Kobieta z IS odrzuca zarzuty Sylvi Listhaug i Partii Postępu

- Nie wykorzystałam swojego chorego syna, aby powrócić do Norwegii.

OSLO (Nettavisen): Wiceliderka Partii Postępu (Frp) Sylvi Listhaug oświadczyła kilka dni temu, że kobieta powiązana z IS cynicznie wykorzystała swojego chorego syna, aby powrócić do Norwegii. Podobną opinię wydał rzecznik polityki imigracyjnej Frp, Jon Helgheim.

Kobieta związana z IS odpowiedziała Listhaug poprzez swojego obrońcę, Nils Christian Nordhus.

- Moja klientka odrzuca stawiane jej zarzuty. Najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. Gdyby nie jej zaangażowanie, dzieci nie wróciłyby do Norwegii. Dla dzieci najlepszym rozwiązaniem jest pobyt z matką, powiedział adwokat w rozmowie z Nettavisen.

Oskarżona o współpracę z IS odrzuca zarzuty. Zdjęcie pochodzi z czasu jej pobytu w obozie Al Hol w kontrolowanym przez Kurdów obszarze w Syrii. Zdjęcie: NRK

- Duże ryzyko

Podczas niedzielnej konferencji prasowej w siedzibie prawnika kobiety, Nordhus stwierdził również, że podróż chorego dziecka do Norwegii bez matki byłaby bardzo niebezpieczna.

- Dlaczego kobieta nie pozwoliła dzieciom na samodzielny powrót do Norwegii?

- Kobieta przedłożyła ponad wszystko interesy swoich dzieci. One są najważniejsze. Są też w oczywisty sposób bardzo związane z matką. Ponadto jedno z nich jest poważnie chore. Ich rozdzielenie mogłoby narazić dzieci na niebezpieczeństwo podczas podróży, ale mogłoby być też szkodliwe w Norwegii. Zatem jej wszystkie działania podyktowane były jedynie dobrem dzieci, powiedział Nordhus.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Chłopiec przeszedł poważne choroby, które zostały udokumentowane. Matka zna jego stan najlepiej. Wszyscy musimy się zgodzić, ze obecność matki jest gwarancją największego bezpieczeństwa jej dzieci.

Nordhus mówił także o bardzo złych warunkach panujących w obozie Al Hol w Syrii, gdzie kobieta IS przebywała wraz z dziećmi przez długi czas.

- Ewakuacja z obozu jest zawsze obłożona dużym ryzykiem. Jest to ekstremalne środowisko, a jawna chęć powrotu do kraju może spotkać się z represjami ze strony innych kobiet mieszkających w obozie. Wiemy, że w Al Hol miały miejsce zabójstwa, pożary namiotów i inne formy zamieszek, które dotykały internowane kobiety i dzieci. W tej sytuacji kobieta zdecydowała się na aktywną współpracę, choć wiedziała, że może to wiązać się z dużym ryzykiem, powiedział Nordhus.

Według danych Kurdyjskiego Czerwonego Półksiężyca w ubiegłym roku w obozie Al Hol zmarło 371 dzieci.

Adwokat Nils Christian Nordhus reprezentuje kobietę z IS. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Aresztowanie w Gardermoen

Przy pomocy władz norweskich w sobotnią noc 29-letnia kobieta IS wróciła z Syrii do Norwegii. Od 2013 roku przebywała w kraju rozdartym wojną. Przybyła do Gardermoen z dwójką dzieci, trzyletnią córką i pięcioletnim synem, uważanym za poważnie chorego.

Natychmiast po wylądowaniu na lotnisku Gardermoen, została aresztowana przez Policyjną Służbę Bezpieczeństwa (PST). Pracownicy służby zdrowia objęli opieką zarówno ją, jak i jej dzieci, lecz kobieta została pod nadzorem policji.

Sprawa sprowadzenia kobiety powiązanej z organizacjami terrorystycznymi wywołała kryzys w koalicji rządowej i doprowadziła do wyjścia Partii Postępu (Frp) z rządu.

Zdjęcia dzieci kobiety IS z obozu Al Hol. Zdjęcie: prywatne

- Bierze pełną odpowiedzialność

Nordhus uważa, że rozpowszechnianie informacji, że kobieta odmówiła przyjęcia pomocy lekarskiej na miejscu w obozie, nie jest pełną prawdą.

- Jeśli postawiona diagnoza jest właściwa to mamy dobrze udokumentowane, że obóz nie mógł zaoferować chłopcu właściwego poziomu leczenia. Bardzo cieszymy się, że rząd pomógł ewakuować go do kraju, powiedział prawnik podczas konferencji prasowej.

Podczas konferencji prasowej Nordhus odniósł się do medialnych wypowiedzi innych osób na temat swojej klientki:

- Jestem zdumiony, gdy czytam artykuły medialne, które przedstawiają kobietę w świetle nieudokumentowanych zarzutów stawianych przez PST.

Kobieta jest oskarżona o naruszenie przepisów zgodnie z paragrafem 136a kodeksu karnego, które dotyczy jej uczestnictwa w organizacji terrorystycznej w latach 2013–2019. Grozi za to do sześciu lat więzienia. Kobieta nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Kobieta opuściła Norwegię na przełomie lat 2012-2013 i dołączył do swojego zmarłego już teraz męża. Traktowane jest to przez norweskie prawo jako akt dołączenia do organizacji terrorystycznej (w czerwcu 2013 roku), a w świetle prawa jest to przestępstwem.

Kobiety IS stoją w kolejce po pomoc humanitarną w obozie al-Hol w Syrii. Tam też przebywała przez długi czas norwesko-pakistańska kobieta. Foto: Illustrasjonsfoto (NTB scanpix)

Kobieta twierdzi, że przez ponad pięć lat pobytu w Syrii nie robiła nic poza gotowaniem, praniem ubrań i sprzątaniem domu. Weryfikacja tego jest jednak trudna. Próbowała też uciekać z obozu i jak mówi Nordhus, próby te można udokumentować. Nettavisen zaznajomił się z dwoma dokumentami dowodzącymi aktywnych prób ucieczki kobiety z Syrii.

Co wiemy to o kobiecie sprowadzonej z Syrii do Norwegii:

• ma 29 lat, urodzona w Pakistanie, wychowana na wschodnich krańcach Oslo;

• ma dwoje dzieci, chłopca i dziewczynkę;

• po ślubie z norweskim dżihadystą Bastianem Vasquezem wyjechała do Turcji w 2013 roku, a następnie razem wyjechali do Syrii;

• para miała syna, który ma teraz pięć lat. Vasquez zmarł w 2015 roku;

• następnie kobieta poślubiła innego mężczyznę, z którym miała córkę. Córka ma trzy lata. Kobieta i jej dzieci opuścili obszar kontrolowany przez IS w Syrii na początku marca 2019 roku i od tego czasu przebywali w obozie al-Hol w Syrii;

• rząd od dawna wyrażał zaniepokojenie obywatelami Norwegii, którzy są internowani w Syrii. Przede wszystkim priorytetowo traktowane są norweskie dzieci mieszkające w obozach. Wiosną 2018 roku do kraju sprowadzono pięć sierot;

• w minionym tygodniu minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide (H) ogłosiła, że ​​29-letnia kobieta i jej dzieci zostaną sprowadzone do Norwegii. Frp sprzeciwiła się sprowadzeniu kobiety do Norwegii stając tym samym w jawnej opozycji do rządu;

• kobieta i jej dzieci zabrane zostały z obozu al-Hol z przyczyn humanitarnych. Powodem tego była choroba pięcioletniego syna kobiety;

• PST oskarżyła kobietę o udział w organizacjach terrorystycznych IS i Nusrafronten.

(Źródła: NTB, Aftenposten, VG, TV 2)

Inne artykuły Nettavisen w języku polskim znajdziesz TUTAJ

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

IS-kvinnen slår tilbake mot påstander fra Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet (Farid Ighoubah, Nina Lorvik)