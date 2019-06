Kolejki do diagnostyki nowotworowej – norwescy politycy reagują

Ostre reakcje polityków na informację, że na diagnostykę rentgenowską poważnych nowotworów oczekuje się kolejce nawet wiele miesięcy.

W poniedziałek agencja informacyjna NTB podała, że w szpitalu uniwersyteckim w Oslo (OUS) wielu pacjentów chorujących na choroby nowotworowe musi czekać miesiącami, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej diagnostyki rentgenowskiej, takiej jak CT (tomografia komputerowa) czy MR (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego).

Diagnostyka ta jest niezbędna, aby odpowiednio monitorować postępy leczenia i aby określić, czy zaordynowana terapia przynosi pożądany efekt. Niestety, często dochodzi jednak do sytuacji, w której pacjenci na spotkanie z prowadzących ich onkologiem przychodzą bez wykonanych zdjęć.

Sytuacja ta wywołała ostre reakcje polityków.

Frp: Wolność wyboru

Partia Postępu (Frp) uważa, że rozwiązaniem jest zwiększenie dostępu do prywatnych klinik i szpitali posiadających niezbędny sprzęt oraz wprowadzenie wolnego wyboru miejsca, gdzie badanie ma zostać przeprowadzone.

- W rządowej umowie koalicyjnej (podpisanej przez Høyre, Frp, Venstre oraz KrF) uzgodniono rozszerzenie możliwości wolnego wyboru miejsca leczenia, także poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału prywatnych specjalistów. Diagnostyka nowotworowa jest dobrym miejscem do rozpoczęcia zmian systemu ochrony zdrowia, mówi rzeczniczka zdrowia w Partii Postępu, Åshild Bruun-Gundersen w rozmowie z NTB.

- Nie rozumiem dlaczego nie można przeprowadzić diagnostyki rentgenowskiej w prywatnych klinikach. Dlaczego zmusza się ciężko chorych ludzi do długiego oczekiwania w kolejce po zdjęcie? Każdy chory powinien mieć możliwość wolnego wyboru, gdzie zwróci się po zaawansowaną diagnostykę rentgenowską taką jak MR czy CT. Taka usługa musi być opłacona z pieniędzy publicznych i nie jest istotne, czy będzie to państwowy szpital, czy też prywatna klinika.

KrF: Lepsze wykorzystanie sprzętu

Rządowy partner Frp, Chrzecijańska Partia Ludowa (KrF) uważa, że rozwiązanie proponowane przez Frp będzie zbyt kosztowne dla budżetu.

- Kupowanie usług od prywatnych klinik i szpitali jest bardzo drogie, mówi Geir Bekkevold, rzecznik zdrowia partii KrF.

Polityk uważa, że rozwiązaniem jest stworzenie systemu wykorzystującego w lepszym stopniu wolne moce w publicznych szpitalach. W sytuacji, gdy szpital nie jest w stanie obsłużyć wszystkich oczekujących i zaczyna tworzyć się się kolejka, system powinien natychmiast wskazywać, w której jednostce opieki zdrowotnej takie badanie można przeprowadzić szybciej.

SV: Ogromna odpowiedzialność

Minister zdrowia Bent Høie (H) oświadczył w poniedziałek, że spodziewa się, iż kolejki w szpitalu uniwersyteckim w Oslo (OUS) znikną w krótkim czasie. Sytuacja ma wrócić do normy poprzez zwiększenie ilości wykonywanych tam badań, albo poprzez zakup usług u podmiotów prywatnych.

- W tak poważnej sprawie przerażające jest to, że Høie nie zauważa, że to jego obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej, publicznej ochrony zdrowia. Po raz kolejny widzimy, że Høie nie bierze odpowiedzialności za to co dzieje się w publicznej służbie zdrowia. Tym samym pogłębia on podział na służbę zdrowia publiczną i prywatną, mówi polityk Socjalistycznej Partii Lewicy (SV) Sheida Sangtarash i ostrzega, że sprawa ta zostanie zgłoszona do parlamentu.

Sp: Fałszywe nadzieje

Kjersti Toppe z Partii Centrum (Sp) również zareagowała na oświadczenie ministra zdrowia Benta Høie.

- Høie obwinia szpital uniwersytecki w Oslo (OUS), ale to przecież rząd wprowadził pakiety lecznicze, bez zapewnienia źródeł ich finansowania. Statystyki wskazują, że wprowadzone pakiety nie poprawiły w żadnym stopniu dostępu do leczenia publicznego, a osiągane wyniki są wręcz gorsze.

- Høie musi wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać dawać pacjentom fałszywe nadzieje. Sytuacja się nie poprawi jeśli szpitale nie otrzymają odpowiednich środków finansowych, mówi.

