Komitet programowy Høyre proponuje: 50 lat pozbawienia wolności dla terrorystów

Komisja programowa Høyre uważa, że ​​kary dla terrorystów muszą zostać zaostrzone.

Partia Høyre jest właśnie w trakcie przygotowywania nowego programu politycznego przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Po analizie wyników ostatnich sondaży poparcia dla partii politycznych, Høyre może mieć motywację do tworzenia nowego programu politycznego. Partia może się bowiem pokusić o przełamanie magicznej bariery wygrania wyborów trzeci raz z rzędu.

Przed wyborami ważną kwestią dla Høyre będzie bezpieczeństwo. Komitet programowy ugrupowania, pracujący aktualnie nad stworzeniem nowych ram programowymi partii uważa, że ​​świat w ostatnich latach zmienił się na tyle, że maksymalna kara za przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną musi wzrosnąć.

Dziś kara za najpoważniejsze przestępstwa terrorystyczne wynosi 30 lat. Høyre proponuje wydłużenie tej kary do 50 lat.

- Sprawa Manshausa jest ostatnim przykładem terroryzmu w Norwegii. Wciąż widzimy nowe oblicza terroru. Niedawno w Niemczech pewien mężczyzna jadąc samochodem świadomie wjechał w grupę motocyklistów na autostradzie. Groźne przejawy terroru należy karać surowiej, mówi Mahmoud Farahmand.

Mahmoud Farahmand jest członkiem komitetu programowego, posiadającym jednocześńnie duże doświadczenie zdobyte w siłach zbrojnych. Kwestiami bezpieczeństwa zajmuje się od wielu lat.

- Istnieje wile powodów, dla których terroryzm powinien być karany bardziej surowo. Są to przestępstwa wyjątkowo okrutne, gdzie ofiarami padają niewinni ludzie. Może nam się to podobać lub nie, ale Norwegia zmieniła się w ostatnich latach, mówi Farahmand.

- Czy myślisz, że terrorystów odstraszą surowsze kary?

- Trudno dokładnie przewidzieć jaki będzie wynik zaostrzenia kar, ale zdecydowanie musimy zrobić to, co jest w naszej mocy. Ci, którzy chcą umrzeć za sprawę, prawdopodobnie i tak to zrobią. Tutaj chodzi o dotarcie do tych, którzy podjęcie aktu terroru jeszcze rozważają, mówi Farahmand.

Inne partie do propozycji zaostrzenia kar wyraziły sceptycyzm. Jedyną partią oprócz Høyre, która dała jasno do zrozumienia, że ​​chce zaostrzyć kary, jest Partia Postępu (Frp).

- Czy pozostałe siły polityczne poprą wasz pomysł?

- Mam nadzieję. Potrzebujemy zaostrzenia kar. Jako partia prawa i porządku musimy przewodzić w takich inicjatywach. A przecież nie mówimy tutaj o wrzucaniu ludzi do lochów. Resocjalizacja jest ważną częścią odbywania kary przez osadzonych, mówi Farahmand.

W 2016 roku partia Høyre zaproponowała podwyższenie wyroków za terroryzm do 40 lat, jednak nie uzyskała aprobaty w parlamencie. Inne inicjatywy rządu zaostrzające kary również zostały odrzucone.

- Dlaczego teraz jest nadzieja na to, że zmiany zostaną zaakceptowane?

- Od 2016 roku wiele się zmieniło. Doświadczamy aktów terroryzmu zarówno ze strony prawicowych ekstremistów, islamistów, jak i ze strony innych grup terrorystycznych. Dlatego prawdopodobnie tym razem uda nam się uzyskać wsparcie parlamentu dla naszych propozycji, mówi Farahmand.

