Komplett.no znika z centrum Oslo

Poddali się po ośmiu latach.

Komplett.no zamyka swój sklep wystawowy i punkt odbioru w centrum Oslo. Nettavisen uzyskał potwierdzenie tych informacji od Komplett.no.

Komplett.no to dostawca elektroniki i sprzętu AGD i największy norweski sklep internetowy. Od ośmiu lat, w zamykanym sklepie, klienci mieli możliwość odbioru towarów zamówionych przez stronę internetową.

Punkt znajduje się na rogu Placu Fridtjofa Nansena i Placu Księżnej Märthy, w tak zwanym Borggården tuż za ratuszem w Oslo. Jest to wyjątkowy obszar w stolicy Norwegii, m.in. dlatego, że było to jedno z pierwszych miejsc w centrum Oslo, gdzie rada miasta usunęła wszystkie parkingi.

- W związku z wygaśnięciem naszej umowy najmu w Kronprinsesse Märthas Plass postanowiliśmy zamknąć punkt odbioru w stolicy, napisała w mailu do Nettavisen Kristin Hovland, dyrektor ds. komunikacji.

Kristin Hovland dyrektor ds. komunikacji w Komplett.no. Foto: Photo by Komplett / Morten Rakke

- Smutek

Komplett.no nie chce się wypowiadać na temat powodów zamknięcia punktu odbioru. Dla Bjørna Næs, lidera Stowarzyszenia Handlu i Usług w Oslo (Oslo Handelsstands Forening), oczywistym jest, że do podjęcia tej decyzji przyczyniło się usunięcie miejsc parkingowych znajdujących się w pobliżu punktu odbioru towarów.

- To smutne, ale przecież lepiej jest mieć punkt odbioru towarów, do którego można dojechać samochodem. W tej chwili pod punkt Komplettt.no podjechać samochodem nie można. Jedynym środkiem transportu pozostaje autobus. To powoduje, że towary cięższe nie mogą być z tego miejsca odebrane. A przecież wiele produktów kupowanych przez sieć Komplett to rzeczy ciężkie, takie jak telewizory, kuchenki, pralki, zmywarki. Powód zamknięcia punktu jest oczywisty, mówi Næs w rozmowie z Nettavisen.

Bjørn Næs, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Handlu i Usług w Oslo (Oslo Handelsstands Forening OHF). Zdjęcie: (OHF)

Nowa umowa

Kristin Hovland z Komplett.no odmówiła komentarza do sugestii Næsa, że brak miejsc parkingowych przyczynił się do decyzji o zamknięciu punktu. Podkreśliła jednak, że Komplett.no umożliwi klientom możliwość odbierania towarów w inny sposób.

- Podjęliśmy współpracę z firmą Porterbuddy w zakresie dostawy towarów bezpośrednio do domów. Będzie to dobra alternatywa do odbioru w punkcie w centrum Oslo. Będziemy uważnie obserwować, w jaki sposób nasi klienci odbierają tę zmianę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, rozważymy otwarcie nowego punktu odbioru, po dokonaniu dokładnej oceny lokalizacji i dostępności, powiedziała Hovland.

Næs z Oslo Handelstands Forening twierdzi, że już od pewnego czasu tak zwany «ciężki handel», czyli elektronika i meble, znika z centrum Oslo.

- Ci, którzy sprzedają produkty, które muszą być dostarczone samochodem, nie mają dobrych warunków do handlu w centrum z Oslo. Elkjøp i Power mają co prawda sklepy wystawowe w centrum miasta, ale towary preznaczone do bezpośredniego odbioru przez klientów wysyłane są do innych sklepów.

