Konferencja: - Konsultujemy możliwość wprowadzenia paszportu osób zaszczepionych

Mieszkańcy domów opieki wkrótce zostaną zaszczepieni.

MARMORHALLEN/AKERSGATA (Nettavisen): Ta grupa społeczna żyła w izolacji od marca 2020 roku, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce znów będą mogli przywitać się ze swoimi bliskimi:

- Zacznę od kilku słów w sprawie propozycji wprowadzenia godziny policyjnej, która wywołała powszechną dyskusję. Konsultacje w tej sprawie zakończą się w niedzielę i wtedy podejmujemy decyzję czy propozycję tę procedować dalej w Stortinget. Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie - powiedziała na wstępie dzisiejszej konferencji prasowej minister sprawiedliwościMonica Mæland.

Minister odniosła się również do zarzutów braku kontroli na granicach.

- To nieprawda, że ​​granice z Norwegią są szeroko otwarte i pozbawione kontroli. W praktyce granica jest zamknięta dla prawie wszystkich, którzy nie mieszkają w Norwegii, powiedziała Mæland.

- Od 22 stycznia policja we współpracy z żołnierzami wojsk terytorialnych wzmocniła kontrolę graniczną. Na granicy ustawione są fizyczne bariery oraz analizowane są dane o ruchu podróżnych. Również na szczeblu krajowym współpracujemy, aby uzyskać dane dotyczące ruchu na granicach. O połowę spadła liczba zarejestrowanych podróżnych przybywających do Norwegii. To pokazuje, że wprowadzone środki działają - dodała.

- W domach opieki będzie można wkrótce uściskać swoich bliskich

- Tęsknimy za podróżami, za treningami, za przytuleniem najbliższych nam osób. Już w przyszłym tygodniu mieszkańcy domów opieki będą mogli ponownie uściskać swoich bliskimi. Dotyczy to osób, którzy otrzymają drugą dawkę szczepionki. Nie będzie potrzeby utrzymywania dystansu od odwiedzających, powiedział minister zdrowia Bent Høie.

Nowe wskazówki dotyczące ponownego otwarcia domów opieki dla odwiedzających będą obowiązywały od poniedziałku 8 lutego. Ministerstwo Zdrowia w komunikacie przypomina jednak, że pełna ochrona zapewniona jest dopiero po 1-2 tygodniach od przyjęcia drugiej dawce szczepionki.

Sprecyzowano również, że decyzje o zasadach odwiedzin domów opieki, w których nie wszyscy mieszkańcy zostali zaszczepieni, są podejmowane indywidualnie.

Spadek liczby zakażeń

Dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego FHI Camilla Stoltenberg powiedziała, że ​​w ostatnich tygodniach nastąpił spadek liczby odnotowanych przypadków infekcji.

- Jesteśmy usatysfakcjonowani. Widzimy efekt wprowadzonych środków kontroli infekcji. Uważamy, że w dużym stopniu przyczyniła się do tego kontrola wjazdów do kraju - powiedziała Stoltenberg.

Dyrektorka FHI powiedziała ponadto, że w tym tygodniu zostanie rozdystrybuowanych 95.000 dawek szczepionki, a dodatkowe 36.000 zostało zarezerwowanych dla specjalistycznej służby zdrowia.

- Do tej pory zaszczepiliśmy ponad 22.000 osób w gminnych oddziałach specjalistycznej służby zdrowia - powiedziała Stoltenberg.

Paszport zaszczepionego

Minister zdrowia Bent Høie powiedział, że Norwegia jest zaangażowana w dyskusję na temat wprowadzenia międzynarodowego paszportu osób zaszczepionych.

- Prowadzimy w tej sprawie dialog z innymi krajami oraz WHO - powiedział Høie.

Dyskusja rozpoczęła się po ogłoszeniu przez Danię w środę rano, że w kraju wprowadzony zostanie paszport koronawirusowy. Będzie on przepustką, która sprawi, że biznes znów zacznie funkcjonować, ale także da możliwość powrotu do życia towarzyskiego.

- Ważne będzie ustanowienie zasad, które będą obowiązywały osoby w pełni zaszczepione. Chodzi o zasady kontroli zakażeń, tj. kwarantannę, testy i swobodę podróżowania. Wszelkie decyzje oparte musza być na wiedzy - powiedział minister zdrowia.

Złagodzenie obostrzeń w niektórych gminach

Od środy w kilku wschodnich gminach nastąpi pewne złagodzenie środków kontroli zakażeń, które wprowadzono, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się angielskiej mutacji wirusa.

W środę poinformowano też, że w okręgu Vestland wykryto dwa przypadki południowoafrykańskiej mutacji wirusa. Szpital uniwersytecki Haukeland potwierdził, że w zbadanych próbkach zidentyfikowano dwa przypadki zakażenia wariantem południowoafrykańskim i cztery wariantem angielskim, donosi agencja informacyjna NTB. Wszystkie próbki pochodzą z obszaru okręgu medycznego Helse Bergen.

Gazeta Akers Avis Groruddalen zgłosiło dwa kolejne przypadki zmutowanego wariantu wirusa u osób z zakładów mleczarskich Tine w Oslo.

W środę w gminach Kvam i Samnanger w okręgu Vestland zdiagnozowano angielski wariant wirusa. Zmutowane przypadki koronawirusa potwierdzono także w gminie Ulvik.

