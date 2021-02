Konferencja prasowa: Ponad 70.000 osób w pełni zaszczepionych - FHI widzi pierwsze efeky szczepień

Priorytetem w łagodzeniu obostrzeń będą dzieci i młodzież.

- We wtorek rząd ogłosił, że od czwartku 18 lutego, środki kontroli zakażeń dla kilku gmin Norwegii Wschodniej zostaną zniesione.

- W tym przypadku to same gminy będą decydowały o poziomie stosowanych obostrzeń.

- Halden, Oslo i Sarpsborg zastosowały do tej pory najsurowsze środki narzucone przez rząd, na poziomie C.

Minister zdrowia i opieki Bent Høie (H) uczestniczył dziś w konferencji prasowej wraz z m.in. z zastępcą Generalnego Dyrektora Zdrowia Espenem Rostrupem Nakstadem i Geirem Bukholmem z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

- Chcemy priorytetowo traktować dzieci i młodzież

- Wiem, że wiele osób oczekuje złagodzenia krajowych środków kontroli zakażeń. Jeśli będzie to tylko możliwe, rząd będzie traktował priorytetowo łagodzenie środków dla dzieci i młodzieży. Jednak oznacza to zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji i prawdopodobny wzrost liczby zakażonych. Dlatego też nie możemy jednocześnie łagodzić środków dla dorosłych - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Bent Høie.

Do tej pory w Norwegii (stan na 16 lutego) podano 304.780 dawek szczepionki przeciw koronawirusowi. Według FHI, 71.418 Norwegów zostało już zaszczepionych dwoma dawkami.

Zdaniem ministra zdrowia nie ma żadnych przesłanek, aby łagodzić środki tylko tym, którzy zostali już zaszczepieni.

- Nie planujemy sytuacji, w której latem tego roku będziemy organizować festiwale dla zaszczepionych lub będziemy tylko dla zaszczepionych otwierać centra handlowe, zaznaczył minister.

Wnioski dotyczące dalszej strategii szczepień nie pojawią się w tym tygodniu.

Rezygnacja ze szczególnych środków dla gmin Norwegii Wschodniej

- Na podstawie opinii Generalnej Dyrekcji Zdrowia zdecydowaliśmy, że wzmocnione środki kontroli zakażeń zostaną cofnięte w nocy z czwartku 18 lutego. Gminy przejdą na stosowanie środków lokalnych. Wyjątkiem są gminy Hvaler i Fredrikstad, które potrzebują na to więcej czasu.

Dodatkowe środki zostały wprowadzone w wielu gminach Norwegii Wschodniej po wybuchu ognisk epidemii w Nordre Follo i Halden.

Zmiany dotyczyć będą m.in. Oslo, Halden i Sarpsborg

- W ciągu najbliższych kilku dni gminy same zdecydują, jakie działania lokalne podejmą. Nie musi to oznaczać łagodzenia środków w gminie, w której mieszkasz. Gminy zgadzają się z rządem, że dzieci i młodzież są pierwsze w kolejności do znoszenia obostrzeń.

Od czwartku studenci z regionu Oslo mogą ponownie odwiedzać czytelnie i kampusy - podsumowuje agencja informacyjna NTB.

Czytelnie i kampusy w regionie Oslo zostały zamknięte 23 stycznia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się brytyjskiej mutacji koronawirusa.

- Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że aktualnie posiada lepszy przegląd sytuacji związanej z zakażeniami różnymi mutacjami wirusa zarówno w Oslo, Halden, Sarpsborg, jak i w okolicznych gminach. Zintensyfikowano prace nad wykrywaniem zakażeń oraz nad obserwacją rozprzestrzeniania się infekcji między innymi, poprzez zlecenie testów zarówno podczas rozpoczynania, jak i wychodzenia z kwarantanny, pisze Generalna Dyrekcja Zdrowia w swojej rekomendacji dla rządu.

Halden, Oslo i Sarpsborg zastosowały najbardziej rygorystyczne środki kontroli zakażeń na poziomie C (na przykład zamknięte centra handlowe, centra fitness). Teraz proponuje się zniesienie tych obostrzeń.

Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) podkreśla, że gminy chcą kontynuować działania na wysokim poziomie obostrzeń i samodzielnie podejmować decyzje.

- Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego wspiera prowadzenie gminnych ocen ryzyka i może udzielać gminom porad i wskazówek w zakresie wyboru lokalnych środków - podaje FHI w swoich zaleceniach.

FHI: Pierwszy efekt szczepień

Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) uważa, że mniejsza liczba przyjęć do szpitali i mniej zgonów są efektem szczepień przeciwko koronawirusowi wśród osób starszych, donosi NTB.

- Widzimy, że spada liczba przyjęć do szpitali oraz obserwujemy mniej ognisk epidemii w instytucjach dla osób starszych. Myślę, że możemy to odebrać jako wyraźny sygnał, że zaczynamy dostrzegać efekt szczepionki, mówi w wywiadzie udzielonym gazecie VG Frode Forland z FHI.

W tygodniu 53 zeszłego roku, w grupie wiekowej 90+ zarejestrowano 73 zarażone osoby na 100.000 mieszkańców.

W 5 tygodniu tego roku zarejestrowano 11,1 zakażonych osób na 100.000 mieszkańców.

- Jest znaczący spadek, ale mamy też dobrą tendencję w grupie wiekowej 20-29 lat - mówi Forland.

- Mieliśmy już liczby na poziomie 160 zakażonych na 100.000, a teraz wartość ta spadła do 43, podkreśla.

Według przeglądu wykonanego przez VG wynika, że od stycznia nastąpił również spadek liczby zgłaszanych zgonów.

Statystyki pokazują, że większość zaszczepionych mieszka w okręgu Viken, a następnie w okręgach Oslo i Vestland. Tuż za nimi znajdują się okręgi Vestfold i Telemark, Trøndelag oraz Innlandet.

Spośród zaszczepionych w wieku powyżej 85 lat, 80 procent mężczyzn i 78 procent kobiet zostało już zaszczepionych jedną dawką szczepionki.

W grupie wiekowej 74–85 lat zaszczepiono 25 procent kobiet, a 23 procent mężczyzn.

Pierwsi w kolejce do szczepień byli mieszkańcy domów opieki i wybrane grupy pracowników służby zdrowia. Norwegia rozpoczęła szczepienia 27 grudnia.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Bent Høie om lettelser i tiltakene: - Barn og ungestår først i køen (Trond Lepperød, NTB, Mario Andrés Neira Torres)

