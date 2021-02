Konferencja prasowa: - Powrót do normalności możliwy za 100 - 150 dni

Generalny Dyrektor Zdrowia optymistycznie przewiduje, kiedy nasze życie wróci do normy.

Minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland, minister zdrowia i usług opiekuńczych Bent Høie, Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog i dyrektorka Departamentu Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego Line Vold, wzięli udział w środowej konferencji prasowej poświęconej sytuacji epidemicznej w Norwegii.

MARMORSALEN, OSLO (Nettavisen): Rząd nie odważy się złagodzić środków kontroli zakażeń. Argumentami są: wskaźniki infekcji, które obniżają się zbyt wolno oraz pojawiające się lokalne ogniska zakażeń zmutowanymi odmianami wirusa.

Pomimo tej deklaracji, Generalny Dyrektor Zdrowia Bjørn Guldvog odważył się wygłosić dość optymistyczne prognozy:

- Myślę, że za 100 - 150 dni nasze życie będzie bardziej normalne. Oczywiście nie można tego zagwarantować, ponieważ wszystko jeszcze może się zmienić.

Jeśli szacunki Gulvdoga potwierdzą się, to do normalności wrócimy w Norwegii 21 maja, czyli na początku weekendu Zielonych Świątek.

FHI z nowym scenariuszem szczepień

Line Vold z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) przyznała, że podziela nadzieje Gulvdoga:

- Wiele zależy od tempa szczepienia populacji i tego, jak skutecznie szczepienia będą chronić przed zakażeniami. Szczepienia dają nam lepsze perspektywy. Na stronie internetowej fhi.no opublikowaliśmy dwa możliwe scenariusze dostaw szczepionek. W najbardziej optymistycznym scenariuszu powinniśmy być w stanie zaoferować szczepionki dużej części dorosłej populacji wraz z nadejściem lata, mówi Vold w rozmowie z Nettavisen.

Najważniejsze dane z FHI:

FHI odnotowuje dalszy spadek liczby zakażonych, ale spadek został spowolniony w 5 tygodniu

W Oslo nadal rejestruje się najwięcej przypadków zakażeń na 100.000 mieszkańców, ale w zeszłym tygodniu wartość ta spadła o 30 procent

W tygodniu 5 liczba zgłoszonych przypadków wzrosła w pięciu okręgach (Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland i Viken),

Obserwowany jest obecnie znaczący spadek liczby przyjęć do szpitali i na oddziały intensywnej terapii a także spadek liczby zgonów

Liczba osób poddanych testom na obecność koronawirus spadła w tygodniu 5 o 14 procent - w porównaniu z tygodniem 4

Do tej pory do Norwegii wysłano ponad 200.000 dawek szczepionek. 47.000 Norwegów otrzymało drugą dawkę szczepionki.

- Nadal musimy ograniczać liczbę osób wjeżdżających do Norwegii

- Zamknięte granice mają poważne konsekwencje dla wielu osób i dla życia zawodowego w Norwegii - rozpoczęła minister sprawiedliwości Monica Mæland.

- Od 29 stycznia prowadzimy dialog ze środowiskiem biznesowym, aby uzyskać informacje dotyczące konsekwencji wprowadzonych przepisów i omówić możliwe rozwiązania, także w dłuższej perspektywie. Poprosiliśmy również FHI i Generalną Dyrekcję Zdrowia o konsultacje. Zalecenia władz służby zdrowia są jasne. Sytuacja pandemiczna wskazuje, że musimy nadal ograniczać liczbę osób przybywających do Norwegii tak bardzo, jak to możliwe, powiedziała Mæland, dodając, że ograniczenia wjazdu zostaną w pierwszej fazie przedłużone do 28 lutego. Rząd poinformował jednak, że w niektórych obszarach istnieje możliwość ​​złagodzenia obowiązujących obostrzeń.

- Bardzo ważne jest, aby osoby, które teraz podróżują do Norwegii, faktycznie poddawały się testom i wypełniały obowiązek kwarantanny. Prowadzone będą losowe kontrole przybywających do kraju, powiedziała Mæland, dodając, że obecnie największą grupą przekraczających granice są fińscy i szwedzcy pracownicy, codziennie lub na przykład co tydzień dojeżdżający do pracy.

Porady na ferie zimowe

W piątek Generalna Dyrekcja Zdrowia i FHI udzielą porad na nadchodzące ferie zimowe. Høie powiedział, że jedna rada jest oczywista:

- W czasie ferii zimowych nie powinniśmy wyjeżdżać za granicę.

