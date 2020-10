Kłopoty z liceami w Oslo: - Segregacja, presja ocen, niepewność

Zdecydowana większość organów konsultacyjnych wyraża zaniepokojenie segregacją liceów w Oslo.

- Dzisiejsze rekrutacje, prowadzone na podstawie ocen, nie zapewniają równej oferty edukacyjnej i prowadzą do segregacji, presji wyników w nauce, niepewności, pojawiania się przegranych i zwycięzców (zarówno szkół jak i uczniów), zniechęcenia i rezygnacji ze szkoły. Chcemy modelu, który dokona zmian w podzielonym mieście - pisze m.in. Stowarzyszenie Edukacyjne w Oslo.

Pytanie, na które Rada Miasta musi odpowiedzieć do wiosny przyszłego roku, brzmi:

Czy przyjmowanie do liceów w Oslo powinno być nadal oparte na ocenach, czy też należy bardziej kłaść nacisk na postępy ucznia lub inne kryteria?

Przewodniczący Rady Miasta Oslo, Raymond Johansen (Partia Pracy) dał jasno do zrozumienia, że ​​już obecnie istnieją zbyt duże różnice między szkołami średnimi w stolicy Norwegii, a obecny model oparty na ocenach wręcz pogłębia te różnice.

Powołana w tym celu komisja przyjrzała się kilku alternatywnym modelom przyjęć do szkół i już na początku tego roku zaleciła zbadanie dwóch alternatywnych modeli: modelu progresji, który nagradza postęp i wysiłek ucznia oraz zmodyfikowanego modelu opartego na ocenach.

W ramach konsultacji, których termin minął 1 października, otrzymano 15 odpowiedzi, które bardzo różnią się w ocenie branych pod uwagę modeli przyjęć do szkół.

Ostrzeżenie przed manipulacją

Duża część organów konsultacyjnych jest z kolei bardzo sceptycznie nastawiona do modelu progresji. Model ten polega na umieszczeniu uczniów ósmej klasy w różnych tzw. klasach doskonalenia (mestringsklasse), a przyjmowanie do liceum zależeć by miało od postępów ucznia osiągniętych do 10 klasy.

- Jestem sceptycznie nastawiony do programu progresywnego, częściowo dlatego, że promuje on strategiczne zachowania wśród uczniów. Jeśli opłaca się zrobić źle na 8. kroku, aby osiągnąć wysoki postęp w kierunku 10., to wprowadzamy system, który nagradza strategiczne zachowanie. Ponadto uważam, że ten model doprowadzi do zwiększenia biurokracji i większego obciążenia pracą nauczycieli.

Wielu ekspertów ostrzega przed ryzykiem manipulowania modelem, ponieważ promuje on wśród uczniów tzw. «strategiczne zachowania». Istnieje bowiem obawa, że uczniowie mogą na początku ósmej klasy udawać słabszych niż są w rzeczywistości tylo po to, by osiągnąć jak największy postęp w klasie 10.

Stowarzyszenie Edukacyjne ostrzega, że ​​presja rodziców i uczniów na nauczycieli może być duża, a podział na grupy może być postrzegany jako piętnujący.

Specjaliści ze Szkoły katedralna w Oslo (Oslo katedralskole – Scholae Osloensis) uważają, że ​​model ten zwiększa presję na oceny wśród najlepszych uczniów, którzy będą musieli konkurować tylko ze sobą w w ramach swojej klasy doskonalenia.

Centralna Rada Młodzieży w Oslo (SUR) obawia się też, że proponowany model progresji sprawi, że uczniowie zaczną odczuwać silny stres, związany z presją dostania się do właściwej szkoły ponadgimnazjalnej, już w ósmej klasie.

Zmodyfikowane przyjęcie oparte na ocenach

Wiele organów konsultacyjnych jest bardziej otwartych na propozycję zmodyfikowanej rekrutacji opartej na podstawie ocen, gdzie oceny zostają uzupełnione punktami za inne czynniki, takie jak płeć, miejsce zamieszkania, pochodzenie mniejszościowe, znajomość języka norweskiego lub nietradycyjny wybór zawodu - kojarzonego tradycyjnie z płcią przeciwną.

- Ta alternatywa może mieć potencjał, ale zależy to od tego, jakie algorytmy zostaną zastosowane - pisze szkoła Groruddalen School w odpowiedzi na pytania zadane w ramach konsultacji nowych modeli rekrutacji.

Szkoła Groruddalen i liceum Bjørnholt opowiadają się również za trzecim modelem - kwotowym, którego większość członków Komisji nie zdecydowała się poddać dalszej ocenie.

System kwotowy, miałby polegać na tworzeniu w szkołach limitów uczniów na różnych poziomach kompetencji.

Miejski Komitet Rodziców w Oslo jest jednym z tych, którzy wspierają istniejący model naboru oparty na podstawie ocen i uważają, że chroni on cel, którym jest ukończenie szkoły przez jak największą liczbę uczniów. Uważają oni, że system ten zapewnia uczniom możliwie największą swobodę wyboru.

