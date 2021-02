Koszmarny wynik Equinor: Miliardy na minusie

Trudne zakończenie roku 2020 dla Equinor. Nigdy wcześniej wyniki po opodatkowaniu nie były tak słabe.

Kryzys na rynku ropy w czasie pandemii koronawirusa i bardzo niskie ceny tego surowca spowodowały, że wiele norweskich firm przemysłu naftowego i gazowego będzie pamiętać miniony rok jeszcze przez długi czas.

Skorygowany zysk operacyjny Equinor za czwarty kwartał 2020 roku wyniósł 0,76 mld USD. Wynik ten jest znacznie gorszy od analogicznego okresu w 2019 roku, który zakończył się zyskiem w wysokości 3,55 mld dolarów.

Skorygowany wynik po opodatkowaniu to wartość minus 550 mln dolarów, czyli minus 4,6 mld koron norweskich. Wynik ten jest gorszy od przewidywań analityków, którzy szacowali stratę w wysokości minus 409 mln dolarów.

Oby znaleźć w przeszłości podobnie złe dane należy cofnąć się do trzeciego kwartału 2016 roku, czyli do środka kryzysu naftowego. Wtedy to strata po opodatkowaniu wyniosła minus 261 mln dolarów.

Wpływ na negatywne dane za czwarty kwartał miały duże odpisy w Tanzanii, gdzie Equinor odnotował stratę w wysokości 8,5 mld NOK.

Szef Equinor podejmuje działania

W komunikacie prasowym, stosunkowo niedawno powołany dyrektor generalny Anders Opedal mówi, że Equinor będzie firmą konkurencyjną, tworzącą wartości w czasie nadchodzącej zielonej zmiany. Zwraca też uwagę, że firma podjęła decyzje inwestycyjne dotyczące morskich farm wiatrowych Dogger Bank A i B na szelfie brytyjskim, wygrała największy w historii morski kontrakt wiatrowy w USA i rozpoczęła budowę Hywind Tampen - pierwszej i największej w kraju komercyjnej pływającej morskiej farmy wiatrowej.

- Podejmujemy również kroki w celu optymalizacji działalności związanej z wydobyciem ropy i gazu, co w czwartym kwartale doprowadziło do zwiększonych wydatków w Tanzanii i odpisu aktualizującego wartość majątku własnego w Stanach Zjednoczonych, mówi Opedal.

W 2020 roku Equinor stracił na lądowych projektach naftowych w USA ponad 200 miliardów koron norweskich. Norweska firma ogłosiła w czwartek, że sprzedaje swoje aktywa w Północnej Dakocie i Montanie firmie Grayson Mill Energy za 900 milionów dolarów. Zlokalizowane w tych stanach pole wydobywcze Bakken zostaje poświęcone, ponieważ Equinor podejmuje działania mające na celu zwiększenie rentowności na arenie międzynarodowej.

Wynik roczny jest gorszy o 81 procent - ogromne odpisy

Skorygowany zysk operacyjny Equinor po opodatkowaniu za 2020 rok wyniósł 924 mln dolarów, czyli około 7,8 mld koron norweskich. To spadek o 81 procent w porównaniu do wyników z 2019 roku.

W ubiegłym roku firma sprzedawała baryłkę ropy za średnio 36,5 dolara, czyli za cenę o 35 procent niższą niż w 2019 roku, gdzie średnia cena baryłki wynosiła 56 dolarów. W ten sposób Equinor zarobił znacznie mniej pieniędzy, mimo że w 2020 roku wyprodukował dokładnie tyle samo ropy i gazu co w 2019.

Na zły wynik wpływ miały również znaczące odpisy aktualizacyjne. W sumie Equinor dokonał skorygowanej amortyzacji, amortyzacji i odpisów netto o wartości 9,52 mld USD w 2020 roku, czyli 80,3 mld koron przy obecnym kursie dolara. W 2019 roku analogiczna kwota wyniosła 9,77 mld USD.

