Kłótnia między Frp a Høyre: - Marnowanie pieniędzy na klimatyczne bzdury

Frp uważa, że Høyre kupiło przychylność lewicy w polityce klimatycznej. Frp chce oszczędzać i zrezygnować z drogich inicjatyw klimatycznych.

OSLO, STORTINGET (Nettavisen): Polityka klimatyczna stała się ostatnio jedną z najważniejszych i najbardziej gorących kwestii dla norweskich wyborców. Partia Postępu (Frp) od dawna była krytykowana za swój daleko idący sceptycyzmu wobec zmian klimatycznych wspowodowanych działalnością człowieka. Partia zapewnia, że właśnie ​​teraz przyszedł czas na działanie.

- Musimy mieć rozsądną politykę klimatyczną. Politykę, która nie rujnuje codziennego życia zwykłych ludzi, mówi Jon Georg Dale, rzecznik Frp ds. polityki klimatycznej.

- Marnowanie pieniędzy podatników

W raporcie Klimakur 2030 rząd przedstawił jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć założone cele klimatyczne. Znaczna część planowanych działań będzie jednak bardzo kosztowna i mieścić się będzie w kategorii 1.500 koron na tonę CO2.

- Polityka klimatyczna musi wrócić na rozsądne tory. Wyrzucanie pieniędzy podatników na nieskuteczne i kosztowne przedsięwzięcia nie jest drogą, która powinniśmy podążać. Jak najszybciej musimy powstrzymać działania klimatyczne, które kosztują zbyt wiele, mówi.

KŁÓTNIA: polityk FRP Jon Georg Dale uważa, że ​​konserwatyści kupili poparcie lewicy przychylając się do ich wizji polityki klimatycznej. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Według Centralnego Urzędu Statystycznego ruch drogowy generuje dziś około 8,7 mln ton CO2. Jeśli chcielibyśmy obniżyć emisję odpowiadającą emisji całego transportu drogowego w Norwegii, to przy pomocy najdroższych środków z pakietu rządowego będzie to kosztować 13 miliardów koron.

- Jeśli mamy osiągnąć cele klimatyczne czy konieczne jest zastosowanie tak kosztownych środków?

- Nie. W końcu emisje są globalne. Przykład: teraz nawet Høyre ma ambicje zmienić źródło zasilania platform wydobywczych. Oznacza to, że musimy ustawić na lądzie kilka turbin wiatrowych, aby przesyłać energię elektryczną na platformy wiertnicze - zamiast spalania w tym celu gazu. Wydobyty gaz, wysyłamy jednak do Niemiec i tam też jest on spalany. To czyste szaleństwo, mówi Dale w rozmowie z Nettavisen.

- Emisje są globalne

Dale uważa, że ​​takie działania zaszkodzą Norwegii, która już i tak w wyniku epidemii koronawirusa znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W przyszłości najważniejsze musi być tworzenie miejsc pracy.

- Wydanie 5.000–10.000 koron na zmniejszenie emisji CO2 o tonę nie jest efektywne - mówi.

- Co zatem należy zrobić, aby ograniczyć emisje?

- Pierwszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to wykorzystać pełną elastyczność kwot. Oznacza to kupowanie kwot (uprawniających do emisji CO2 - przyp. red.) w innych krajach, które mogą dzięki temu podjąć proste kroki ograniczające swoje emisje. Kroki, które Norwegia już zrobiła. «Problem» Norwegii polega na tym, że wykonaliśmy już wiele prostych i tanich działań w celu ograniczenia emisji. Norwegia jest już w pełni zaopatrzona w energię pochodzacą z wody i wiatru. To pokazuje, dlaczego warto stosować handel kwotami emisji, ponieważ dzięki temu możemy skłonić inne kraje, aby zrobiły to samo, mówi.

Fakta Handel przydziałami (kwotami) emisji CO2 ↓ Handel przydziałami (kwotami) emisji CO2 to rynkowa metoda ograniczania społecznych i ekonomicznych kosztów zanieczyszczeń powietrza . System opiera się na dobrowolnych lub ustawowych zezwoleniach/certyfikatach uprawniających do emisji określonej ilości dwutlenku węgla, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ich ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw, szczególnie w branży chemicznej, nafto-gazowej, rolniczej i farmaceutycznej, do inwestowania w technologie mniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

- Innym tanim środkiem klimatycznym jest ponowne zalesianie. Mamy dobrą okazję do zasadzenia dużej ilości lasów, co ograniczy emisje klimatyczne - mówi Dale.

Høyre – podejdźmy do tego spokojnie

Rzecznik Høyre ds. polityki klimatycznej Stefan Heggelund uważa, że ​​Dale powinien podejść do sprawy z większym spokojem.

ODPOWIEDŹ: Stefan Heggelund, rzecznik ds. polityki klimatycznej Høyre, uważa, że ​​Frp powinna podejść do sprawy z większym spokojem. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

- Dobrze, że wspieramy restrukturyzację na szelfie kontynentalnym, podobnie jak robią to firmy działające w tym regionie. Zmiany nie wyglądają tak, jak przedstawia to Dale. Koncentrujemy się zarówno na morskiej energii wiatrowej, jak i wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla, przy czym to ostatnie jest obecnie największą inwestycją przemysłową w Norwegii - mówi.

Fakta Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla ↓ Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (z ang. carbon capture and storage) – jest proces zapobiegania emisji dużych ilości dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery z punktowych źródeł zanieczyszczeń, takich jak elektrownie, i fabryki przemysłu ciężkiego. Proces polega na wychwyceniu CO2 ze spalin, przetransportowaniu go na składowisko, i zdeponowaniu tak, aby uchronić go przed dostaniem się do atmosfery. Najpowszechniejszą metodą deponowania CO2 jest składowanie, po jego zatłoczeniu pod ziemię. Jako miejsce składowania może posłużyć pole naftowe, pole gazowe, pozabilansowe pokłady węgla.

Stefan Heggelund uważa też, że ​​bezwzględnie konieczne jest wydawanie dużych środków na działania klimatyczne.

- Norweskie emisje muszą zostać ograniczone. Zobowiązaliśmy się do tego, gdyż przecież nasze emisje nie są nieznaczące. Ponadto nasze działania ułatwiają innym krajom ograniczenie swoich emisji. Ponadto UE na osiągnięcie celów klimatycznych do roku 2030 zamierza wydać o 260 mld euro więcej - mówi.

Jednak argumenty Heggelunda nie uspokajają Jona Georg Dale.

- Odpowiedź Stefana niestety potwierdza moje obawy. Nadal podejmowane są drogie działania, których skuteczność w rzeczywistej redukcji emisji jest symboliczna, zamiast podjąć debatę na temat kosztów skutecznej polityki klimatycznej, mówi Dale.

