Krajobraz po bitwie, czyli rząd otrzymał odpowiedź od wyborców

Wyborcy chętniej wspierają Partię Postępu (Frp) po jej kłótni ze współkoalicjantem - Venstre. Partia Centrum Sp notuje zaś najlepszy wynik wszechczasów.

We wrześniowym sondażu agencji Sentio, przeprowadzonym (już po wyborach lokalnych) na zlecenie Nettavisen, największym wzrostem poparcia cieszy się Partia Postępu (Frp). Gdyby wybory do parlamentu odbyły się dzisiaj, partię tę poparło by 12,4 procent wyborców, a wzrost poparcia, w porównaniu do sierpnia tego roku, wyniósł aż 3,5 punktu procentowego.

W niedawnych wyborach samorządowych Frp uzyskała poparcie 8,2 procenta wyborców. W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2017 roku ugrupowanie mogło się cieszyć z poparcia na poziomie 15,2 proc.

Sondażowy sukces liderki Frp Siv Jensen i jej towarzyszy partyjnych pokrywa się w czasie z silnym między dwoma partiami rządowymi: Frp i Venstre. Spór osiągnął apogeum, gdy w zeszły piątek parlamentarzysta Abid Raja stwierdził, że Frp w swoich działaniach uprawia brązową propagandę.

Siv Jensen cieszy się z uzyskanego wyniku i mówi w rozmowie z Nettavisen, że jej partia będzie nadal promowała swoją politykę zarówno imigracyjną jak i społeczną.

Liderka Partii Postępu Frp Siv Jensen cieszy się, z wyników wrześniowego sondażu, nazywając je zastrzykiem witaminowym. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Venstre: - Część konfliktu

W tym samym czasie, gdy Frp wyraźnie zyskuje w sondażach, Venstre odnotowuje spadek poparcia o 0,7 punktu procentowego. Na Venstre głos oddałoby aktualnie zaledwie 3 procent ankietowanych. W wyborach samorządowych Venstre uzyskało poparcie na poziomie 3,9 procent głosów.

- Właśnie zakończyliśmy lokalną kampanię wyborczą, która przyniosła gorszy wynik niż oczekiwaliśmy. Na słaby wyniki aktualnego badania wpłynęły nagłośnione w mediach konflikty między koalicjantami, mówi w rozmowie z Nettavisen Terje Breivik, szef klubu parlamentarnego Venstre.

Oto sondażowe wynik wszystkich partii:

Barometr partyjny Nettavisen z września 2019 roku. Badanie przeprowadzono w pierwszym tygodniu po wyborach lokalnych. Na wykresie przedstawiono porównanie sondażowego poparcia partii politycznych w sierpniu i wrzesniu tego roku. W tabeli przedstawiono poparcie ugrupowań od lutego do wrzesnia tego roku i wynik wyborów parlamentarnych z 2017 roku.

We wtorek Raja powtórzył krytykę retoryki Frp w artykule w Aftenposten, po czym wieczorem tego samego dnia wyrażał on ubolewanie, że użył słów brązowa propaganda w odniesieniu do swojego partnera rządowego.

Raja podkreślił, że nie miał zamiaru porównywać przekazu Frp do nazizmu, z czym często wiąże się określenie brązowa propaganda. Zwrócił tylko uwagę, że Siv Jensen również używa określeń jątrzących, zwłaszcza gdy prezentuje postawy ksenofobiczne i używa określenia «podstępna islamizacja».

KONFLIKTY: - W mediach pojawiło się ostatnio wiele doniesień o konfliktach związanych z Venstre, które mogły mieć wpływ na tę wyniki ankiety, mówi parlamentarny lider Venstre, Terje Breivik. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Ap: - Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni

Na Partię Pracy Ap swój głos oddało 22,6 procent ankietowanych, co stanowi wzrost w porównaniu z sierpniem o 4,7 punktu procentowego. Mimo to, jest to wynik gorszy niż partia uzyskała w wyborach samorządowych (24,8 procent) i najsłabszy wynik, jaki partia uzyskała w ankietach agencji Sentio od września 2003 roku.

Sekretarz Ap, Kjersti Stenseng, nie jest zadowolona z uzyskanego wyniku.

- Jest to poziom poparcia, który musimy poprawić w przyszłości, mówi Stenseng w rozmowie z Nettavisen.

W wyborach parlamentarnych dwa lata temu Ap ozyskała poparcie na poziomie 27,4 procent.

NAJWIEKSZY SPADEK: Lider Partii Pracy Jonas Gahr Støre i sekretarz partii Kjersti Stenseng nie są zadowoleni z osiągniętego winku w ankiecie Sentio. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Sp wciąż świętuje

Partia Centrum (Senterpartiet Sp) nie zwalnia tempa i kontynuuje dobrą passę. We wrześniowym sondażu ugrupowanie osiągnęło rekordowy poziom poparcia na poziomie 16,8 procent (wzrost o 2,3 punktu procentowego od sierpnia). Jest to najlepszy wynik, jaki partia kiedykolwiek uzyskała w sondażach przeprowadzonych przez Sentio.

- Oczywiście, że wynik jest bardzo satysfakcjonujący. Obserwujemy wzrost liczby członków partii co przekłada się również na stale rosnące poparcie w sondażach. Nasze wyniki w lokalnych wyborach są również najlepsze w całej historii partii, mówi lider Sp Trygve Slagsvold Vedum.

W tegorocznych wyborach lokalnych Sp uzyskała 14,4 procent głosów, czyli ponad cztery punkty procentowe więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2017 roku.

REKORDY: Lider Sp Trygve Slagsvold Vedum świętował po najlepszych wyborach lokalnych w historii partii. Teraz otrzymuje także historyczny rekord poparcia w ankiecie Sentio wynonanym dla Nettavisen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Czerwono-zielona burza

Gdyby wrześniowe badanie było rzeczywistym wynikiem wyborów, partie rządowe straciłyby większość parlamentarną. Dzisiejsze partie rządowe Høyre, Frp, Venstre i Partia Chrześcijańsko-Ludowa KrF uzyskałyby łącznie 63 mandaty. Opozycyjne dziś Partia Pracy, Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) oraz Partia Centrum Sp otrzymałyby zaś 88 miejsc w parlamencie i to one posiadałyby zdecydowaną większość.

STRATA WIEKSZOSCI: Premier Erna Solberg, liderka Frp Siv Jensen, liderka Venstre Trine Skei Grande i lider KrF Kjell Ingolf Ropstad nie mają większości w ankiecie parlamentarnej przeprowadzonej na zlecenie Nettavisen. Tutaj przed pensjonatem Granavolden w Hadeland podczas negocjacji rządowych. Zdjęcie: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Høyre straciłaby ośmiu przedstawicieli parlamentarnych, Frp pięciu, KrF sześciu i Venstre również sześciu.

Stratę w postaci ośmiu przedstawicieli poniosłaby również Partia Pracy, ale partia Centrum zyskałaby 13 przedstawicieli więcej, lewicowe ugrupowanie Rødt wprowadziłby do parlamentu sześciu przedstawicieli więcej, a Partia Zielonych MDG miałoby aż o 10 parlamentarzystów więcej niż ma dzisiaj.

Socjalistyczna Partia Lewicy (SV) uzyskała w badaniu Sentio wynik na poziomie 6,9 procent (wzrost o 0,5 punktu procentowego).

- Uzyskany wynik sondażu jak i wyniki lokalnych wyborów pokazują, że nasze poparcie systematycznie wzrasta. Mamy nadzieję, że w przyszłych wyborach parlamentarnych osiągniemy jeszcze więcej, mówi lider SV Audun Lysbakken.

Llider SV Audun Lysbakken twierdzi, że badanie Sentio na czerwono-zieloną zmianę wyborczą. SV jest jedną z partii lewicowych, które odnotowują wzrost poparcia. Foto: Heidi Schei Lilleås

Wzrost MDG do przodu, spadek Rødt

Partia Zielonych (MDG) nadal zyskuje poparcie wyborców. W sondażu uzyskała bowiem poparcie w wysokości 6,1 procent (wzrost o 0,6 punktu procentowego).

Partia Nie dla opłat drogowych (FNB), uzyskała w sondażu 3,6 procent (mniej o 0,9 punktu procentowego niż w sierpniu tego roku).

Niższe notowania niż w sierpniu uzyskała także partia Rødt. Wsparcie na poziomie 4 procent oznacza obniżenie notowań o 0,8 punktu procentowego. Notowania KrF i Høyre pozostają na tym samym poziomie, jak w sierpniowych badaniach.

