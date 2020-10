Król Harald musi być operowany

Konieczna jest wymiana zastawki serca.

Król Norwegii Harald V (83 l.) został dzisiaj przyjęty do szpitala Rikshospitalet, aby przejść operację wymiany zastawki serca, podaje strona internetowa Pałacu Królewskiego.

Operacja odbędzie się w piątek 9 października.

Król Harald, mając trudności w oddychaniu, został przyjęty do szpitala już 25 września. Co prawda wypisano go trzy dni później, jednak obserwację stanu zdrowia Haralda V wciąż kontynuowano.

Przeprowadzone badania wskazały konieczność wymiany zastawki serca, czytamy w komunikacie prasowym królewskiego lekarza Bjørna Bendz z Kliniki Sercowo-Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo. Operację wymiany zastawki wykona doktor Bentz.

Na stronie internetowej Pałacu czytamy, że w 2005 roku król przeszedł operację wymiany zastawki serca między sercem a tętnicą główną.

Zastawkę aortalną króla zastąpiono wówczas sztuczną zastawką wykonaną z materiału biologicznego. Żywotność sztucznych zastawek serca waha się od 10 do około 15 lat, dlatego też nierzadko zdarza się, że procedura wymiany musi być powtarzana.

Tym razem operacja nie będzie przeprowadzona na otwartym sercu, a król nie będzie poddany ogólnemu znieczuleniu. Zabieg wykonany będzie przez pachwinę w znieczuleniu miejscowym.

Książe przejmuje obowiązki

Podczas gdy król przebywa na zwolnieniu lekarskim, jego obowiązki przejmuje jego syn, następca tronu Książe Haakon (47 l.). Tak stanie się i teraz, gdy król będzie przechodził operację wymiany zastawki.

