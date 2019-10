Król ostrzega przed zbyt gorącą debatą publiczną i żartuje z opłat bramkowych

Prześladowanie ludzi w debacie publicznej to poważne zagrożenie dla naszej demokracji, powiedział Król Norwegii Harald V w swoim przemówieniu wygłoszonym podczas tradycyjnej kolacji z przedstawicielami parlamentu.

Król Harald wygłosił przemówienie z typową dla siebie głęboką powagą i ciepłym humorem. Okazją do wystąpienia była tradycyjna, uroczysta kolacja zorganizowana we czwartek dla członków rządu i przedstawicieli parlamentu. Miejscem spotkania był jak zwykle Zamek Królewski w Oslo.

- Chcemy swojego wzajemnego dobra, ale to nie przychodzi samo z siebie. Niestety, czasami może się wręcz wydawać, że w naszym społeczeństwie jest odwrotnie, powiedział król.

- Czytamy i słyszymy zarówno o doświadczonych lisach politycznego ringu, jak i o nowych politycznych talentach, które poddają się na skutek ataków i prześladowania w debacie. To poważne zagrożenie dla naszej demokracji, w której każdy powinien mieć głos, kontynuował.

Żart z opłat bramkowych

Król pochwalił norweskich polityków za sumienną pracę na rzecz demokracji. Jednocześnie przypomniał, że przeciwnicy polityczni i ludzie mający inne zdanie są zwykłymi ludźmi. Król zaproponował więc aby w codziennym dniu więcej było uśmiechu i wspólnych rozmów.

Król, w typowy dla siebie sposób, zadbał również, by w jego przemówieniu nie zabrakło anegdot. Tym razem wspomniał o kryzysie w rządzie, wywołanym przez spór bramkowych opłat drogowych (nor. boompenger). Król Harald, który właśnie wrócił do domu z Mistrzostw Świata w żeglarstwie, powiedział, że bom* żeglarski (ang. boom) może czasami z łatwością i pełną prędkością uderzyć żeglarza w głowę.

*Bom –ruchomy drzewiec w omasztowaniu żaglowej jednostki pływającej.

- Niektórzy z Was mogą mieć uczucie, że doświadczyli czegoś podobnego tej jesieni, powiedział Król nawiązując do jesiennych wyborów samorządowych z wielkim i wywołując wybuch śmiechu przedstawicieli parlamentu.

Łoś z Sikkilsdalen

Zarówno królowa Sonja, jak i księżniczka Mette-Marit nie pojawiły się na uroczystej kolacji z powodu choroby. Rodziny królewską reprezentował król Harald, następca tronu książe Haakon i księżna Astrid. W sumie przy stole zasiadło 190 osób.

Przedstawiciele parlamentu i członkowie rządu mogli skosztować tradycyjnie czterech dań podawanych przez lokajów. Na stole pojawiły się najpierw ostrygi norweskie i krewetki z bulionem ogórkowo-koperkowym, następnie jajka z puree szpinakowym, marynowaną cebulą i ziołami.

Jako danie główne w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, podano łosia z Sikkilsdalen podawanego z warzywami i czarną porzeczką i sosem czosnkowym. podczas gdy deser składał się z karmelizowanego ciasta francuskiego z marmoladą z Tamsøy, podawanego z sorbetem z owoców multe i kremem z białej czekolady.

Długa tradycja

Rodzina królewska ma długą tradycję zapraszania przedstawicieli parlamentu na tradycyjne uroczyste kolacje. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1906 roku i od tego czasu jest to coroczna wydarzenie - z wyjątkiem okresu II wojny światowej i prac konserwacyjnych na Zamku Królewskim.

Król Harald, książę Haakon i księżna Astrid Fru Ferner przybywają na uroczystą kolację na Zamek Królewski. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Premier Erna Solberg (z prawej) przybywa na uroczystą kolację do Zamku Królewskiego. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

